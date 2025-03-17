Трудовые права беременных женщин: могут ли отказать в трудоустройстве, уволить, до какого месяца можно работать

Но работодатель может отказать соискательнице , если ее квалификация, навыки или опыт не соответствуют требованиям вакансии. И если отказ мотивирован профессиональными качествами претендентки (даже если женщина на момент трудоустройства была беременной), он признается законным. Доказать факт дискриминации в таком случае сложно.

Работодателю такой отказ может грозить уголовной ответственностью. По статье 145 УК предусмотрен штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов.

Одно из главных опасений беременных женщин — невозможность устроиться на работу. Это понятно: работодатели не заинтересованы в сотрудниках, которые вот-вот уйдут в декретный отпуск. При этом действующее законодательство, а именно статья 64 Трудового кодекса , прямо запрещает отказывать в заключении трудового договора женщинам из-за беременности.

На практике, чтобы избежать негативной реакции руководства, сообщить о беременности лучше все-таки заранее. Это позволит компании перераспределить обязанности и найти замену. А если работа предполагает подъем тяжестей, контакты с опасными веществами и другие недопустимые для беременной условия , поставить руководство в известность рекомендуется незамедлительно: это необходимо в первую очередь для здоровья самой женщины.

При этом у женщины есть право не уходить в декретный отпуск . Если позволяет состояние здоровья, работать можно до родов. Как и выйти на работу практически сразу после них.

По закону у беременной женщины нет обязанности заранее оповещать работодателя о беременности. Это означает, что пока на 30 неделе женщине не выпишут больничный лист (а если беременность многоплодная, то на 28 неделе), работодатель может вообще не знать о предстоящих изменениях.

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Медицинское заключение не относится к числу обязательных документов. Если у женщины на работе нет недопустимых для ее положения нагрузок, оформлять такое заключение не нужно.

Обратите внимание : справка о беременности и медицинское заключение — это разные документы. Справка только лишь подтверждает факт беременности и содержит сведения о сроке, в то время как медицинское заключение позволяет женщине «перейти на легкий труд». После его предоставления работодатель обязан исключить все указанные в заключении неблагоприятные факторы.

После получения справки работодателю нужно быть готовым к изменениям: теперь он обязан соблюдать ряд запретов — не направлять женщину в командировки, не привлекать к работе в ночное время и к сверхурочной работе, а также к работе в выходные и праздники.

Для получения гарантий беременная женщина должна предоставить работодателю справку о беременности . Этот документ выдается в женской консультации после постановки на учет: по сути, такая справка — документальное подтверждение нового статуса сотрудницы.

Права беременной сотрудницы: что говорит закон

Беременные женщины — особая категория работников. Трудовое законодательство предусмотрело для них множество дополнительных льгот. Изучить права беременных сотрудниц важно как самим будущим мамам, так и работодателям: это поможет избежать штрафов и других негативных последствий.

Трудоустройство и сохранение рабочего места

Сначала — о гарантиях при трудоустройстве. Главное, что здесь нужно помнить работодателю — отказ в приеме на работу из-за беременности абсолютно недопустим. Предположим, на собеседование приходит беременная женщина. И если квалификации и опыта претендентки достаточно для приема на работу, но работодатель отказывается заключать с ней договор исключительно из-за ее положения, суд однозначно расценит это как дискриминацию. По закону такое поведение влечет за собой уголовную ответственность (ст. 145 УК). Не допускается и установление испытательного срока для беременных. Причем даже если работница была принята с испытательным сроком, но затем стало известно о ее беременности, испытание следует прекратить. Для отмены этого условия с сотрудницей заключают дополнительное соглашение. Предположим, сотрудницу взяли на должность бухгалтера с испытательным сроком на три месяца. Отработав месяц, она узнала о беременности и предоставила работодателю справку. Даже если к этому моменту руководитель понял, что на эту должность сотрудница не подходит, ему придется перевести ее на постоянную работу. Уволить такую сотрудницу не удастся до окончания декрета. Что касается сохранения рабочего места, то здесь все однозначно: статья 256 ТК гарантирует — «на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность)». Это значит, что при выходе из декретного отпуска женщина имеет полное право вернуться на свое прежнее место работы. Отказ работодателя предоставить прежнее место работы считается нарушением законодательства. Рабочее место должно сохраниться даже если за время декрета в компании произошла смена собственника или она была реорганизована. И, конечно, принимать на место женщины, находящейся в декретном отпуске, постоянного сотрудника, не допускается.

Безопасные условия и легкий труд

Нужно сразу сказать, что ни в ТК, ни в других законодательных актах понятия «легкий труд» применительно к беременным женщинам найти не удастся. Тем не менее каждая ожидающая ребенка сотрудница имеет право на безопасные для здоровья условия труда. Трудовой кодекс устанавливает,что если беременная женщина предоставит медицинское заключение и подаст заявление, работодатель обязан снизить ей нормы выработки, нормы обслуживания или же перевести на другую работу, на которой воздействие неблагоприятных производственных факторов будет исключено (ст. 254 ТК). Выяснить требования к условиям труда беременных поможет разд. 4 СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. В частности, он устанавливает, что беременные женщины не должны поднимать грузы массой свыше 1,25 кг, их запрещается допускать к работам, предполагающим воздействие возбудителей различных заболеваний, а за смену такие сотрудницы должны проходить не более 2 км. Существует и ряд других ограничений. На легкий труд женщина переводится сразу же после предоставления медицинского заключения и заявления: работодатель обязан защищать здоровье будущей мамы от возможных угроз. На уровне заработка такой перевод никак не отражается: средний заработок по прежней работе сохраняется. А если заработная плата на новой должности будет выше по сравнению с прежней, работодатель выплачивает зарплату по новой должности. Иногда работодателям приходится сталкиваться с ситуацией, когда женщина предоставляет заключение и заявление, но подходящей работы в организации нет. Оставлять ее на прежнем месте с недопустимыми условиями труда все равно запрещено: от работы женщину освобождают. Но средний заработок в таком случае работнице обязаны сохранить.

Комфортный график

Во время беременности сотрудница имеет право на комфортный график: это одна из льгот, предусмотренных трудовым законодательством. Чаще всего встречается понятие «сокращенный рабочий день», но в данном случае это не совсем корректно: по отношению к беременным женщинам правильнее говорить о «неполном рабочем времени» (ст. 93 ТК). Что это означает? При неполном рабочем времени вариантов больше. Так, женщина может претендовать на сокращение трудового дня при сохранении количества смен и дней выхода на работу. Предположим, женщина работает по стандартному графику — 5 дней в неделю по 8 часов. После сокращения трудового дня она сможет выходить на работу также по 5 дней в неделю, но только не на 8 часов, а только на 6 часов. Еще один вариант — длительность смены или рабочего дня сохраняется, но их количество уменьшается. Например, женщина будет выходить на работу на 8 часов, но не 5 дней в неделю, а только лишь 4. Сотрудница, ожидающая ребенка, может воспользоваться правом на неполное рабочее время по своей инициативе, а работодатель обязан пойти ей навстречу. Срок беременности во внимание не принимается, а для перевода подается заявление. Его можно написать в свободной форме. От работодателя потребуется подготовить дополнительное соглашение и приказ.

Посещение врачей в рабочее время