Как оплатить работу в командировке

За все рабочие дни в командировке и в пути сотруднику платят его средний заработок (п. 7 Положения, ст. 167 ТК).

Формула расчета среднего заработка (СЗ):

СЗ за дни командировки = Средний дневной заработок Х Количество рабочих дней в период командировки (согласно графику)

В расчет включите рабочие дни по графику вашей компании, включая время в пути и вынужденные остановки. День выезда в командировку тоже оплачивается полностью, даже если сотрудник в этот день не работал.

Комментарий эксперта. При командировке сотрудника в районы Крайнего Севера районный коэффициент и «северные» надбавки на его средний заработок не начисляются, если их нет в вашей местности. Но если поездка по сути считается работой вахтовым методом, безопаснее их начислить — это снизит риски претензий и штрафов (ст. 302, 423 ТК, Обзор судебной практики, утв. Президиумом ВС 26.02.2014).

Выплачивайте средний заработок в те же сроки, которые установлены для выплаты зарплаты в вашей компании.

Обратите внимание: если сотрудник заболел в командировке, ему оплатят больничный лист, а также продолжат выплачивать суточные.

Выплаты по среднему заработку облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Если работник пробыл в зарубежной командировке больше 183 дней в течение 12 месяцев подряд, он перестает быть налоговым резидентом РФ. Из-за этого НДФЛ с его доходов нужно будет пересчитать по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК).

В налоговом учете начисленный за период командировки средний заработок включайте в расходы на оплату труда.

Комментарий эксперта. Средний заработок за время командировки в некоторых случаях учитывают по-другому:

1. Если командировка связана с покупкой, созданием амортизируемого имущества — средний заработок и начисленные на него страховые взносы включайте в первоначальную стоимость ОС или НМА (п. 1 ст. 257 НК).

2. Если цель поездки — закупка материалов, на суммы среднего заработка и взносов увеличивается их стоимость, включаемая в материальные расходы (п. 2 ст. 254 НК).

3. Если командировка связана с приобретением товаров, средний заработок и взносы включают (ст. 320 НК):

в стоимость товаров — если это предусмотрено учетной политикой компании;

в прямые расходы, распределяемые на остаток нереализованных товаров в текущем месяце — если работник доставлял товары до склада компании.

Работодатель может доплачивать за дни командировки до оклада, если это прописано в трудовом или коллективном договоре. В таком случае эту доплату можно учесть в расходах на оплату труда и уменьшить налоговую базу (ст. 255 НК, письмо Минфина от 28.04.2014 № 03-03-06/1/19699).