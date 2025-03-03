Договор ГПХ в 2025 году: налоги, взносы и отчетность

Что считается договором ГПХ
Договор ГПХ — это договор гражданско-правового характера, который заключают с подрядчиками, внештатными специалистами. Такие исполнители привлекаются для выполнения определенных задач.
В договоре ГПХ участвуют две стороны: заказчик и исполнитель. Важно, что между ними не возникают трудовые отношения. Заказчик освобожден от обязательств, предусмотренных Трудовым кодексом, таких как оплата отпусков или предоставление социальных гарантий. В свою очередь, исполнитель не обязан следовать внутреннему распорядку компании, посещать офис или соблюдать рабочий график.
Заказчикам не всегда удается правильно составить договор самостоятельно, что может привести к штрафам и проблемам с налоговой. Чтобы избежать этих рисков, сотрудничайте с исполнителями через платформу Самозанятые.рф. Платформа позволяет добавить исполнителей с помощью номера телефона или ИНН, автоматически выпускает электронную подпись и заключает договор. Выплаты можно осуществлять путем перевода на номер карты, банковские реквизиты или по СБП.
Уплата налогов и взносов по договору ГПХ
По договору ГПХ можно оформлять физлиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
При этом налоги и взносы уплачиваются только за обычных физлиц без статусов плательщика НПД или ИП. Для таких физлиц заказчик считается налоговым агентом.
При договоре ГПХ с физлицом заказчик должен:
Из суммы вознаграждения удерживать и перечислять НДФЛ.
Уплачивать страховые взносы.
Сдавать отчетность.
Когда исполнитель имеет статус ИП или зарегистрирован как самозанятый, заказчик не платит НДФЛ и страховые взносы за него. Это упрощает систему расчетов и снижает финансовую нагрузку на заказчика. Ответственность за уплату налогов и взносов несет исполнитель.
При оформлении договора с предпринимателем или самозанятым, нужно указать не только ФИО исполнителя, но и его статус — «ИП» или «Плательщик НПД». В случае сотрудничества с ИП дополнительно указывают его основной государственный регистрационный номер.
Важно! Отчисления на травматизм по договору ГПХ подлежат уплате при наличии прямого указания на данное обязательство в тексте договора. На это указывают абз. 4 ст. 5 и п. 1 ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
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НДФЛ по договору ГПХ
С 2025 года применяется пятиступенчатая шкала для исчисления НДФЛ (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Ставки налога
Ставка, %
Годовой доход, к которому применяется ставка
13
До 2,4 млн руб.
15
для части дохода в диапазоне 2,4–5 млн руб.
18
для части дохода в диапазоне 5–20 млн руб.
20
для части дохода в диапазоне 20–50 млн руб.
22
Свыше 50 млн руб.
Нерезиденты, которые ведут трудовую деятельность в России, платят налог по ставке 30%. Но для некоторых групп лиц, не имеющих статуса налогового резидента, предусмотрены исключения. В частности, это касается иностранных граждан, имеющих патент на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Для них налоговая ставка устанавливается такая же, как и для резидентов.
Рассчитывается НДФЛ по формуле: сумма вознаграждения х ставка НФДЛ.
Пример 1. В компании для проведения детского праздника требуется аниматор. Руководитель заключает договор ГПХ с исполнителем, который будет развлекать детей.
Вознаграждение аниматору за 3 часа работы будет начислено в размере 5 000 руб. Годовой доход у него не превышает 2,4 млн руб. Заказчик удержит НДФЛ — 650 руб. (5 000 х 13%). Исполнитель получит вознаграждение в размере 4 350 руб.
Пример 2. Такая же ситуация, но по договоренности исполнитель должен получить 5 000 руб. на руки.
Следовательно, размер вознаграждения должен быть больше, чем 5 000 руб., чтобы из него удержать налог. Руководитель удерживает НДФЛ из суммы 5 747,13 руб. НДФЛ составит 747,13 руб. (5 747,13 Х 13%). Исполнитель получит 5 000 руб. на руки.
Когда подавать уведомление и перечислять НДФЛ
НДФЛ перечисляется в рамках ЕНП на единый налоговый счет. Чтобы налоговая произвела списание средств, требуется отправка уведомления:
До 25 числа текущего месяца — для налога, начисленного за период с 1 по 22 число.
До 3 числа следующего месяца — для налога, начисленного за период с 23 числа по конец текущего месяца.
Организация, выступающая налоговым агентом, обязана перевести удержанный НДФЛ в бюджет не позднее:
До 28 числа данного месяца — для сумм, начисленных с 1 по 22 число.
До 5 числа следующего месяца — для сумм, начисленных с 23 числа до конца месяца.
До последнего рабочего дня года — для сумм, начисленных с 23 по 31 декабря.
Взносы по договору ГПХ
Существуют три типа обязательных платежей: пенсионные, медицинские и социальные отчисления. Все они объединены единым тарифом и уплачиваются в рамках ЕНП.
Стандартная ставка страховых взносов — 30%. Если превышена предельная база применяется льготная ставка в 15,1%.
Компании относящиеся к МСП (малому и среднему бизнесу), могут воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов:
если выплата физлицу укладывается в лимит базы, то применяется тариф — 30% к сумме выплаты в пределах 1,5 х МРОТ и 15% к сумме выплаты свыше 1,5 МРОТ;
если выплата превысила лимит базы — 15,1% с суммы в пределах 1,5 х МРОТ и 15% — с суммы свыше 1,5 МРОТ.
В 2025 году единая предельная база установлена на уровне 2 759 000 рублей. МРОТ — в размере 22 440 рублей. Следовательно, льготная ставка для МСП применяется к части заработной платы, превышающей 33 660 рублей.
Пример. Организация числится в реестре МСП. На компьютер сотрудника нужно установить компьютерные программы. Компания привлекла для этой задачи исполнителя без статуса самозанятого и ИП по договору ГПХ.
Размер вознаграждения составил 43 000 руб. Так как исполнитель — физлицо, бухгалтеру нужно перевести НДФЛ и взносы. Рассчитаем сумму взносов:
Сумма, превышающая 1,5 МРОТ — 9 340 руб. (43 000 – 33 660).
На сумму 33 660 руб. начисляет 30% — 10 098 руб. (33 660 х 30%).
На сумму 9 340 начисляет 15% — 1 401 руб. (9 340 х 15%).
Общий размер взносов — 11 499 руб. (10 098 + 1 401).
Срок перечисления взносов
Не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем начисления, нужно предоставить в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах взносов.
До 28 числа требуется перевести денежные средства на ЕНС, чтобы налоговая могла произвести списание взносов.
Взносы на травматизм
Взносы на травматизм перечисляются только в том случае, если это прямо предусмотрено условиями договора ГПХ. Размер взноса, устанавливаемый договором, бывает в пределах от 0,2% до 8,5%. Тариф зависит от класса профессионального риска, а риск, в свою очередь — от вида деятельности.
Какую отчетность нужно сдавать
В рамках ГПД заказчик должен предоставлять следующие отчеты:
РСВ — расчет по страховым взносам. Этот отчет подается в налоговую каждый квартал. Сроки сдачи: до 25 апреля — за I квартал, до 25 июля — за полугодие, до 25 октября — за 9 месяцев и до 25 января — за год.
Форма 6-НДФЛ — отчет о доходах и удержанном налоге, содержит сведения о доходах как штатных сотрудников, так и об исполнителях по договорам ГПХ. Он также ежеквартально направляется в налоговую. Сроки подачи такие же, как и для РСВ, только отчетность за год предоставляется до 25 февраля.
Персонифицированные сведения о физлицах — отчет о застрахованных лицах и размерах произведенных им выплат по трудовым договорам и ГПХ. Срок подачи: до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором договор ГПХ действовал хотя бы день. Исключение составляют март, июнь, сентябрь и декабрь, так как информация о них содержится в РСВ.
Форма ЕФС-1, подраздел 1.1 — содержит информацию о трудовой и иной деятельности. Отчет нужно подавать в СФР не позднее следующего рабочего дня после заключения или расторжения договора ГПХ.
Форма ЕФС-1, раздел 2. Если по ГПХ предусмотрено начисление взносов на травматизм, то сумма вознаграждения отражается в строке 1 подраздела 2.1 Раздела 2. Данный раздел сдается ежеквартально, крайний срок подачи — 25 число месяца, следующего за завершенным отчетным кварталом.
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