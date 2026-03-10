Обязательный переход на ЭПД участников перевозок в 2026 году

Электронные перевозочные документы: новые правила

Работа с электронными перевозочными документами станет обязательной для бизнеса в сфере перевозок, независимо от вида транспорта — автомобильного, водного, железнодорожного или авиационного. Дата нововведения — 01.09.2026. Основание — закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.

Оформлять электронно придется, в том числе, такие перевозочные документы:

транспортные накладные;

железнодорожные накладные;

грузовые накладные при авиаперевозках;

заявки (заказы) на перевозку;

экспедиторские документы и т. д.

Каждый ЭПД включает несколько файлов обмена. Электронный формат, в котором передаются перевозочные документы, утверждает ФНС.

Электронные документы направляются для обработки и хранения в единую базу данных — ГИС ЭПД.

Ситуации, для которых сохранится возможность оформления бумажных перевозочных документов, должен определить Минтранс.

С сентября прошлого года ЭПД (товарно-транспортные накладные) применяются при перевозках алкогольной продукции. Переходный период, в котором еще можно применять бумажные документы, действует до 1 марта 2027 года.

С начала осени 2026 года ЭПД станут обязательны при любых грузоперевозках для всех участников перевозочного процесса — грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков, экспедиторов.