Учет основных средств на УСН: проводки и примеры

Что такое основные средства

Основные средства — это материальное имущество, которое используется длительное время (свыше года) и имеет высокую стоимость. Критерии стоимости различаются для бухучета и налогообложения:

в БУ минимальная стоимость устанавливается учетной политикой организации на основании ФСБУ 6/2020;

в НУ лимит определяется законом и составляет 100 тысяч рублей (ст. 257 НК).

Имущество, которое по своим характеристикам похоже на ОС, но не достигает установленного стоимостного лимита, считается малоценным и отражается в учете следующим образом:

Для УСН полная стоимость объекта списывается в расходы в том квартале, когда он был оплачен и введен в эксплуатацию.

В бухгалтерском учете такие объекты учитываются на счете 10 «Материалы». При передаче в эксплуатацию их стоимость списывается на счета учета затрат с одновременным отражением на забалансовом счете для контроля за их сохранностью.

На УСН придется вести два самостоятельных учета ОС:

Налоговый учет ведут все упрощенцы, выбравшие объект «Доходы минус расходы», ИП и компании. Здесь ОС — это просто расходы, которые уменьшают налоговую базу.

Бухгалтерский учет обязателен только для организаций, ИП от него освобождены. Здесь ОС — это актив, который стоит на балансе и амортизируется.

Несмотря на то что ИП не ведут бухгалтерский учет, им все равно нужно вести учет имущества, так как от его стоимости зависит возможность применения УСН. В 2025 году, если остаточная стоимость ОС превышает 200 млн рублей, ИП или компания теряют право применения УСН.

Эти два учета независимы. Суммы и сроки списания стоимости ОС в них почти всегда не совпадают.

Рассмотрим операции с ОС и их отражение в учете.