Обязательный переход на ЭПД участников перевозок в 2026 году

В России с начала осени 2026 года станет обязательным переход на работу с электронными перевозочными документами (ЭПД). Рассказываем, кого это коснется и как действовать участникам перевозок, чтобы новые правила не застали врасплох.

Самое главное:

  • На электронные перевозочные документы должны перейти все участники перевозок. Старт — 01.09.2026.

  • Для обмена ЭПД участники перевозки должны заключить договоры с операторами ИС ЭПД.

  • Процесс перехода состоит из нескольких этапов, включая установку специального ПО и подготовку сотрудников.

  • Чем раньше состоится переход на ЭПД, тем больше средств и времени можно сэкономить.

Электронные перевозочные документы: новые правила

Работа с электронными перевозочными документами станет обязательной для бизнеса в сфере перевозок, независимо от вида транспорта — автомобильного, водного, железнодорожного или авиационного. Дата нововведения — 01.09.2026. Основание — закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.

Оформлять электронно придется, в том числе, такие перевозочные документы:

  • транспортные накладные;

  • железнодорожные накладные;

  • грузовые накладные при авиаперевозках;

  • заявки (заказы) на перевозку;

  • экспедиторские документы и т. д.

Каждый ЭПД включает несколько файлов обмена. Электронный формат, в котором передаются перевозочные документы, утверждает ФНС.

Электронные документы направляются для обработки и хранения в единую базу данных — ГИС ЭПД.

Ситуации, для которых сохранится возможность оформления бумажных перевозочных документов, должен определить Минтранс.

С сентября прошлого года ЭПД (товарно-транспортные накладные) применяются при перевозках алкогольной продукции. Переходный период, в котором еще можно применять бумажные документы, действует до 1 марта 2027 года.

С начала осени 2026 года ЭПД станут обязательны при любых грузоперевозках для всех участников перевозочного процесса — грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков, экспедиторов.

Обмен ЭПД: как это происходит

Чтобы все участники процесса могли полноценно работать с электронными перевозочными документами, им нужно заключить договор с одним из операторов ИС ЭПД из реестра Минтранса.

  1. Участник перевозки создает ЭПД, подписывает его своей КЭП (квалифицированной электронной подписью) и отправляет через оператора ИС ЭПД.

  2. Оператор получает от участника перевозки файл обмена, проверяет его формат, корректность КЭП, формирует QR-код со сведениями о документе, затем передает файл другому участнику через его оператора, а также направляет его в ГИС ЭПД.

  3. Документ вносят в информационную систему ЭПД, после чего он становится доступен всем участникам процесса транспортировки. Данные напрямую из ГИС ЭПД могут получать госорганы: Налоговая служба, МВД, Минцифры и т. д.

К примеру, с транспортной накладной участники грузоперевозки будут работать так.

Грузоотправитель:

  • формирует электронную транспортную накладную — указывает данные о грузе, о грузополучателе, перевозчике, водителе;

  • ответственный за отгрузку сотрудник подписывает накладную своей КЭП и отправляет ее через оператора ИС ЭПД перевозчику.

Перевозчик / водитель:

  • принимает груз для перевозки и подтверждает это своей электронной подписью;

  • подтверждает своей подписью передачу груза грузополучателю.

Грузополучатель:

  • когда груз доставлен и выгружен, подтверждает своей КЭП его приемку;

  • при необходимости вносит свои замечания.

На каждом этапе данные ЭПД регистрируются оператором в системе ГИС ЭПД.

Как перейти на ЭПД

Для перехода на электронные документы участникам процесса перевозки необходимо:

  1. Выбрать из реестра Минтранса аккредитованного оператора ИС ЭПД и заключить договор с ним.

  2. Получить электронные подписи для руководителя и всех сотрудников, которые будут подписывать ЭПД. Водителям и кладовщикам достаточно простой электронной подписи, остальным нужна квалифицированная ЭП.

  3. При необходимости оформить на сотрудников машиночитаемые доверенности (МЧД).

  4. Установить необходимое программное обеспечение или специальный сервис, чтобы работать с ЭПД, и предоставить доступ сотрудникам. Водителям потребуются смартфоны или планшеты с выходом в интернет. По запросу сотрудника ГАИ водитель может показать QR-код на экране мобильного устройства.

  5. Провести обучение персонала. Уметь формировать и подписывать ЭПД должны все сотрудники, которые имеют отношение к перевозкам: водители, экспедиторы, диспетчеры, бухгалтеры и т. д.

  6. Протестировать систему — сначала на единичных перевозках, и только после налаживания процесса переходите на ЭПД полностью.

  7. Сообщить о переходе на ЭПД своим контрагентам и согласовать с ними порядок обмена электронными документами. Если нужно — внести необходимые изменения в договоры.

Почему бизнесу не нужно бояться внедрения ЭПД

Электронный документооборот при грузоперевозках — это неизбежная процедура для бизнеса, которая поначалу может показаться сложной и непривычной. Но внедрение новых технологий открывает перед компаниями ряд преимуществ:

  • Снижение расходов — документы не надо распечатывать, на них не тратится бумага, сокращаются траты на обслуживание принтеров, для передачи документа контрагенту не нужно отправлять курьера или идти в почтовое отделение.

  • Отсутствие разночтений — один и тот же ЭПД доступен сразу всем участникам перевозки, любые изменения в документе моментально доводятся до каждого из них.

  • Ускорение процесса взаиморасчетов — сторонам не нужно передавать друг другу бумажные оригиналы перевозочных документов, поэтому скорость оплаты существенно увеличивается.

  • Надежное хранение — ЭПД невозможно потерять или утратить, потому что они хранятся в системе ГИС ЭПД, а также у оператора ИС ЭПД.

  • Меньше запросов от контролирующих органов — контрольно-надзорные органы имеют доступ к ГИС ЭПД и могут получать информацию об интересующих документах напрямую из системы.

Налоговая рекомендует начать применять ЭПД уже сейчас, чтобы без спешки настроить все процессы и подготовиться к обязательному переходу на ЭПД с 1 сентября (информация ФНС от 26.01.2026).

Чтобы внедрение электронных перевозочных документов прошло без стресса и штрафов, воспользуйтесь инструментом 1С-ЭПД от Scloud уже сейчас. В одном приложении можно отправлять, получать, подписывать и корректировать документы онлайн. Сервис позволяет значительно ускорить логистические процессы, сократить затраты и снизить риски ошибок для всех участников поставок. 

