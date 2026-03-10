Обязательный переход на ЭПД участников перевозок в 2026 году

Самое главное:
На электронные перевозочные документы должны перейти все участники перевозок. Старт — 01.09.2026.
Для обмена ЭПД участники перевозки должны заключить договоры с операторами ИС ЭПД.
Процесс перехода состоит из нескольких этапов, включая установку специального ПО и подготовку сотрудников.
Чем раньше состоится переход на ЭПД, тем больше средств и времени можно сэкономить.
Электронные перевозочные документы: новые правила
Работа с электронными перевозочными документами станет обязательной для бизнеса в сфере перевозок, независимо от вида транспорта — автомобильного, водного, железнодорожного или авиационного. Дата нововведения — 01.09.2026. Основание — закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.
Оформлять электронно придется, в том числе, такие перевозочные документы:
транспортные накладные;
железнодорожные накладные;
грузовые накладные при авиаперевозках;
заявки (заказы) на перевозку;
экспедиторские документы и т. д.
Каждый ЭПД включает несколько файлов обмена. Электронный формат, в котором передаются перевозочные документы, утверждает ФНС.
Электронные документы направляются для обработки и хранения в единую базу данных — ГИС ЭПД.
Ситуации, для которых сохранится возможность оформления бумажных перевозочных документов, должен определить Минтранс.
С сентября прошлого года ЭПД (товарно-транспортные накладные) применяются при перевозках алкогольной продукции. Переходный период, в котором еще можно применять бумажные документы, действует до 1 марта 2027 года.
С начала осени 2026 года ЭПД станут обязательны при любых грузоперевозках для всех участников перевозочного процесса — грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков, экспедиторов.
Обмен ЭПД: как это происходит
Чтобы все участники процесса могли полноценно работать с электронными перевозочными документами, им нужно заключить договор с одним из операторов ИС ЭПД из реестра Минтранса.
Участник перевозки создает ЭПД, подписывает его своей КЭП (квалифицированной электронной подписью) и отправляет через оператора ИС ЭПД.
Оператор получает от участника перевозки файл обмена, проверяет его формат, корректность КЭП, формирует QR-код со сведениями о документе, затем передает файл другому участнику через его оператора, а также направляет его в ГИС ЭПД.
Документ вносят в информационную систему ЭПД, после чего он становится доступен всем участникам процесса транспортировки. Данные напрямую из ГИС ЭПД могут получать госорганы: Налоговая служба, МВД, Минцифры и т. д.
К примеру, с транспортной накладной участники грузоперевозки будут работать так.
Грузоотправитель:
формирует электронную транспортную накладную — указывает данные о грузе, о грузополучателе, перевозчике, водителе;
ответственный за отгрузку сотрудник подписывает накладную своей КЭП и отправляет ее через оператора ИС ЭПД перевозчику.
Перевозчик / водитель:
принимает груз для перевозки и подтверждает это своей электронной подписью;
подтверждает своей подписью передачу груза грузополучателю.
Грузополучатель:
когда груз доставлен и выгружен, подтверждает своей КЭП его приемку;
при необходимости вносит свои замечания.
На каждом этапе данные ЭПД регистрируются оператором в системе ГИС ЭПД.
Как перейти на ЭПД
Для перехода на электронные документы участникам процесса перевозки необходимо:
Выбрать из реестра Минтранса аккредитованного оператора ИС ЭПД и заключить договор с ним.
Получить электронные подписи для руководителя и всех сотрудников, которые будут подписывать ЭПД. Водителям и кладовщикам достаточно простой электронной подписи, остальным нужна квалифицированная ЭП.
При необходимости оформить на сотрудников машиночитаемые доверенности (МЧД).
Установить необходимое программное обеспечение или специальный сервис, чтобы работать с ЭПД, и предоставить доступ сотрудникам. Водителям потребуются смартфоны или планшеты с выходом в интернет. По запросу сотрудника ГАИ водитель может показать QR-код на экране мобильного устройства.
Провести обучение персонала. Уметь формировать и подписывать ЭПД должны все сотрудники, которые имеют отношение к перевозкам: водители, экспедиторы, диспетчеры, бухгалтеры и т. д.
Протестировать систему — сначала на единичных перевозках, и только после налаживания процесса переходите на ЭПД полностью.
Сообщить о переходе на ЭПД своим контрагентам и согласовать с ними порядок обмена электронными документами. Если нужно — внести необходимые изменения в договоры.
Почему бизнесу не нужно бояться внедрения ЭПД
Электронный документооборот при грузоперевозках — это неизбежная процедура для бизнеса, которая поначалу может показаться сложной и непривычной. Но внедрение новых технологий открывает перед компаниями ряд преимуществ:
Снижение расходов — документы не надо распечатывать, на них не тратится бумага, сокращаются траты на обслуживание принтеров, для передачи документа контрагенту не нужно отправлять курьера или идти в почтовое отделение.
Отсутствие разночтений — один и тот же ЭПД доступен сразу всем участникам перевозки, любые изменения в документе моментально доводятся до каждого из них.
Ускорение процесса взаиморасчетов — сторонам не нужно передавать друг другу бумажные оригиналы перевозочных документов, поэтому скорость оплаты существенно увеличивается.
Надежное хранение — ЭПД невозможно потерять или утратить, потому что они хранятся в системе ГИС ЭПД, а также у оператора ИС ЭПД.
Меньше запросов от контролирующих органов — контрольно-надзорные органы имеют доступ к ГИС ЭПД и могут получать информацию об интересующих документах напрямую из системы.
Налоговая рекомендует начать применять ЭПД уже сейчас, чтобы без спешки настроить все процессы и подготовиться к обязательному переходу на ЭПД с 1 сентября (информация ФНС от 26.01.2026).
