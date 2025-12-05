Как составить график отпусков на 2026 год: порядок и сроки

Самое главное:
Отсутствие отпускного графика — нарушение.
График надо утвердить за полмесяца до 2026 года.
В график включают всех штатников.
Форма графика свободная, но должны присутствовать обязательные реквизиты.
С графиком отпусков обязательно нужно ознакомить всех сотрудников под подпись.
Всем ли нужен график отпусков
График отпусков — обязательный внутренний акт, наличия которого требует закон (ст. 123 ТК).
С помощью графика работодатель рационально распределяет время отпусков и нагрузку между сотрудниками, чтобы не произошла остановка рабочих процессов.
Соблюдать утвержденный отпускной график обязаны работодатель и сотрудники. Это позволяет предупредить злоупотребления со стороны работодателя и гарантировать работникам соблюдение их права на ежегодный отдых, а также предотвратить накопление неиспользованных отпусков.
Обойтись без графика могут лишь НКО и микропредприятия, заключающие с персоналом типовые трудовые договоры (ст. 309.2 ТК). Вместо графика они подписывают соответствующее соглашение с работниками.
Легко составляйте графики отпусков и считайте отпускные в программе 1С: Зарплата и управление персоналом от Scloud. В 1С:ЗУП удобно вести полноценный кадровый учет: формировать трудовые договоры, вести карточки сотрудников, оформлять приказы о приеме на работу и т. д.
В какие сроки утверждать график отпусков
Крайний срок утверждения графика — минимум за две недели до конца текущего года (ст. 123 ТК).
На 2026 год отпускной график утвердите не позже 17 декабря 2025 года.
Чтобы учесть все нюансы, рекомендуем начать составление графика заранее, не оставляя на последний момент.
Кого надо включить в график отпусков на 2026 год
Включайте в отпускной график всех работающих по трудовым договорам, числящихся на дату утверждения графика, не забывая в том числе:
внешних совместителей;
работающих по срочному договору (кроме тех, чей договор завершается в 2025 году);
принятых в 2025 году;
увольняющихся в 2026 году, в т. ч. в январе (например, при сокращении);
находящихся в неоплачиваемом отпуске;
находящихся на больничном;
отгулявших дни своего отпуска авансом (в примечании укажите, сколько отпускных дней использовано).
Декретниц, а также мобилизованных сотрудников, добровольцев и контрактников тоже лучше включать в график — без указания даты начала отдыха. Если их выход на работу состоится в 2026 году, будет достаточно добавить в график согласованную дату начала отпуска.
Ваш персональный консультант 1С в Telegram!
Присоединяйтесь к каналу «Подслушано у консультанта 1С» и получайте советы, разборы ошибок и ответы на вопросы об 1С каждый день
По какой форме составлять график отпусков
Выбирайте сами, на каком бланке составлять график. Это может быть:
Унифицированная форма № Т-7 (утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1).
График, составленный автоматически в программе 1С:Зарплата и управление персоналом.
Бланк, разработанный собственными силами (за основу можно взять форму № Т-7 и добавить нужные графы).
Что должно быть в графике:
Вид сведений
Что включает
Наименование и дата документа
«График отпусков на 2026 год», номер и дата составления документа
Информация о работодателе
Полное наименование компании, ОКПО / ФИО ИП
Структурные подразделения
Наименования отделов и прочих структурных подразделений (например, бухгалтерия, отдел кадров, цех № 1 и т. п.)
Сведения о работниках
Информация об отпусках
Даты начала отпусков (запланированные и фактические).
Число дней отпуска, которые можно отгулять в 2026 году.
Информация о переносе отпусков (новая дата, реквизиты приказа о переносе).
Ответственный за составление графика
Должность и подпись лица (с расшифровкой), составившего документ
Если руководитель поставил свою подпись в специальном поле «Утверждаю», издавать Приказ об утверждении графика отпусков не понадобится. Например, такое поле есть в форме № Т-7, поэтому приказ к ней не нужен.
Порядок внесения сотрудников в график — по алфавиту или в разбивке по блокам структурных подразделений (отделов).
Составляем график отпусков на 2026 год: пошаговое руководство
Шаг 1. Определите, кого включите в отпускной график
Помимо основных сотрудников, не забудьте о сезонных работниках, удаленщиках и совместителях (внутренних и внешних).
Шаг 2. По каждому работнику выясните, сколько дней отдыха войдет в график
Учтите дни из прошлых отпусков, которые не были использованы, и дни за рабочий год, которые сотрудник отгуляет в 2026 году.
Рабочий год — это полные 12 месяцев, отсчитанные с даты приема на работу. За каждый такой год предоставьте минимум 28 календарных дней отдыха.
Дополнительные отпуска тоже учтите, если они полагаются.
Шаг 3. Сообщите сотрудникам, сколько дней очередного отпуска у них есть, и выясните, в какие даты они желают их использовать
Учитывайте в графике пожелания сотрудников из льготных категорий (они имеют право отдыхать в удобное им время), например:
сотрудниц, решивших присоединить отпуск к декрету (ст. 260 ТК);
несовершеннолетних (ст. 267 ТК);
работников, ранее отозванных из отпуска (ст. 125 ТК);
многодетных родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми, из которых младшему нет 14 лет (ст. 262.2 ТК);
сотрудников, чьи супруги находятся в отпуске по БиР (ст. 123 ТК);
вернувшихся на работу после окончания военной службы мобилизованных, контрактников и добровольцев (ст. 351.7 ТК).
Пожелания не «льготных» сотрудников можете учитывать на свое усмотрение — такой обязанности у работодателя нет.
Шаг 4. Укажите в графике даты начала отдыха и число отпускных дней
По отпускам, разделенным на части, указывайте дату начала и планируемую длительность каждой части (одна из них должна быть минимум 14 дней, а остальные дни можно разделить по соглашению с работником).
Если часть отпуска уже использована авансом, укажите неиспользованные дни, а число использованных дней внесите в примечание.
Отпуска распределяйте так, чтобы это не тормозило рабочий процесс. Следите, чтобы дни отпусков не пересекались у сотрудников, выполняющих схожие функции в одном подразделении — тогда на период отдыха одного работника его можно будет заменить другим сотрудником.
Шаг 5. Составленный график согласуйте с профсоюзом (если он есть на вашем предприятии)
При наличии профсоюза игнорировать его мнение нельзя, согласование с ним обязательно. Направить ответ руководителю он должен в течение 5 рабочих дней.
Шаг 6. Утвердите график отпусков
Если дополнительно издаете приказ об утверждении графика, укажите в нем сроки, в которые с графиком надо ознакомить работников.
Шаг 7. Ознакомьте с графиком каждого работника под роспись
Можно предусмотреть графу для подписей прямо в графике отпусков или подготовить прилагаемый к нему лист ознакомления.
В дальнейшем вы должны письменно предупреждать каждого работника о предстоящем по графику отпуске минимум за две недели.
Ваш персональный консультант 1С в Telegram!
Присоединяйтесь к каналу «Подслушано у консультанта 1С» и получайте советы, разборы ошибок и ответы на вопросы об 1С каждый день
Вопросы и ответы
Вопрос 1. Как быть, если сотрудник захочет взять отпуск не по графику?
Если работник из льготной категории, отказать ему в переносе вы не вправе. В остальных случаях перенос оформляется на усмотрение работодателя.
Как оформить перенос отпуска:
1. От работника получите письменное заявление с просьбой перенести отпуск, указав:
когда начинается отпуск по графику;
сколько дней он хочет перенести и на какой период;
причину переноса (при необходимости приложить подтверждающие документы).
2. Оформите приказ о переносе.
3. Измененные даты внесите в график (в графы о переносе).
Если договоренность по новым датам не достигнута, остаются в силе прежние даты отдыха.
Вопрос 2. Если примем в 2026 году нового работника, как его включить в отпускной график?
Если новый работник из льготной категории, предоставьте ему отпуск вне графика в удобное ему время согласно заявлению.
Обычным новым сотрудникам:
предоставьте отпуск по заявлению, согласовав предварительно его даты;
либо составьте и утвердите еще один график как дополнение к ранее утвержденному, включив в него новых работников.
Вопрос 3. Утвердили график отпусков поздно. Какие санкции за это последуют?
За нарушение срока утверждения или отсутствие графика (п. 1 ст. 5.27 КоАП):
должностные лица и ИП получат предупреждение или заплатят штраф 1 000–5 000 руб.;
компанию оштрафуют на 30 000–50 000 руб.
При повторном нарушении (п. 2 ст. 5.27 КоАП):
дисквалификация на 1–3 года или штраф 10 000–20 000 руб. грозят должностным лицам;
штраф 10 000 — 20 000 руб. ожидает ИП;
штраф 50 000 — 70 000 руб. назначат компании.
Вопрос 4. Как долго надо хранить графики отпусков?
Опускные графики работодатель должен хранить 3 года (п. 453 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236).
Оформить документы на отпуск и правильно начислить отпускные поможет программа 1С: Зарплата и управление персоналом от Scloud. Облачная версия программы позволяет работать удаленно — нужен только доступ к интернету. При оформлении аренды вам доступны 3 профессиональные консультации по 1С в месяц бесплатно. Эксперты помогут с учетом, отчетностью и настройкой программы.
Читайте также:
Как оплачивается больничный лист в 2025 году: для сотрудников по трудовому договору и по ГПХ.
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFJDiiVW
Начать дискуссию