Мобилизация

Как мобилизация сотрудников отразится на отчётности?

Осенью 2022 года изменились правила, по которым предоставляется отчётность в органы. Это касается мобилизованных работников, контрактников и добровольцев. О том, какие коды указывать в формах СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ и изменилось ли что-нибудь в РСВ, 4-ФСС, СЗВ-М, 6-НДФЛ – читайте в нашей статье.

Версия для печати
Как мобилизация сотрудников отразится на отчётности?

СЗВ-ТД

С 7 октября 2022 года начали действовать поправки в закон № 27-ФЗ от 01.04.1996. Теперь работодателям нужно отправлять в ПФР сведения о приостановлении договора с мобилизованным сотрудником. В форме следует прописывать начало и завершение периода, когда ТД «заморозился».

Отчёт СЗВ-ТД подаётся на следующий день после издания приказа о приостановлении ТД. Однако сделать это нужно не позднее 8 ноября 2022 года. Именно тогда поправки вступят в силу.

Приостановление затрагивает:

Новые коды

Пенсионный Фонд внёс дополнительные коды для отчёта СЗВ-ТД. В графе «Сведения о приёме, переводе, увольнении» нужно ставить отметки ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ и ВОЗОБНОВЛЕНИЕ.

Другие поля заполняются по-старому. К примеру, должность работника пишется в пятой графе, а код выполняемой функции – в шестой. В седьмой графе ничего писать не нужно.

Трудовой регламент в период мобилизации

Если сотрудника мобилизуют или он добровольно решает участвовать в специальной военной операции:

  1. Трудовой договор не прекращается, а приостанавливается на время службы.
  2. У работника остаётся место в организации. При этом работодатель имеет право подписать срочный ТД с другим человеком – до тех пор, пока отсутствует прежний работник.
  3. Трудовой договор возобновляется, когда сотрудник выходит на работу.

Этот регламент затрагивает отношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года. Именно тогда президент объявил о мобилизации. Поэтому ТД приостанавливается у всех работников, которые ушли на СВО с этой даты.

Если служба закончилась, а через три месяца человек не появился на работе, то работодатель вправе прекратить трудовые отношения. Причём государство обязано сообщить организации, когда завершился военный контракт.

СЗВ-СТАЖ

ПФР также утвердил новый проект правил, с помощью которых заполнять отчёт СЗВ-СТАЖ. На время мобилизации вводится код «ВОЕНСЛ». Его следует писать в графе 11 «Дополнительные сведения» для периодов службы работника. Если этот код указан в форме, то остальные коды в графах 8, 9, 10, 12, 13 не проставляются. При этом в графе 14 нельзя отмечать код «БЕЗР».

Период приостановления ТД засчитывается в трудовой стаж сотрудника и стаж работы по специальности. Исключение – досрочное назначение страховой пенсии по старости.

СЗВ-СТАЖ необходимо сдавать каждый год до 1 марта. А значит, первый раз отправить отчёт по обновлённым правилам следует до 01.03.2023.

РСВ, 4-ФСС, СЗВ-М

В эти формы никакие корректировки не вносились. Отчёты необходимо заполнять, так как сотрудник не увольняется, а лишь временно отсутствуют.

Обязательно отмечайте работника застрахованным, пока он проходит медосвидетельствование, призывную комиссию и военные сборы. В такой период ещё действует ТД, а значит, человек по-прежнему считается застрахованным лицом.

6-НДФЛ

Срок мобилизации приравнивается к прохождению военной службы, поэтому фиксированные страховые взносы в этот период не выплачиваются. Но если предпринимательская деятельность ведётся, и сотрудники получают доход, то отчёт 6-НДФЛ необходим.

Если мобилизуют предпринимателя, который является налоговым агентом, то 6-НДФЛ за него может отправить его представитель. Потребуется доверенность, заверенная нотариусом или командиром части.

Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке

Мошенничество

Мошенники рассылают липовые квитанции на налоги бизнесу из новых регионов

Предприниматели из ДНР и других новых регионов стали получать от имени ФНС России платежные ведомости для уплаты «единого налога». Платить его предлагают ежемесячно наличными в рублях или гривнах в некую кассу. Это мошенничество.

Повышение квалификации

УСН

👈👉Минфин поменял свое мнение и требует платить налог за изъятую у компании недвижимость

За изъятую для госнужд недвижимость бизнес получает компенсацию. Раньше Минфин утверждал, что с нее надо платить налог по УСН. Недавно под давлением судебной практики, налог разрешили не платить. Но не прошло и полгода, как мнение снова поменялось.

Мероприятия

Разместить
Трудовые отношения

Тебе это снится. Как работать в ночную смену и не наломать дров?

Ночная работа очень удобна: сделал дело – и весь день свободен. Если бы не сон, который приходится переносить на утро и день, это была бы идеальная работа. Однако, к сожалению, далеко не каждый организм способен постоянно не спать по ночам. Мало того, длительная ночная деятельность может быть вредна для здоровья.

Тебе это снится. Как работать в ночную смену и не наломать дров?
Читать еще