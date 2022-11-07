Как мобилизация сотрудников отразится на отчётности?

СЗВ-ТД

С 7 октября 2022 года начали действовать поправки в закон № 27-ФЗ от 01.04.1996. Теперь работодателям нужно отправлять в ПФР сведения о приостановлении договора с мобилизованным сотрудником. В форме следует прописывать начало и завершение периода, когда ТД «заморозился».

Отчёт СЗВ-ТД подаётся на следующий день после издания приказа о приостановлении ТД. Однако сделать это нужно не позднее 8 ноября 2022 года. Именно тогда поправки вступят в силу.

Приостановление затрагивает:

Новые коды

Пенсионный Фонд внёс дополнительные коды для отчёта СЗВ-ТД. В графе «Сведения о приёме, переводе, увольнении» нужно ставить отметки ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ и ВОЗОБНОВЛЕНИЕ.

Другие поля заполняются по-старому. К примеру, должность работника пишется в пятой графе, а код выполняемой функции – в шестой. В седьмой графе ничего писать не нужно.

Трудовой регламент в период мобилизации

Если сотрудника мобилизуют или он добровольно решает участвовать в специальной военной операции:

Трудовой договор не прекращается, а приостанавливается на время службы. У работника остаётся место в организации. При этом работодатель имеет право подписать срочный ТД с другим человеком – до тех пор, пока отсутствует прежний работник. Трудовой договор возобновляется, когда сотрудник выходит на работу.

Этот регламент затрагивает отношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года. Именно тогда президент объявил о мобилизации. Поэтому ТД приостанавливается у всех работников, которые ушли на СВО с этой даты.

Если служба закончилась, а через три месяца человек не появился на работе, то работодатель вправе прекратить трудовые отношения. Причём государство обязано сообщить организации, когда завершился военный контракт.

СЗВ-СТАЖ

ПФР также утвердил новый проект правил, с помощью которых заполнять отчёт СЗВ-СТАЖ. На время мобилизации вводится код «ВОЕНСЛ». Его следует писать в графе 11 «Дополнительные сведения» для периодов службы работника. Если этот код указан в форме, то остальные коды в графах 8, 9, 10, 12, 13 не проставляются. При этом в графе 14 нельзя отмечать код «БЕЗР».

Период приостановления ТД засчитывается в трудовой стаж сотрудника и стаж работы по специальности. Исключение – досрочное назначение страховой пенсии по старости.

СЗВ-СТАЖ необходимо сдавать каждый год до 1 марта. А значит, первый раз отправить отчёт по обновлённым правилам следует до 01.03.2023.

РСВ, 4-ФСС, СЗВ-М

В эти формы никакие корректировки не вносились. Отчёты необходимо заполнять, так как сотрудник не увольняется, а лишь временно отсутствуют.

Обязательно отмечайте работника застрахованным, пока он проходит медосвидетельствование, призывную комиссию и военные сборы. В такой период ещё действует ТД, а значит, человек по-прежнему считается застрахованным лицом.

6-НДФЛ

Срок мобилизации приравнивается к прохождению военной службы, поэтому фиксированные страховые взносы в этот период не выплачиваются. Но если предпринимательская деятельность ведётся, и сотрудники получают доход, то отчёт 6-НДФЛ необходим.

Если мобилизуют предпринимателя, который является налоговым агентом, то 6-НДФЛ за него может отправить его представитель. Потребуется доверенность, заверенная нотариусом или командиром части.