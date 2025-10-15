Расчет налога на прибыль в 2025 году: полезная памятка для бухгалтера 

Налог на прибыль — это обязательство только юридических лиц на общей системе налогообложения. ИП налог на прибыль не платят даже на ОСНО, вместо этого они платят НДФЛ.
По какой ставке считать налог на прибыль в 2025 году
8% налога на прибыль идет в федеральный бюджет, 17% — в бюджет региона, итого — 25%. Ранее действовала ставка налога 20%. Увеличенная ставка применяется с 2025 года и именно к доходам, полученным с начала этого года. Когда заключен договор, в рамках которого поступила оплата, значения не имеет. То есть, даже если договор с контрагентом от 2024 года, а оплата пришла в 2025 году, налог нужно исчислять с учетом ставки 25%.
Власти субъектов федерации вправе снизить свою часть налога отдельным категориям налогоплательщиков на всей территории субъекта или на отдельной его территории вроде особой экономической зоны или территории опережающего развития, например:
Производственные предприятия, импортеры и экспортеры на территории Калининградской ОЭЗ не платят налог на прибыль в бюджет субъекта первые шесть лет вообще, а следующие шесть лет платят по ставке 8,5%.
Для бизнеса на территории ОЭЗ ППТ Иваново власти региона установили налог в размере 2 — 14,5%.
Резиденты ТОР Бурятия первые пять лет отчисляют в региональный бюджет 5% от прибыли.
В отдельных случаях специальные «прибыльные» ставки предусмотрены и на уровне страны:
для IT-компаний — 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный;
для предприятий радиоэлектронной промышленности из специального реестра — 8% в бюджет страны и 0% в бюджет субъекта;
для сельхозпроизводителей, региональных операторов ТКО, школ и больниц — 0%;
с дивидендов для российских компаний — 0% или 13%, для иностранных компаний — 15 %;
0% — ставка для прибыли от продажи доли в компании, если у нее не больше половины недвижимости в России и владение долей более 5 лет.
Но для корректной уплаты налога на прибыль этого недостаточно, важно еще и правильно определять базу, рассчитывать авансовые платежи и соблюдать сроки.
Бухгалтерский и налоговый учет на ОСНО вести проще с 1С:Бухгалтерия от Scloud. Программа помогает корректно вести учет доходов и расходов в соответствии с требованиями Налогового кодекса, считать налог на прибыль с учетом региональных и федеральных льгот и формировать отчеты без ошибок. А если в процессе работы возникнут проблемы с учетом, пользователи аренды 1С от Scloud могут получить 3 экспертные консультации в месяц бесплатно.
Как рассчитать налог на прибыль в 2025 году: подробное руководство
В целом для расчета налога на прибыль используем формулу:
Налог на прибыль = (доходы — расходы — убыток) * ставку налога
В общем случае прибылью компании будет разница между полученными доходами и ее расходами. У иностранной компании с постоянным представительством в России расчет будет другим. Для расчета берут только доходы и расходы самого представительства, а не доходы и расходы по бизнесу в целом. Если у иностранной компании нет постоянного представительства в нашей стране, то прибылью считаются все доходы от источников в РФ.
Далее мы пошагово разберем все действия налогоплательщика.
Шаг 1. Считаем доходы
Доходы для налога на прибыль нужно считать без учета косвенных налогов — НДС и акцизов. Учитываем доходы двух видов:
Доходы от продаж — это все, что бизнес заработал, продавая товары, услуги, имущество или права.
Прочие доходы — сюда входят дивиденды, штрафы за нарушение договоров контрагентами, проценты по вкладам и другие деньги, которые предприятие получило не от основной деятельности.
Важно. Не все полученные деньги — доход для целей расчета налога. Например, полученные кредиты или займы не нужно учитывать как доход.
Шаг 2. Определяем расходы
Чтобы бизнес мог учесть расходы в целях налога на прибыль, они должны быть оправданы, то есть иметь реальный смысл для деятельности, и подтверждены закрывающими документами.
Расходы, которые понесла компания, делятся на следующие основные группы:
Расходы на основную деятельность — затраты на сырье, материальные запасы, аренду, рекламное продвижение и прочее. То есть это затраты на производство и реализацию.
Внереализационные расходы — это расходы, которые не относятся напрямую к основным задачам бизнеса, например, проценты по кредитам, расходы на ДМС.
Важно. Некоторые расходы учитываются не полностью, а только частично. Например, представительские и рекламные расходы. Для первых установлен лимит для отнесения на вычет в размере 4% от расходов на оплату труда, а для вторых — 1% от выручки.
При этом есть расходы, на которые нельзя уменьшать базу по налогу (ст. 270 НК). К ним, например, относится уплата основного долга по кредиту. Но проценты по этому кредиту могут быть учтены как внереализационные расходы.
Шаг 3. Проверяем убытки
Если в прошедшие годы у компании были убытки, их можно учесть в отчетном году для уменьшения налогооблагаемой базы. Действует лимит списания убытков — половина базы отчетного года.
Важно. С 2025 года убытки за время работы по ставке 0% на будущие расходы перенести нельзя.
Шаг 4. Определяем налоговую базу
Если у налогоплательщика в отчетном периоде были доходы, подпадающие под разные ставки налога, или освобожденные от налога на прибыль вообще, то нужно формировать отдельные налоговые базы для каждой ставки.
Формировать налоговую базу можно одним из двух методов:
Метод начисления. Это когда доходы и расходы принимаются к учету в том периоде, когда они фактически возникли, независимо от того, когда были получены или уплачены деньги. Организации применяют этот метод по умолчанию.
Кассовый метод. По этому методу доходы признаются только после фактического поступления оплаты, а расходы — после их фактической выплаты. Кассовый метод — это привилегия компаний с небольшими доходами. Его могут применять организации, у которых за четыре последних квартала выручка не превышает 1 млн руб. за каждый квартал.
Важно. Проверьте учетную политику, в ней должен быть прописан выбранный метод учета. В течение года его менять нельзя.
Учитесь работать в 1С и повышайте квалификацию вместе с Scloud. Мы разработали самоучитель и курсы, написали книги и сняли вебинары на самые популярные темы и частые запросы клиенто: в от первых шагов в 1С до глубокой специфики отдельных направлений бизнеса.
Шаг 5. Считаем налог
Для этого налоговую базу нужно умножить на ставку налога — в общем случае 25%.
Пример. Доходы бизнеса за девять месяцев текущего года:
выручка от продажи товаров — 10 000 000 руб.;
внереализационные доходы — 100 000 руб.;
итого доходов: 10 000 000 + 100 000 = 10 100 000 руб.
Расходы бизнеса за девять месяцев 2025 года:
расходы, связанные с производством и реализацией — 6 000 000 руб.;
внереализационные расходы — 300 000 руб.;
убыток прошлых лет (для переноса) — 50 000 руб.;
итого расходов: 6 000 000 + 300 000 + 50 000 = 6 350 000 руб.
Считаем налоговую базу: 10 100 000 руб. — 6 350 000 руб. = 3 750 000 руб.
Считаем налог: 3 750 000 руб. * 25% = 937 500 руб.
Важно. Если компания платит торговый сбор, то на эту сумму, рассчитанную за определенный период, можно уменьшить налог на прибыль или авансовый платеж. Помимо этого, рассчитанный налог можно снизить на суммы налогов, которые заплатили за пределами страны, а также на суммы регионального и инвестиционного налоговых вычетов.
Как платить налог на прибыль в 2025 году
Налог на прибыль компании и организации платят авансом с перерасчетом и доплатой по итогу года.
Налоговый кодекс предусматривает следующие виды авансовых платежей по этому налогу:
Один раз в квартал (нет уплаты ежемесячных авансов), исходя из общей прибыли с 1 января отчетного года, если средняя выручка бизнеса за последние четыре квартала не превышала 15 миллионов рублей без НДС.
Каждый квартал (есть уплата ежемесячных авансов в рамках каждого квартала), если средняя выручка бизнеса за последние четыре квартала превысила 15 миллионов рублей.
Каждый месяц — авансы платят крупные компании с выручкой от 15 миллионов рублей в квартал или те, кому так удобнее. Платить можно либо по фактической прибыли с начала года, либо по прибыли за прошлый квартал.
Если выручка компании растет и среднеквартальный доход за четыре предыдущих квартала превысит 15 миллионов рублей, она обязана перейти на ежемесячные платежи со следующего квартала. Излишне уплаченные суммы налога можно зачесть в будущие платежи или получить обратно.
Несмотря на то, что налог на прибыль состоит из двух частей (федеральной и региональной), платить его нужно одним платежом. Налоговая самостоятельно распределит деньги по бюджетам на основании представленной декларации.
И при поквартальных, и при ежемесячных платежах налогоплательщик сначала подает декларацию, а затем перечисляет налог, поэтому подавать уведомление о начисленных налогах и авансах не нужно.
В какие сроки нужно перечислять налог
Налог на прибыль платят на ЕНС вместе с другими налогами и взносами до 28 числа. Если 28 число — выходной день, дедлайн сдвигается вперед на ближайший рабочий.
При поквартальной оплате график авансов на 2025 год выглядит так:
Период, за который платим аванс
Дедлайн по уплате аванса
По итогам первого квартала
28 апреля 2025 года
По итогам полугодия
28 июля 2025 года
По итогам девяти месяцев
28 октября 2025 года
По итогам 2025 года (доплата по итогам 12 месяцев)
30 марта 2026 года
График ежемесячных авансов выглядит так:
Крайний срок
По фактической прибыли
По прибыли за прошлый квартал
28 января 2025 года
не платится
За первый месяц отчетного квартала
28 февраля 2025 года
За январь
За второй месяц отчетного квартала
28 марта 2025 года
За январь — февраль
За третий месяц отчетного квартала
28 апреля 2025 года
За январь — март
28 мая 2025 года
За январь — апрель
За второй месяц отчетного квартала
30 июня 2025 года
За январь — май
За третий месяц отчетного квартала
28 июля 2025 года
За январь — июнь
28 августа 2025 года
За январь — июль
За второй месяц отчетного квартала
29 сентября 2025 года
За январь — август
За третий месяц отчетного квартала
28 октября 2025 года
За январь — сентябрь
28 ноября 2025 года
За январь — октябрь
За второй месяц отчетного квартала
29 декабря 2025 года
За январь — ноябрь
За третий месяц отчетного квартала
30 марта 2026 года
Доплата за 2025 год
Доплата за 2025 год
Переходите на аренду облачной 1С от Scloud и ведите учет или контролируйте работу сотрудников из любого места, где есть интернет. У вас будут всегда актуальные формы отчетов и оперативное обновление под изменение законодательства.
