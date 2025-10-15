Расчет налога на прибыль в 2025 году: полезная памятка для бухгалтера 

По какой ставке считать налог на прибыль в 2025 году

8% налога на прибыль идет в федеральный бюджет, 17% — в бюджет региона, итого — 25%. Ранее действовала ставка налога 20%. Увеличенная ставка применяется с 2025 года и именно к доходам, полученным с начала этого года. Когда заключен договор, в рамках которого поступила оплата, значения не имеет. То есть, даже если договор с контрагентом от 2024 года, а оплата пришла в 2025 году, налог нужно исчислять с учетом ставки 25%.

Власти субъектов федерации вправе снизить свою часть налога отдельным категориям налогоплательщиков на всей территории субъекта или на отдельной его территории вроде особой экономической зоны или территории опережающего развития, например:

Производственные предприятия, импортеры и экспортеры на территории Калининградской ОЭЗ не платят налог на прибыль в бюджет субъекта первые шесть лет вообще, а следующие шесть лет платят по ставке 8,5%.

Для бизнеса на территории ОЭЗ ППТ Иваново власти региона установили налог в размере 2 — 14,5%.

Резиденты ТОР Бурятия первые пять лет отчисляют в региональный бюджет 5% от прибыли.

В отдельных случаях специальные «прибыльные» ставки предусмотрены и на уровне страны:

для IT-компаний — 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный;

для предприятий радиоэлектронной промышленности из специального реестра — 8% в бюджет страны и 0% в бюджет субъекта;

для сельхозпроизводителей, региональных операторов ТКО, школ и больниц — 0%;

с дивидендов для российских компаний — 0% или 13%, для иностранных компаний — 15 %;

0% — ставка для прибыли от продажи доли в компании, если у нее не больше половины недвижимости в России и владение долей более 5 лет.

Но для корректной уплаты налога на прибыль этого недостаточно, важно еще и правильно определять базу, рассчитывать авансовые платежи и соблюдать сроки.