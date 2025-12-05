Как составить график отпусков на 2026 год: порядок и сроки

Всем ли нужен график отпусков

График отпусков — обязательный внутренний акт, наличия которого требует закон (ст. 123 ТК).

С помощью графика работодатель рационально распределяет время отпусков и нагрузку между сотрудниками, чтобы не произошла остановка рабочих процессов.

Соблюдать утвержденный отпускной график обязаны работодатель и сотрудники. Это позволяет предупредить злоупотребления со стороны работодателя и гарантировать работникам соблюдение их права на ежегодный отдых, а также предотвратить накопление неиспользованных отпусков.

Обойтись без графика могут лишь НКО и микропредприятия, заключающие с персоналом типовые трудовые договоры (ст. 309.2 ТК). Вместо графика они подписывают соответствующее соглашение с работниками.