Самое главное:
С 1 сентября 2025 года действует новое положение о командировках. Оно утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501 (далее — Положение).
Прежнее положение от 13 октября 2008 № 749 больше не применяют.
В командировку можно направлять только штатных сотрудников.
За сотрудником сохраняется средний заработок за все дни работы в командировке и в пути.
В командировочные расходы включают затраты на проезд, на проживание, суточные, безотчетные суммы и другие расходы, разрешенные работодателем.
Как оформлять служебную командировку
В командировку отправляют только тех, кто работает по трудовому договору.
Командировкой не считаются:
поездки курьеров, водителей и других сотрудников с разъездной работой;
поездки подрядчиков и исполнителей по договору ГПХ.
Командировку оформляют приказом руководителя: для одного сотрудника — по форме Т-9, для группы — по форме Т-9а. С приказом каждого работника знакомят под подпись.
В приказе указывают срок командировки — время со дня выезда до дня возвращения включительно. Днем выезда считается дата и время отправления транспорта от места работы, а днем приезда — дата его прибытия обратно. Если транспорт отправляется до полуночи, это текущие сутки, если после полуночи — следующие (п. 4 Положения).
Командировочное удостоверение, как и служебное задание сейчас не обязательны, но при желании компания может оформлять их.
Как оплатить работу в командировке
За все рабочие дни в командировке и в пути сотруднику платят его средний заработок (п. 7 Положения, ст. 167 ТК).
Формула расчета среднего заработка (СЗ):
СЗ за дни командировки
=
Средний дневной заработок
Х
Количество рабочих дней в период командировки (согласно графику)
В расчет включите рабочие дни по графику вашей компании, включая время в пути и вынужденные остановки. День выезда в командировку тоже оплачивается полностью, даже если сотрудник в этот день не работал.
Комментарий эксперта. При командировке сотрудника в районы Крайнего Севера районный коэффициент и «северные» надбавки на его средний заработок не начисляются, если их нет в вашей местности. Но если поездка по сути считается работой вахтовым методом, безопаснее их начислить — это снизит риски претензий и штрафов (ст. 302, 423 ТК, Обзор судебной практики, утв. Президиумом ВС 26.02.2014).
Выплачивайте средний заработок в те же сроки, которые установлены для выплаты зарплаты в вашей компании.
Обратите внимание: если сотрудник заболел в командировке, ему оплатят больничный лист, а также продолжат выплачивать суточные.
Выплаты по среднему заработку облагаются НДФЛ и страховыми взносами.
Если работник пробыл в зарубежной командировке больше 183 дней в течение 12 месяцев подряд, он перестает быть налоговым резидентом РФ. Из-за этого НДФЛ с его доходов нужно будет пересчитать по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК).
В налоговом учете начисленный за период командировки средний заработок включайте в расходы на оплату труда.
Комментарий эксперта. Средний заработок за время командировки в некоторых случаях учитывают по-другому:
1. Если командировка связана с покупкой, созданием амортизируемого имущества — средний заработок и начисленные на него страховые взносы включайте в первоначальную стоимость ОС или НМА (п. 1 ст. 257 НК).
2. Если цель поездки — закупка материалов, на суммы среднего заработка и взносов увеличивается их стоимость, включаемая в материальные расходы (п. 2 ст. 254 НК).
3. Если командировка связана с приобретением товаров, средний заработок и взносы включают (ст. 320 НК):
в стоимость товаров — если это предусмотрено учетной политикой компании;
в прямые расходы, распределяемые на остаток нереализованных товаров в текущем месяце — если работник доставлял товары до склада компании.
Работодатель может доплачивать за дни командировки до оклада, если это прописано в трудовом или коллективном договоре. В таком случае эту доплату можно учесть в расходах на оплату труда и уменьшить налоговую базу (ст. 255 НК, письмо Минфина от 28.04.2014 № 03-03-06/1/19699).
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Как отразить в учете расходы на командировку
Командировочные расходы включают несколько видов выплат (ст. 167, 168 ТК):
Расходы на проезд к месту выполнения служебного задания и обратно, в том числе бизнес-классом.
Расходы по найму жилья, включая уплату туристического налога.
Суточные — дополнительные расходы, связанные с проживанием в командировке.
Безотчетные суммы, предусмотренные актами Президента и Правительства.
Прочие расходы работника в командировке, произведенные с разрешения или ведома работодателя. Например, почтовые услуги, местная и междугородняя связь.
Если командировка зарубежная, возникают дополнительные расходы (п. 20 Положения):
плата за оформление выездных документов — загранпаспорта, визы и аналогичных бумаг;
стоимость обязательного медицинского страхования;
различного рода сборы — консульские, аэродромные, за въезд автотранспорта на территорию страны или его транзит.
Работодатель сам определяет перечень и размер командировочных расходов в локальном нормативном акте компании.
Перед командировкой работник получает аванс на проезд, жилье и суточные. После возвращения из командировки у сотрудника есть 3 рабочих дня, чтобы отчитаться об израсходованных суммах аванса. Для этого он заполняет и передает в бухгалтерию:
авансовый отчет по форме № АО-1;
прилагающиеся к авансовому отчету документы, которые подтверждают отраженные в нем расходы. Документы в электронном формате (например, электронные проездные билеты) нужно распечатать и тоже приложить к отчету.
После утверждения авансового отчета руководителем, произведите с работником окончательный расчет:
если работник потратил больше — доплатите разницу;
если меньше — он возвращает остаток.
Обратите внимание: если работник не предоставил документы по расходам, или они оформлены с нарушениями, учесть такие командировочные траты в расходах по налогу на прибыль нельзя.
Работнику не нужно подтверждать документами расходование суточных и безотчетных сумм.
Признавайте командировочные расходы в периоде утверждения авансового отчета:
При кассовом методе — после их фактической оплаты. Если у работника возник перерасход, сумму превышения над выданным авансом включайте в расходы после погашения задолженности перед сотрудником (п. 3 ст. 273 НК).
При использовании метода начисления — на дату утверждения авансового отчета (пп. 5 п. 7 ст. 272 НК).
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Расходы на проезд
Сотрудник может отправиться в командировку на любом виде транспорта, в том числе на служебном или собственном автомобиле. Проездные билеты может оплатить как работодатель, так и сам сотрудник из подотчетных денег.
В любом случае, учесть проездные траты в расходах при расчете налога на прибыль, можно только подтвердив их документально. Перечень документов зависит от вида транспорта, которым пользовался сотрудник:
Вид расхода
Как оплачивался
Документы
Билет на самолет
Покупка в авиакассе
Покупка через сайт авиакомпании или компании-посредника
Билет на поезд
Покупка в ж/д кассе (или в автомате)
Через сайт РЖД
Через интернет-сайт посредника
Такси
Водителю такси (картой или наличными)
Картой в приложении агрегатора
Общественный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус, метро)
Билет и кассовый чек (бумажный или электронный)
или
Кассовый чек с дополнительными реквизитами о поездке (бумажный или электронный)
Служебный или собственный автомобиль
Покупка топлива на АЗС, мойка, парковка, проезд по платной дороге
Арендованный автомобиль - каршеринг
Банковской картой через сайт или приложение сервиса каршеринга
Помимо указанных трат в расходы по налогу на прибыль включайте подтвержденные документами:
сервисные сборы (плата за услуги по оформлению билета, дополнительные услуги в пути), комиссии посредникам, не входящие в тариф на перевозку. При этом входящую в сервисный сбор стоимость питания, выделенную отдельной строкой, включать в расходы нельзя (пп. 3 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 20.05.2015 № 03-03-06/2/28976, письмо УФНС по г. Москве от 01.07.2010 № 16-15/069225);
входящую в стоимость проездных билетов плату за выбор места и другие подобные платежи — если они отдельно выделены в билете и предусмотрены вашим внутренним положением о командировках (письмо Минфина от 13.01.2020 № 03-03-06/1/399);
стоимость поездки на такси — в размере, установленном внутренним положением о командировках (письмо Минфина от 25.03.2020 № 03-03-07/23568);
стоимость приобретенных невозвратных билетов или сумму штрафа за возврат билетов, если поездка в командировку не состоялась (письмо Минфина от 08.09.2020 № 03-03-06/1/78642).
Если у вашей компании есть право на вычет входного НДС:
налог, выделенный в электронном железнодорожном или авиабилете, можно принять к вычету без счета-фактуры (письма Минфина от 30.11.2020 № 03-07-11/104225, от 20.01.2022 № 03-03-07/3198);
если за оформление проездных билетов уплачен сервисный сбор, принимайте к вычету входной НДС по нему только при наличии счета-фактуры (письмо УФНС по г. Москве от 01.07.2010 № 16-15/069225).
Компенсация проездных расходов, не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Если расходы сотруднику возместили без подтверждающих документов, удержите с суммы возмещения НДФЛ и начислите на нее страховые взносы.
Комментарий эксперта. К билету, оформленному на иностранном языке, обязательно прилагайте перевод, иначе его нельзя принять в качестве подтверждающего документа. Достаточно перевести на русский язык ФИО пассажира, направление, номер рейса, дату вылета и стоимость билета (письмо Минфина от 22.03.2010 № 03-03-05/57).
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Расходы на проживание в командировке
Если длительность командировки не превышает одного дня, стоимость проживания работнику возмещайте только при его вынужденной остановке в пути. Например, если из-за погодных условий надолго задержали рейс, и сотруднику пришлось снять номер в гостинице, чтобы переночевать. Для подтверждения ситуации потребуется справка от перевозчика, счет на оплату от гостиницы и чек ККТ.
При более длительных командировках возмещайте сотруднику и учитывайте в расходах затраты на бронирование и наем жилья в командировке, если они подтверждены следующими документами:
Место проживания работника в командировке
Оплата
Подтверждающие документы
Гостиница
В гостинице наличными или картой
Кассовый чек или БСО, счет на оплату
Через сайт гостиницы
Электронный чек или БСО, акт из гостиницы
Через сайт посредника
Арендованная квартира
Арендодателю-физлицу
Договор аренды и расписка арендодателя о получении оплаты
В агентстве по сдаче жилья или на сайте компании – представителя арендодателя
Договор аренды и электронный чек или БСО
Если документы о стоимости проживания в командировке работник не предоставил, в расходы по налогу на прибыль эти траты не включайте. На уплаченную сумму начислите страховые взносы и удержите из дохода работника НДФЛ (ст. 217 НК, письмо Минтруда от 03.07.2015 № 17-3/В-326).
Практическое напоминание: перед утверждением авансового отчета проверьте три момента — совпадают ли ФИО в документах на проживание с приказом о командировке, совпадает ли период проживания со сроком командировки, не выделена ли отдельной строкой стоимость питания в счете. При расхождениях приложите служебную записку с объяснением.
Не возмещайте и не учитывайте в расходах дополнительные услуги гостиниц:
обслуживание в ресторанах, барах;
дополнительное обслуживание в номере;
пользование тренажерным залом, бассейном.
Без счета-фактуры принять к вычету НДС при проживании в гостинице нельзя (письмо Минфина от 26.02.2020 № 03-07-09/13555).
Когда возмещаете стоимость питания, выделенную в счете гостиницы или оплаченную отдельным чеком — НДС к вычету не принимайте даже при наличии счета-фактуры. В расходах по налогу на прибыль эту сумму не учитывайте, но удержите с нее НДФЛ и начислите страховые взносы (ст. 264 НК, письмо Минфина от 14.10.2009 № 03-04-06-01/263).
Как выплачивать суточные
Размер и порядок выплаты суточных определяет работодатель в локальном положении о командировках или в коллективном договоре.
Сотруднику не нужно отчитываться по полученным суточным. Их размер подтверждайте бухгалтерской справкой.
Суточные выплачивайте за следующие периоды (п. 8, 9 Положения):
каждый день нахождения сотрудника в командировке, включая выходные и нерабочие праздники;
дни нахождения работника в пути, включая время вынужденной остановки;
время болезни сотрудника в командировке — оплачивается при наличии больничного листа за дни заболевания, пока работник не сможет продолжить выполнение служебного задания или вернуться к месту жительства.
В учете по налогу на прибыль суточные учитывайте в прочих расходах в размере, который установлен вашим локальным актом (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК).
Суточные не облагаются НДФЛ в пределах норм, установленных п. 1 ст. 217 НК:
в поездках по РФ — 700 руб. в день;
в зарубежных поездках — 2 500 руб. в день.
Если ваша компания выплачивает суточные в большем размере, удерживайте НДФЛ с суммы превышения.
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Как учесть безотчетные суммы по командировочным расходам
К безотчетным суммам относится возмещение дополнительных расходов, установленное президентом и правительством за каждый день в командировке на территориях, которые нуждаются в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении инфраструктуры. Работник не обязан подтверждать их расходование чеками (п. 1 ст. 217 НК).
Конкретный размер выплачиваемых безотчетных сумм устанавливают локальным актом, например, положением о командировках.
От НДФЛ освобождаются безотчетные суммы в пределах 700 руб. за каждый день командировки.
Ответы на частые вопросы
Дистанционный работник периодически приезжает в офис головной компании по вызову руководителя. Считается ли это командировкой и как возмещать расходы сотруднику?
Если сотрудник приезжает в офис, расположенный в местности, отличной от той, где он проживает, это считается командировкой. Ее оформляют по общим правилам, командировочные расходы возмещают в обычном порядке.
После командировки сотрудник остается в той же местности, чтобы провести там отпуск. Как работодатель должен возмещать стоимость обратного билета?
В этом случае дата возвращения из командировки не совпадает с указанным в приказе сроком. Возмещая стоимость обратного билета, работодатель оплачивает сотруднику проезд от места проведения отдыха до места постоянной работы, поэтому у него возникает экономическая выгода и доход в натуральной форме. Из выплаты удержите НДФЛ и начислите страховые взносы. В расходы по налогу на прибыль сумму возмещения не включайте (ст. 41, 211, 252, пп. 1 п. 1 ст. 420 НК).
Аналогично действуйте, если сотрудник решил выехать раньше срока, чтобы провести дни отпуска перед командировкой в месте ее проведения (письмо Минфина от 14.02.2022 № 03-04-06/9883).
Если сотрудник предварительно получил разрешение работодателя на проведение своих выходных в месте командировки до ее начала или после завершения, не облагайте стоимость билета НДФЛ, но начислите страховые взносы. Всю сумму включайте в расходы по налогу на прибыль (письмо Минфина от 03.08.2023 № 03-03-06/2/72716).
Работник ездил в командировку на своем автомобиле, но не предоставил путевой лист. Как подтвердить время в пути?
Составлять путевой лист задним числом нельзя. Время нахождения в пути можно подтвердить чеками АЗС, приложенными к служебной записке, в которой описан маршрут и время нахождения в каждой точке. Если чеков нет, можно приложить выписку банка, в которой отражены платежи картой за покупку топлива.
Что нужно учесть по командировочным расходам при служебных поездках в новые регионы?
Если сотрудник командирован в ДНР, ЛНР, Херсонскую или Запорожскую области для обеспечения жизнедеятельности населения или восстановления инфраструктуры (п. 1, 2 постановления Правительства от 28.10.2022 № 1915):
среднедневной заработок выплачивают в удвоенном размере;
норма суточных увеличена до 8 480 руб. в сутки;
расходы на проживание возмещают по норме 7 210 руб. в сутки (если не предоставляется бесплатное жилье);
действует упрощенный порядок для подтверждения расходов на проживание;
можно выплачивать безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов.
В остальных случаях командировочные расходы в новые регионы возмещайте в обычном порядке.
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Что делать, если проездной документ утерян?
Подтвердить затраты на проезд можно с помощью дубликата билета или посадочного талона, также у транспортной компании можно запросить копию билета или справку, в которой будут указаны данные пассажира, маршрут следования, дата поездки и стоимость билета (письмо Минфина от 24.09.2019 № 03-03-07/73284).
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