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Подотчет, командировки
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Командировочные расходы в 2026-2027 годах: подробное руководство для бухгалтера

Командировочные расходы в 2026-2027 годах: подробное руководство для бухгалтера

При оформлении командировки бухгалтер рассчитывает средний заработок и суточные, проверяет документы на проезд и проживание, определяет порядок учета выплат и их налогообложения. Ошибки могут привести к доначислениям и спорам с инспекцией. Разберем, как учитывать командировочные расходы в 2026–2027 годах и какие документы запросить у сотрудника. 

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Самое главное:

  • С 1 сентября 2025 года действует новое положение о командировках. Оно утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501 (далее — Положение). 

  • Прежнее положение от 13 октября 2008 № 749 больше не применяют.

  • В командировку можно направлять только штатных сотрудников.

  • За сотрудником сохраняется средний заработок за все дни работы в командировке и в пути.

  • В командировочные расходы включают затраты на проезд, на проживание, суточные, безотчетные суммы и другие расходы, разрешенные работодателем.

Как оформлять служебную командировку

В командировку отправляют только тех, кто работает по трудовому договору.

Командировкой не считаются:

  • поездки курьеров, водителей и других сотрудников с разъездной работой;

  • поездки подрядчиков и исполнителей по договору ГПХ.

Командировку оформляют приказом руководителя: для одного сотрудника — по форме Т-9, для группы — по форме Т-9а. С приказом каждого работника знакомят под подпись.

В приказе указывают срок командировки время со дня выезда до дня возвращения включительно. Днем выезда считается дата и время отправления транспорта от места работы, а днем приезда — дата его прибытия обратно. Если транспорт отправляется до полуночи, это текущие сутки, если после полуночи — следующие (п. 4 Положения).

Командировочное удостоверение, как и служебное задание сейчас не обязательны, но при желании компания может оформлять их.

Как оплатить работу в командировке

За все рабочие дни в командировке и в пути сотруднику платят его средний заработок (п. 7 Положения, ст. 167 ТК). 

Формула расчета среднего заработка (СЗ):

СЗ за дни командировки

=

Средний дневной заработок

Х

Количество рабочих дней в период командировки (согласно графику)

В расчет включите рабочие дни по графику вашей компании, включая время в пути и вынужденные остановки. День выезда в командировку тоже оплачивается полностью, даже если сотрудник в этот день не работал.

Комментарий эксперта. При командировке сотрудника в районы Крайнего Севера районный коэффициент и «северные» надбавки на его средний заработок не начисляются, если их нет в вашей местности. Но если поездка по сути считается работой вахтовым методом, безопаснее их начислить — это снизит риски претензий и штрафов (ст. 302, 423 ТК, Обзор судебной практики, утв. Президиумом ВС 26.02.2014).

Выплачивайте средний заработок в те же сроки, которые установлены для выплаты зарплаты в вашей компании.

Обратите внимание: если сотрудник заболел в командировке, ему оплатят больничный лист, а также продолжат выплачивать суточные.

Выплаты по среднему заработку облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Если работник пробыл в зарубежной командировке больше 183 дней в течение 12 месяцев подряд, он перестает быть налоговым резидентом РФ. Из-за этого НДФЛ с его доходов нужно будет пересчитать по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК).

В налоговом учете начисленный за период командировки средний заработок включайте в расходы на оплату труда. 

Комментарий эксперта. Средний заработок за время командировки в некоторых случаях учитывают по-другому:

1. Если командировка связана с покупкой, созданием амортизируемого имущества средний заработок и начисленные на него страховые взносы включайте в первоначальную стоимость ОС или НМА (п. 1 ст. 257 НК).

2. Если цель поездки закупка материалов, на суммы среднего заработка и взносов увеличивается их стоимость, включаемая в материальные расходы (п. 2 ст. 254 НК).

3. Если командировка связана с приобретением товаров, средний заработок и взносы включают (ст. 320 НК):

  • в стоимость товаров если это предусмотрено учетной политикой компании;

  • в прямые расходы, распределяемые на остаток нереализованных товаров в текущем месяце если работник доставлял товары до склада компании.

Работодатель может доплачивать за дни командировки до оклада, если это прописано в трудовом или коллективном договоре. В таком случае эту доплату можно учесть в расходах на оплату труда и уменьшить налоговую базу (ст. 255 НК, письмо Минфина от 28.04.2014 № 03-03-06/1/19699).

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Как отразить в учете расходы на командировку

Командировочные расходы включают несколько видов выплат (ст. 167, 168 ТК):

  • Расходы на проезд к месту выполнения служебного задания и обратно, в том числе бизнес-классом.

  • Расходы по найму жилья, включая уплату туристического налога.

  • Суточные дополнительные расходы, связанные с проживанием в командировке.

  • Безотчетные суммы, предусмотренные актами Президента и Правительства.

  • Прочие расходы работника в командировке, произведенные с разрешения или ведома работодателя. Например, почтовые услуги, местная и междугородняя связь.

Если командировка зарубежная, возникают дополнительные расходы (п. 20 Положения):

  • плата за оформление выездных документов — загранпаспорта, визы и аналогичных бумаг;

  • стоимость обязательного медицинского страхования;

  • различного рода сборы — консульские, аэродромные, за въезд автотранспорта на территорию страны или его транзит.

Работодатель сам определяет перечень и размер командировочных расходов в локальном нормативном акте компании. 

Перед командировкой работник получает аванс на проезд, жилье и суточные. После возвращения из командировки у сотрудника есть 3 рабочих дня, чтобы отчитаться об израсходованных суммах аванса. Для этого он заполняет и передает в бухгалтерию:

  • авансовый отчет по форме № АО-1;

  • прилагающиеся к авансовому отчету документы, которые подтверждают отраженные в нем расходы. Документы в электронном формате (например, электронные проездные билеты) нужно распечатать и тоже приложить к отчету.

После утверждения авансового отчета руководителем, произведите с работником окончательный расчет:

  • если работник потратил больше — доплатите разницу;

  • если меньше — он возвращает остаток.

Обратите внимание: если работник не предоставил документы по расходам, или они оформлены с нарушениями, учесть такие командировочные траты в расходах по налогу на прибыль нельзя.

Работнику не нужно подтверждать документами расходование суточных и безотчетных сумм.

Признавайте командировочные расходы в периоде утверждения авансового отчета:

  • При кассовом методе после их фактической оплаты. Если у работника возник перерасход, сумму превышения над выданным авансом включайте в расходы после погашения задолженности перед сотрудником (п. 3 ст. 273 НК).

  • При использовании метода начисления на дату утверждения авансового отчета (пп. 5 п. 7 ст. 272 НК).

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Расходы на проезд

Сотрудник может отправиться в командировку на любом виде транспорта, в том числе на служебном или собственном автомобиле. Проездные билеты может оплатить как работодатель, так и сам сотрудник из подотчетных денег.

В любом случае, учесть проездные траты в расходах при расчете налога на прибыль, можно только подтвердив их документально. Перечень документов зависит от вида транспорта, которым пользовался сотрудник:

Вид расхода

Как оплачивался

Документы

 

Билет на самолет

Покупка в авиакассе

  • Кассовый чек;

  • Маршрут-квитанция для подтверждения покупки электронного билета;

  • Посадочный талон или справка авиаперевозчика о полете.

Покупка через сайт авиакомпании или компании-посредника

  • Электронный кассовый чек;

  • Маршрут-квитанция для подтверждения покупки электронного билета;

  • Посадочный талон со штампом о досмотре (или справка о полете);

  • Контрольный купон электронного билета и посадочный талон.

Билет на поезд

Покупка в ж/д кассе (или в автомате)

  • Железнодорожный билет;

  • Кассовый чек.

Через сайт РЖД

  • Электронный ж/д билет;

  • Кассовый чек.

Через интернет-сайт посредника

  • Справка о маршруте;

  • Электронный кассовый чек.

Такси

Водителю такси (картой или наличными)

  • Кассовый чек.

Картой в приложении агрегатора

  • Электронный кассовый чек,

  • Отчет о поездке;

  • Выписка банка.

Общественный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус, метро)

  • Наличными в салоне;

  • транспортной картой;

  • банковской картой;

  • по QR-коду.

Билет и кассовый чек (бумажный или электронный)

или

Кассовый чек с дополнительными реквизитами о поездке (бумажный или электронный)

Служебный или собственный автомобиль

Покупка топлива на АЗС, мойка, парковка, проезд по платной дороге

  • Путевой лист и служебная записка с данными авто и описанием маршрута.;

  • Кассовый чек АЗС, автомойки;

  • Кассовый чек или квитанция парковки;

  • Проездной чек-талон платной дороги;

  • Договор с работником об использовании личного авто.

Арендованный автомобиль - каршеринг

Банковской картой через сайт или приложение сервиса каршеринга

  • Электронный кассовый чек;

  • Справка о маршруте поездки (из приложения);

  • Договор аренды авто (из приложения).

Помимо указанных трат в расходы по налогу на прибыль включайте подтвержденные документами:

Если у вашей компании есть право на вычет входного НДС:

Компенсация проездных расходов, не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Если расходы сотруднику возместили без подтверждающих документов, удержите с суммы возмещения НДФЛ и начислите на нее страховые взносы.

Комментарий эксперта. К билету, оформленному на иностранном языке, обязательно прилагайте перевод, иначе его нельзя принять в качестве подтверждающего документа. Достаточно перевести на русский язык ФИО пассажира, направление, номер рейса, дату вылета и стоимость билета (письмо Минфина от 22.03.2010 № 03-03-05/57).

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Расходы на проживание в командировке

Если длительность командировки не превышает одного дня, стоимость проживания работнику возмещайте только при его вынужденной остановке в пути. Например, если из-за погодных условий надолго задержали рейс, и сотруднику пришлось снять номер в гостинице, чтобы переночевать. Для подтверждения ситуации потребуется справка от перевозчика, счет на оплату от гостиницы и чек ККТ.

При более длительных командировках возмещайте сотруднику и учитывайте в расходах затраты на бронирование и наем жилья в командировке, если они подтверждены следующими документами:

Место проживания работника в командировке

Оплата

Подтверждающие документы

Гостиница

В гостинице наличными или картой

Кассовый чек или БСО, счет на оплату

Через сайт гостиницы

Электронный чек или БСО, акт из гостиницы

 

Через сайт посредника

  • Электронный чек;

  • Выписка банка;

  • Распечатка подтверждения оплаты.

Арендованная квартира

Арендодателю-физлицу

Договор аренды и расписка арендодателя о получении оплаты

 

В агентстве по сдаче жилья или на сайте компании – представителя арендодателя

Договор аренды и электронный чек или БСО

Если документы о стоимости проживания в командировке работник не предоставил, в расходы по налогу на прибыль эти траты не включайте. На уплаченную сумму начислите страховые взносы и удержите из дохода работника НДФЛ (ст. 217 НК, письмо Минтруда от 03.07.2015 № 17-3/В-326).

Практическое напоминание: перед утверждением авансового отчета проверьте три момента — совпадают ли ФИО в документах на проживание с приказом о командировке, совпадает ли период проживания со сроком командировки, не выделена ли отдельной строкой стоимость питания в счете. При расхождениях приложите служебную записку с объяснением.

Не возмещайте и не учитывайте в расходах дополнительные услуги гостиниц:

  • обслуживание в ресторанах, барах;

  • дополнительное обслуживание в номере;

  • пользование тренажерным залом, бассейном.

Без счета-фактуры принять к вычету НДС при проживании в гостинице нельзя (письмо Минфина от 26.02.2020 № 03-07-09/13555).

Когда возмещаете стоимость питания, выделенную в счете гостиницы или оплаченную отдельным чеком НДС к вычету не принимайте даже при наличии счета-фактуры. В расходах по налогу на прибыль эту сумму не учитывайте, но удержите с нее НДФЛ и начислите страховые взносы (ст. 264 НК, письмо Минфина от 14.10.2009 № 03-04-06-01/263).

Как выплачивать суточные

Размер и порядок выплаты суточных определяет работодатель в локальном положении о командировках или в коллективном договоре.

Сотруднику не нужно отчитываться по полученным суточным. Их размер подтверждайте бухгалтерской справкой.

Суточные выплачивайте за следующие периоды (п. 8, 9 Положения):

  • каждый день нахождения сотрудника в командировке, включая выходные и нерабочие праздники;

  • дни нахождения работника в пути, включая время вынужденной остановки;

  • время болезни сотрудника в командировке оплачивается при наличии больничного листа за дни заболевания, пока работник не сможет продолжить выполнение служебного задания или вернуться к месту жительства.

В учете по налогу на прибыль суточные учитывайте в прочих расходах в размере, который установлен вашим локальным актом (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК).

Суточные не облагаются НДФЛ в пределах норм, установленных п. 1 ст. 217 НК:

  • в поездках по РФ 700 руб. в день;

  • в зарубежных поездках 2 500 руб. в день.

Если ваша компания выплачивает суточные в большем размере, удерживайте НДФЛ с суммы превышения.

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Как учесть безотчетные суммы по командировочным расходам

К безотчетным суммам относится возмещение дополнительных расходов, установленное президентом и правительством за каждый день в командировке на территориях, которые нуждаются в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении инфраструктуры. Работник не обязан подтверждать их расходование чеками (п. 1 ст. 217 НК).

Конкретный размер выплачиваемых безотчетных сумм устанавливают локальным актом, например, положением о командировках.

От НДФЛ освобождаются безотчетные суммы в пределах 700 руб. за каждый день командировки.

Ответы на частые вопросы

Дистанционный работник периодически приезжает в офис головной компании по вызову руководителя. Считается ли это командировкой и как возмещать расходы сотруднику?

Если сотрудник приезжает в офис, расположенный в местности, отличной от той, где он проживает, это считается командировкой. Ее оформляют по общим правилам, командировочные расходы возмещают в обычном порядке.

После командировки сотрудник остается в той же местности, чтобы провести там отпуск. Как работодатель должен возмещать стоимость обратного билета?

В этом случае дата возвращения из командировки не совпадает с указанным в приказе сроком. Возмещая стоимость обратного билета, работодатель оплачивает сотруднику проезд от места проведения отдыха до места постоянной работы, поэтому у него возникает экономическая выгода и доход в натуральной форме. Из выплаты удержите НДФЛ и начислите страховые взносы. В расходы по налогу на прибыль сумму возмещения не включайте (ст. 41, 211, 252, пп. 1 п. 1 ст. 420 НК).

Аналогично действуйте, если сотрудник решил выехать раньше срока, чтобы провести дни отпуска перед командировкой в месте ее проведения (письмо Минфина от 14.02.2022 № 03-04-06/9883).

Если сотрудник предварительно получил разрешение работодателя на проведение своих выходных в месте командировки до ее начала или после завершения, не облагайте стоимость билета НДФЛ, но начислите страховые взносы. Всю сумму включайте в расходы по налогу на прибыль (письмо Минфина от 03.08.2023 № 03-03-06/2/72716).

Работник ездил в командировку на своем автомобиле, но не предоставил путевой лист. Как подтвердить время в пути?

Составлять путевой лист задним числом нельзя. Время нахождения в пути можно подтвердить чеками АЗС, приложенными к служебной записке, в которой описан маршрут и время нахождения в каждой точке. Если чеков нет, можно приложить выписку банка, в которой отражены платежи картой за покупку топлива.

Что нужно учесть по командировочным расходам при служебных поездках в новые регионы?

Если сотрудник командирован в ДНР, ЛНР, Херсонскую или Запорожскую области для обеспечения жизнедеятельности населения или восстановления инфраструктуры (п. 1, 2 постановления Правительства от 28.10.2022 № 1915):

  • среднедневной заработок выплачивают в удвоенном размере;

  • норма суточных увеличена до 8 480 руб. в сутки;

  • расходы на проживание возмещают по норме 7 210 руб. в сутки (если не предоставляется бесплатное жилье);

  • действует упрощенный порядок для подтверждения расходов на проживание;

  • можно выплачивать безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов.

В остальных случаях командировочные расходы в новые регионы возмещайте в обычном порядке.

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Что делать, если проездной документ утерян?

Подтвердить затраты на проезд можно с помощью дубликата билета или посадочного талона, также у транспортной компании можно запросить копию билета или справку, в которой будут указаны данные пассажира, маршрут следования, дата поездки и стоимость билета (письмо Минфина от 24.09.2019 № 03-03-07/73284).

Правильно оформить документы и точно рассчитать суммы командировочных поможет программа 1С: Зарплата и управление персоналом от Scloud. А чтобы работать удаленно, подключите версию 1С:ЗУП в облаке от Scloud.

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