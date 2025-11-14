Учет основных средств на УСН: проводки и примеры

Самое главное:
Для учета ОС на УСН важно различать бухучет и налоговый учет — правила и сроки списания в них не всегда совпадают.
При УСН «Доходы минус расходы» стоимость ОС можно включать в затраты, но только после оплаты, ввода в эксплуатацию и начала применения в работе.
Остаточная стоимость всех ОС не должна превышать 200 млн рублей в 2025 году — это лимит для сохранения права на УСН.
Если компания переходит с ОСНО на УСН, можно учесть остаточную стоимость имущества — порядок зависит от срока его службы.
Продажа основного средства раньше трех лет после списания расходов приводит к пересчету налога и начислению пеней.
Что такое основные средства
Основные средства — это материальное имущество, которое используется длительное время (свыше года) и имеет высокую стоимость. Критерии стоимости различаются для бухучета и налогообложения:
в БУ минимальная стоимость устанавливается учетной политикой организации на основании ФСБУ 6/2020;
в НУ лимит определяется законом и составляет 100 тысяч рублей (ст. 257 НК).
Имущество, которое по своим характеристикам похоже на ОС, но не достигает установленного стоимостного лимита, считается малоценным и отражается в учете следующим образом:
Для УСН полная стоимость объекта списывается в расходы в том квартале, когда он был оплачен и введен в эксплуатацию.
В бухгалтерском учете такие объекты учитываются на счете 10 «Материалы». При передаче в эксплуатацию их стоимость списывается на счета учета затрат с одновременным отражением на забалансовом счете для контроля за их сохранностью.
На УСН придется вести два самостоятельных учета ОС:
Налоговый учет ведут все упрощенцы, выбравшие объект «Доходы минус расходы», ИП и компании. Здесь ОС — это просто расходы, которые уменьшают налоговую базу.
Бухгалтерский учет обязателен только для организаций, ИП от него освобождены. Здесь ОС — это актив, который стоит на балансе и амортизируется.
Несмотря на то что ИП не ведут бухгалтерский учет, им все равно нужно вести учет имущества, так как от его стоимости зависит возможность применения УСН. В 2025 году, если остаточная стоимость ОС превышает 200 млн рублей, ИП или компания теряют право применения УСН.
Эти два учета независимы. Суммы и сроки списания стоимости ОС в них почти всегда не совпадают.
Рассмотрим операции с ОС и их отражение в учете.
Работайте с «1С:Бухгалтерия» в облаке от Scloud. Ведите учет, начисляйте налоги и формируйте отчетность из любого места, где есть интернет. Облачная 1С обновляется под изменения законодательства, хранит резервные копии и обеспечивает доступ к актуальным формам.
Поступление ОС
До начала учета ОС нужно определить его стоимость и срок полезного использования (СПИ). В стоимость основного средства включаются расходы на его покупку или постройку, включая расходы на доставку, монтаж и введение в эксплуатацию.
При определении СПИ можно ориентироваться на Классификацию основных средств (постановление Правительства от 01.01.2002 №1).
Пример: ООО «Технология» на УСН «Доходы минус расходы» приобрело станок стоимостью 430 тыс. руб., дополнительно оплачены расходы на доставку 10 тыс. руб. Расходы по монтажу оборудования своими силами составили 50 тыс. руб. Станок оплачен, введен в эксплуатацию и имеет срок полезного использования 5 лет.
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки:
Содержание операции
Дт счета
Кт счета
Сумма, руб.
Отражена стоимость покупки оборудования с учетом доставки
08 «Вложения во ВНА»
60 «Расчеты с поставщиками»
440 000
Произведена оплата поставщику
60 «Расчеты с поставщиками»
51 «Расчетные счета»
440 000
Отражены расходы на монтаж
08 «Вложения во ВНА»
23 «Вспомогательное производство»
50 000
Станок принят к учету в составе ОС
01 «Основные средства»
08 «Вложения во ВНА»
490 000
Для целей налогового учета стоимость ОС определяется аналогичным образом.
Списание в расходы
Если при формировании стоимости ОС правила бухгалтерского и налогового учета похожи, то после ввода объекта в эксплуатацию они различаются.
В бухучете стоимость ОС погашается путем начисления амортизации, которая включается в состав расходов и тем самым влияет на финансовый результат.
Амортизация начинает начисляться с даты ввода ОС в эксплуатацию (п.33 ФСБУ 6/2020). Метод начисления амортизации определяется в учетной политике.
В нашем примере ООО «Технология» применяет линейный метод начисления амортизации.
Ежемесячная сумма амортизации: 490 000 руб. / 60 мес. = 8 166,67 руб.
Начисленная амортизация учитывается по кредиту счета 02 «Амортизация ОС» в корреспонденции со счетами учета затрат в зависимости от назначения ОС (20, 23, 25, 26, 44).
Чтобы учесть стоимость ОС в расходах по УСН, нужно одновременное соблюдение трех условий:
Оплата. В расходы включается только оплаченная часть стоимости ОС, при это не важно как была произведена оплата — с расчетного счета или наличными.
Ввод в эксплуатацию. Должен быть оформлен соответствующий акт.
Использование в деятельности. ОС должно использоваться в деятельности, облагаемой УСН.
На режиме УСН «Доходы» учесть стоимость ОС в расходах нельзя. Но вести бухгалтерский учет ОС все равно нужно для контроля за соблюдением лимита по остаточной стоимости ОС, который является одним из критериев для применения УСН.
Правила учета расходов по основным средствам определяются моментом выполнения всех условий из списка выше — до или после перехода на УСН. Если объект вводится в эксплуатацию в период использования УСН «Доходы минус расходы», его стоимость равномерно распределяется на расходы до конца года, начиная с квартала оплаты и ввода в эксплуатацию.
Пример. ООО «Технология» купило и ввело в эксплуатацию станок стоимостью 490 тыс. руб. в феврале 2025 года.
Количество кварталов для списания — четыре (I, II, III, IV кв. 2025).
Сумма списания в квартал: 490 000 / 4 = 122 500 руб.
В КУДиР будут отражены следующие суммы:
I квартал 2025: 122 500 руб.;
II квартал 2025: 122 500 руб., за полугодие — 245 000 руб.;
III квартал 2025: 122 500 руб., за 9 месяцев — 367 500 руб.;
IV квартал 2025: 122 500 руб., итого за год — 490 000 руб.
Если основное средство было приобретено на ОСНО до перехода на УСН, то в расходы можно включить его остаточную стоимость.
Правила списания основного средства, приобретенного до перехода на УСН, зависят от срока службы имущества (СПИ). Для имущества со сроком использования до 3 лет стоимость списывается равномерно в течение года. Если СПИ составляет от 3 до 15 лет, то списание растягивается на три года: половина стоимости — в первый год, 30% — во второй и 20% — в третий. Для долговечного имущества, сроком использования более 15 лет, списание происходит равными долями в течение десяти лет.
Пример. ООО «Инновации» перешло с ОСНО на УСН с 1 января 2025 года. На момент смены системы налогообложения на балансе компании числится автомобиль остаточной стоимостью 700 тыс. рублей, СПИ — 50 месяцев.
В 2025 году в расходы по УСН компания сможет принять 50% остаточной стоимости автомобиля. По кварталам эта сумма распределится следующим образом:
I квартал — 87 500 руб.
II квартал — 87 500 руб., за полугодие — 175 000 руб.
III квартал — 87 500 руб., за 9 месяцев — 262 500 руб.
IV квартал — 87 500 руб., за год — 350 000 руб.
Работайте в облачной 1С от Scloud — ведите учет, формируйте отчеты и контролируйте бизнес из любого места, где есть интернет. При оформлении аренды вы получаете три профессиональные консультации по 1С в месяц без дополнительной оплаты. Эксперты помогут с учетом, отчетностью и настройкой программы. Поддержка доступна онлайн круглосуточно.
Ваш персональный консультант 1С в Telegram!
Присоединяйтесь к каналу «Подслушано у консультанта 1С» и получайте советы, разборы ошибок и ответы на вопросы об 1С каждый день
Выбытие ОС
Рано или поздно объект ОС выбывает с учета. Причины могут быть разные: продажа, поломка, кража.
Если происходит списание имущества без перехода права собственности, например, в результате поломки или кражи, восстанавливать налоговые расходы не нужно. В бухучете при списании ОС прекращается начисление амортизации, а его остаточная стоимость относится в состав прочих расходов (счет 91 «Прочие расходы») или на виновных лиц (счет 76 «Прочие расчеты с контрагентами»).
При продаже ОС формируется финансовый результат как разница между выручкой от продажи и остаточной стоимостью имущества.
Пример. Через 3 года ООО «Технология» решило продать станок из примера выше за 200 000 руб. Накопленная амортизация: 8 166,67 руб. х 36 мес. = 294 000,12 руб. Остаточная стоимость: 490 000 руб. – 294 000,12 руб. = 195 999,88 руб.
В бухучете будут сделаны следующие проводки:
Содержание операции
Дт счета
Кт счета
Сумма, руб.
Списана накопленная амортизация
02
01
294 000,12
Списана остаточная стоимость
91.2 «Прочие расходы»
01
195 999,88
Отражена выручка от продажи
62 «Расчеты с покупателями»
91.1 «Прочие доходы»
200 000
Определен финансовый результат (прибыль)
91.9 «Сальдо прочих доходов/расходов»
99 «Прибыли и убытки»
4 000,12 (200 000 – 195 999,88)
Для налогового учета значение будет иметь срок использования проданного имущества. Если компания на УСН списала стоимость основного средства в расходы, то продать его без налоговых последствий можно только по окончании определенного срока. Это связано с тем, что ОС предназначены для долгосрочного использования, а их стоимость учитывается в расходах постепенно.
При продаже ОС ранее трех лет с момента списания его стоимости, налог придется пересчитать за все предыдущие годы, а также уплатить пени. Для долговечного имущества со сроком службы более 15 лет этот период еще дольше — 10 лет с даты покупки.
При этом налоговую базу разрешено снизить на сумму амортизации, исчисленной в соответствии с правилами для налога на прибыль (гл. 25 НК).
В заключение еще раз отметим основные отличия между бухгалтерским и налоговым учетом ОС:
Параметр
Бухгалтерский учет
Налоговый учет на УСН
Цель учета
Отражение стоимости имущества в отчетности.
Критерий для применения УСН
Уменьшение налогооблагаемой базы
Кто ведет
Все плательщики УСН
Плательщики УСН «Доходы минус расходы»
Метод
Амортизация — распределение стоимости по периодам в течение СПИ
Учет в составе расходов равными частями, срок от года 1 до 10 лет
Отражение в отчетности
В балансе по остаточной стоимости
В разделе II КУДиР. В налоговой декларации в составе расходов.
Читайте также:
Как вести учет основных средств в 1С: оформление поступлений и амортизации.
Страховые взносы в 2025–2026 годах: расчет, отчетность и типичные ошибки в 1С.
Проблемы с платежными поручениями и банковскими выгрузками в 1С.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFHecmJp
Начать дискуссию