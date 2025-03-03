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Налоговый учет

Договор ГПХ в 2025 году: налоги, взносы и отчетность

Исполнители по договорам ГПХ не работают в штате компании. Но с выплачиваемых им сумм нужно удерживать НДФЛ и перечислять страховые взносы, если у них нет статуса ИП или плательщика НПД. Также требуется предоставлять отчетность по этим лицам. Расскажем, какие налоги и взносы нужно уплачивать по договору ГПХ и в какой срок сдавать отчетность. 

Что считается договором ГПХ

Договор ГПХ — это договор гражданско-правового характера, который заключают с подрядчиками, внештатными специалистами. Такие исполнители привлекаются для выполнения определенных задач.

В договоре ГПХ участвуют две стороны: заказчик и исполнитель. Важно, что между ними не возникают трудовые отношения. Заказчик освобожден от обязательств, предусмотренных Трудовым кодексом, таких как оплата отпусков или предоставление социальных гарантий. В свою очередь, исполнитель не обязан следовать внутреннему распорядку компании, посещать офис или соблюдать рабочий график. 

Заказчикам не всегда удается правильно составить договор самостоятельно, что может привести к штрафам и проблемам с налоговой. Чтобы избежать этих рисков, сотрудничайте с исполнителями через платформу Самозанятые.рф. Платформа позволяет добавить исполнителей с помощью номера телефона или ИНН, автоматически выпускает электронную подпись и заключает договор. Выплаты можно осуществлять путем перевода на номер карты, банковские реквизиты или по СБП.

Уплата налогов и взносов по договору ГПХ

По договору ГПХ можно оформлять физлиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

При этом налоги и взносы уплачиваются только за обычных физлиц без статусов плательщика НПД или ИП. Для таких физлиц заказчик считается налоговым агентом.

При договоре ГПХ с физлицом заказчик должен:

  1. Из суммы вознаграждения удерживать и перечислять НДФЛ.

  2. Уплачивать страховые взносы.

  3. Сдавать отчетность.

Когда исполнитель имеет статус ИП или зарегистрирован как самозанятый, заказчик не платит НДФЛ и страховые взносы за него. Это упрощает систему расчетов и снижает финансовую нагрузку на заказчика. Ответственность за уплату налогов и взносов несет исполнитель.

При оформлении договора с предпринимателем или самозанятым, нужно указать не только ФИО исполнителя, но и его статус — «ИП» или «Плательщик НПД». В случае сотрудничества с ИП дополнительно указывают его основной государственный регистрационный номер.

Важно! Отчисления на травматизм по договору ГПХ подлежат уплате при наличии прямого указания на данное обязательство в тексте договора. На это указывают абз. 4 ст. 5 и п. 1 ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

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НДФЛ по договору ГПХ

С 2025 года применяется пятиступенчатая шкала для исчисления НДФЛ (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Ставки налога

Ставка, %

Годовой доход, к которому применяется ставка

13

До 2,4 млн руб. 

15

для части дохода в диапазоне 2,4–5 млн руб. 

18

для части дохода в диапазоне 5–20 млн руб.

20

для части дохода в диапазоне 20–50 млн руб. 

22

Свыше 50 млн руб.

Нерезиденты, которые ведут трудовую деятельность в России, платят налог по ставке 30%. Но для некоторых групп лиц, не имеющих статуса налогового резидента, предусмотрены исключения. В частности, это касается иностранных граждан, имеющих патент на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Для них налоговая ставка устанавливается такая же, как и для резидентов. 

Рассчитывается НДФЛ по формуле: сумма вознаграждения х ставка НФДЛ. 

Пример 1. В компании для проведения детского праздника требуется аниматор. Руководитель заключает договор ГПХ с исполнителем, который будет развлекать детей. 

Вознаграждение аниматору за 3 часа работы будет начислено в размере 5 000 руб. Годовой доход у него не превышает 2,4 млн руб. Заказчик удержит НДФЛ — 650 руб. (5 000 х 13%). Исполнитель получит вознаграждение в размере 4 350 руб.

Пример 2. Такая же ситуация, но по договоренности исполнитель должен получить 5 000 руб. на руки. 

Следовательно, размер вознаграждения должен быть больше, чем 5 000 руб., чтобы из него удержать налог. Руководитель удерживает НДФЛ из суммы 5 747,13 руб. НДФЛ составит 747,13 руб. (5 747,13 Х 13%). Исполнитель получит 5 000 руб. на руки. 

Когда подавать уведомление и перечислять НДФЛ

НДФЛ перечисляется в рамках ЕНП на единый налоговый счет. Чтобы налоговая произвела списание средств, требуется отправка уведомления:

  • До 25 числа текущего месяца — для налога, начисленного за период с 1 по 22 число.

  • До 3 числа следующего месяца — для налога, начисленного за период с 23 числа по конец текущего месяца.

Организация, выступающая налоговым агентом, обязана перевести удержанный НДФЛ в бюджет не позднее:

  • До 28 числа данного месяца — для сумм, начисленных с 1 по 22 число.

  • До 5 числа следующего месяца — для сумм, начисленных с 23 числа до конца месяца.

  • До последнего рабочего дня года — для сумм, начисленных с 23 по 31 декабря.

Взносы по договору ГПХ

Существуют три типа обязательных платежей: пенсионные, медицинские и социальные отчисления. Все они объединены единым тарифом и уплачиваются в рамках ЕНП.

Стандартная ставка страховых взносов — 30%. Если превышена предельная база применяется льготная ставка в 15,1%.

Компании относящиеся к МСП (малому и среднему бизнесу), могут воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов:

  • если выплата физлицу укладывается в лимит базы, то применяется тариф — 30% к сумме выплаты в пределах 1,5 х МРОТ и 15% к сумме выплаты свыше 1,5 МРОТ;

  • если выплата превысила лимит базы — 15,1% с суммы в пределах 1,5 х МРОТ и 15% — с суммы свыше 1,5 МРОТ.

В 2025 году единая предельная база установлена на уровне 2 759 000 рублей. МРОТ — в размере 22 440 рублей. Следовательно, льготная ставка для МСП применяется к части заработной платы, превышающей 33 660 рублей.

Пример. Организация числится в реестре МСП. На компьютер сотрудника нужно установить компьютерные программы. Компания привлекла для этой задачи исполнителя без статуса самозанятого и ИП по договору ГПХ. 

Размер вознаграждения составил 43 000 руб. Так как исполнитель — физлицо, бухгалтеру нужно перевести НДФЛ и взносы. Рассчитаем сумму взносов:

  • Сумма, превышающая 1,5 МРОТ — 9 340 руб. (43 000 – 33 660).

  • На сумму 33 660 руб. начисляет 30% — 10 098 руб. (33 660 х 30%).

  • На сумму 9 340 начисляет 15% — 1 401 руб. (9 340 х 15%).

  • Общий размер взносов — 11 499 руб. (10 098 + 1 401).

Срок перечисления взносов

Не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем начисления, нужно предоставить в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах взносов.

До 28 числа требуется перевести денежные средства на ЕНС, чтобы налоговая могла произвести списание взносов.

Взносы на травматизм 

Взносы на травматизм перечисляются только в том случае, если это прямо предусмотрено условиями договора ГПХ. Размер взноса, устанавливаемый договором, бывает в пределах от 0,2% до 8,5%. Тариф зависит от класса профессионального риска, а риск, в свою очередь — от вида деятельности. 

Какую отчетность нужно сдавать

В рамках ГПД заказчик должен предоставлять следующие отчеты:

  • РСВ — расчет по страховым взносам. Этот отчет подается в налоговую каждый квартал. Сроки сдачи: до 25 апреля — за I квартал, до 25 июля — за полугодие, до 25 октября — за 9 месяцев и до 25 января — за год.

  • Форма 6-НДФЛ — отчет о доходах и удержанном налоге, содержит сведения о доходах как штатных сотрудников, так и об исполнителях по договорам ГПХ. Он также ежеквартально направляется в налоговую. Сроки подачи такие же, как и для РСВ, только отчетность за год предоставляется до 25 февраля.

  • Персонифицированные сведения о физлицах — отчет о застрахованных лицах и размерах произведенных им выплат по трудовым договорам и ГПХ. Срок подачи: до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором договор ГПХ действовал хотя бы день. Исключение составляют март, июнь, сентябрь и декабрь, так как информация о них содержится в РСВ.

  • Форма ЕФС-1, подраздел 1.1 — содержит информацию о трудовой и иной деятельности. Отчет нужно подавать в СФР не позднее следующего рабочего дня после заключения или расторжения договора ГПХ.

  • Форма ЕФС-1, раздел 2. Если по ГПХ предусмотрено начисление взносов на травматизм, то сумма вознаграждения отражается в строке 1 подраздела 2.1 Раздела 2. Данный раздел сдается ежеквартально, крайний срок подачи — 25 число месяца, следующего за завершенным отчетным кварталом.

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