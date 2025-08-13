Какие выплаты положены работнику при сокращении штата в 2025 году

Проводите сокращение? Готовьте деньги. В этой статье — подробный гайд по выплатам, положенным попавшим под сокращение работникам.

Что такое сокращение штата

Сокращение штата — это процедура, которую компания-работодатель проводит, когда понимает, что имеющегося или предусмотренного штатным расписанием количества работников больше, чем нужно для работы предприятия, а также чтобы оптимизировать и сократить расходы на зарплаты сотрудников.

Как правило, сокращение начинают с удаления из штатного расписания вакантных должностей, но когда этого не достаточно, переходят к сокращению «по-живому». Получается, что люди не по своему желанию и без нарушений со своей стороны условий трудовых договоров и ПВТР остаются без работы.

Поэтому увольнение в связи с сокращением штата сопровождается большим количеством выплат, чем увольнение по иным причинам.

Что нужно выплатить работнику при сокращении

Итак, разберем все составные части выплат при сокращении штата в 2025 году.

Зарплата за отработанное время в месяце увольнения

В нее входят все начисления, которые получал работник в обычное время, в том числе:

оклад;

сверхурочные;

надбавки за сложность, напряженность, работу с секретными материалами, вредность, в выходные дни и др.;

оплата дней командировки в месяце увольнения;

премии.

Компенсация неиспользованного отпуска

Ее получают только те сокращенные работники, кто не отгулял все дни отпуска до увольнения.

Компенсация = неиспользованные дни отпуска * среднедневной заработок

Как определить количество накопившихся неотгулянных отпусков, читайте здесь.

Среднедневной заработок (СДЗ) считайте так (ст. 139 ТК):

Сложите все выплаты, начисленные за работу, за 12 месяцев, которые идут перед месяцем сокращения. Если все это время работник не имел фактически начисленной зарплаты или отработанных дней, возьмите его заработок за предшествующие этому периоду 12 месяцев.

В СДЗ входят оклад, все надбавки, районные коэффициенты, премии. Не входят — отпускные, командировочные выплаты, больничные, материальная помощь.

Если все 12 месяцев отработаны полностью, полученную сумму разделите на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3. Это и будет СДЗ.

Если в попавшие в расчет 12 месяцев были не полностью отработанные месяцы, то среднее количество дней, соответствующее этому месяцу, определите пропорционально.

Например, в феврале 2025 года сотрудник отработал 20 дней. В феврале 28 календарных дней. Тогда в расчет нужно взять 20,93 (29,3 / 28 * 20) дня.

В таком случае СДЗ = Заработок за 12 месяцев/ (29,3 * количество полностью отработанных месяцев + фактически отработанные дни в не полностью отработанных месяцах).

Если работник использовал отпуск авансом, стоимость неотработанных отгулянных дней отпуска нельзя удерживать из его заработка при увольнении по сокращению (ст. 137 ТК).

Выходное пособие

Выходное пособие уволенным по сокращению штата — средний месячный заработок (СМЗ). Никаких заявлений с работника брать не нужно.

Важно: выходное пособие сокращенным сезонным работникам — двухнедельный средний заработок (ст. 296 ТК).

СМЗ для выходного пособия считают исходя из того же расчетного периода в 12 календарных месяцев перед месяцем увольнения, что и для отпускных, и включают в него те же выплаты.

СДЗ для выходного пособия = Заработок за 12 месяцев / Количество отработанных фактически дней

СМЗ для выходного пособия = СДЗ для выходного пособия * Количество рабочих дней в месяце оплаты

Например, если работник увольняется по сокращению 31 июля 2025 года, то выходное пособие нужно выплатить по количеству рабочих дней в августе 2025 года. Цифру ищем в производственном календаре — за 21 день.

Важно: С 1 сентября 2025 года правительство изменило правило расчета выходного пособия. СДЗ нужно будет умножать на среднее количество рабочих дней (постановление Правительства от 24.04.2025 № 540). Не путать со средним количеством календарных дней — 29,3.

Компенсация второго и третьего месяцев

Получить выходное пособие за второй и третий месяцы после увольнения вправе только те работники, которые за это время не вышли на новое место работы.

Компенсация носит заявительный характер, то есть, работник, не трудоустроившийся в течение первого месяца после своего увольнения, должен написать заявление на выплату. Для выплаты за третий месяц он должен предоставить еще и решение службы занятости.

Важно: Попавшие под сокращение работники организаций на Крайнем Севере по решению службы занятости могут получать компенсацию за нетрудоустройство до полугода (ст. 318 ТК).

Правила расчета выходного пособия за второй, третий и последующие месяцы такие же, как и для первого.

Дополнительная выплата

Работодатель не менее чем за два месяца обязан персонально под роспись предупредить работника о предстоящем сокращении.

Если работник согласен, расторгнуть трудовой договор с ним можно до истечения двухмесячного срока. При этом ему выплачивается дополнительная компенсация в размере среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени, которое осталось до завершения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК).

