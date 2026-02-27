Отказ от командировки: последствия для сотрудника по Трудовому кодексу и законные основания

Что такое служебная командировка

Компания отправляет сотрудника в командировку, когда нужно выполнить какое-то служебное поручение вне места постоянной работы, например в другом городе и регионе (постановление Правительства от 16.04.2025 № 501, ст. 166 ТК).

Такая поездка не имеет ничего общего с разъездным характером работы. Условие о втором обязательно включается в трудовой договор (ч. 2 ст. 57 ТК). Пункт о периодических командировках в договоре можно не прописывать, и это не будет нарушать права сотрудника (ч. 1 ст. 166 ТК).

Пример. Николаев А. А. работает торговым представителем, и разъездной характер работы закреплен в трудовом договоре с компанией. Он регулярно ездит по городу и области на встречи с клиентами — это постоянная часть его обязанностей, без отдельных приказов и командировочных выплат.

Иванов В. В. — офисный менеджер с постоянным местом работы в московском офисе. По распоряжению директора его отправили на неделю в командировку в г. Ярославль — для переговоров с поставщиком. Сотрудник получит суточные и авансовые деньги под отчет. Это разовая поездка вне постоянного места.