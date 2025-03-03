Договор ГПХ в 2025 году: налоги, взносы и отчетность

По договору ГПХ можно оформлять физлиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

При этом налоги и взносы уплачиваются только за обычных физлиц без статусов плательщика НПД или ИП. Для таких физлиц заказчик считается налоговым агентом.

При договоре ГПХ с физлицом заказчик должен:

Из суммы вознаграждения удерживать и перечислять НДФЛ. Уплачивать страховые взносы. Сдавать отчетность.

Когда исполнитель имеет статус ИП или зарегистрирован как самозанятый, заказчик не платит НДФЛ и страховые взносы за него. Это упрощает систему расчетов и снижает финансовую нагрузку на заказчика. Ответственность за уплату налогов и взносов несет исполнитель.

При оформлении договора с предпринимателем или самозанятым, нужно указать не только ФИО исполнителя, но и его статус — «ИП» или «Плательщик НПД». В случае сотрудничества с ИП дополнительно указывают его основной государственный регистрационный номер.

Важно! Отчисления на травматизм по договору ГПХ подлежат уплате при наличии прямого указания на данное обязательство в тексте договора. На это указывают абз. 4 ст. 5 и п. 1 ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.