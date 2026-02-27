Отказ от командировки: последствия для сотрудника по Трудовому кодексу и законные основания

Самое главное:
Сотрудник обязан ездить в командировки, если они связаны с трудовой функцией и нет законных ограничений или запрета на поездки в договоре.
Отказаться возможно только в случаях, прямо предусмотренных ТК.
Есть работники, которых вообще нельзя направлять в командировки — беременные, несовершеннолетние и другие лица, указанные в законе.
Если требуется согласие на выезд, его нужно оформить письменно, уведомив сотрудника о праве отказа.
Необоснованный отказ — дисциплинарное нарушение, за которое могут вынести замечание, выговор или уволить при повторных нарушениях.
Что такое служебная командировка
Компания отправляет сотрудника в командировку, когда нужно выполнить какое-то служебное поручение вне места постоянной работы, например в другом городе и регионе (постановление Правительства от 16.04.2025 № 501, ст. 166 ТК).
Такая поездка не имеет ничего общего с разъездным характером работы. Условие о втором обязательно включается в трудовой договор (ч. 2 ст. 57 ТК). Пункт о периодических командировках в договоре можно не прописывать, и это не будет нарушать права сотрудника (ч. 1 ст. 166 ТК).
Пример. Николаев А. А. работает торговым представителем, и разъездной характер работы закреплен в трудовом договоре с компанией. Он регулярно ездит по городу и области на встречи с клиентами — это постоянная часть его обязанностей, без отдельных приказов и командировочных выплат.
Иванов В. В. — офисный менеджер с постоянным местом работы в московском офисе. По распоряжению директора его отправили на неделю в командировку в г. Ярославль — для переговоров с поставщиком. Сотрудник получит суточные и авансовые деньги под отчет. Это разовая поездка вне постоянного места.
Кого можно отправить в поездку
Работодатель может отправить в служебную командировку любого из штатных сотрудников, если на то есть производственная необходимость. Отдельного соглашения сторон или одобрения сотрудника для этого не требуется.
Но есть некоторые категории лиц, у которых нужно спросить согласие, они четко названы в ТК. К их числу, например, относятся люди с инвалидностью и родители маленьких детей — если при этом нет медицинского заключения, налагающего запрет по состоянию здоровья.
Есть отдельные группы сотрудников, по которым установлен прямой запрет. В командировки строго запрещено отправлять несовершеннолетних, если они не спортсмены и не работают в сфере кинематографа, театра, цирка (ч. 1 ст. 268 ТК).
Если ваш случай не относится к исключениям, направить сотрудника в командировку можно на основании приказа руководителя. Тогда он не вправе отказаться от поездки.
«Поездка в командировку, если иное не предусмотрено в должностной инструкции или в трудовом договоре, является обязанностью. И если ограничений нет, то нужно смотреть непосредственно на сотрудника: не относится ли он к перечню лиц, которых нельзя отправлять вообще в командировку или у которых нужно обязательно получать согласие», — директор юридического департамента Smartway, Наталья Терентьева.
Когда сотрудник вправе отказаться от служебной командировки
Отказ от служебной поездки возможен только в определенных случаях:
Сотрудник относится к категории, для которой действует прямой запрет на командировки — беременные женщины, несовершеннолетние, инвалиды I и II групп и т. д. (ст. 203, 259, 268, ч. 3 ст. 348.8 ТК).
Требуется согласие сотрудника на поездку, но он его не дал. Так могут сделать родители детей до 14 лет или детей с инвалидностью (ч. 2 ст. 167).
Запрет на командировки прямо прописан в трудовом договоре.
Работодатель требует выполнить задачи, которые не предусмотрены договором и должностной инструкцией (ст. 60 ТК). Например, делопроизводителя Петрову А. А. отправляют в г. Пермь на переговоры с клиентом компании.
Не выплачены суточные и командировочные расходы до начала поездки.
Во всех остальных случаях отказ расценивается как нарушение трудовой дисциплины. Работодатель может применить дисциплинарное взыскание (замечание, выговор) или уволить за повторные нарушения.
У кого нужно запросить согласие для командировки
Прежде чем готовить приказ о направлении сотрудника в командировку, проверьте, не относится ли он к особой категории. Запросить согласие на поездку обязательно нужно у следующих лиц:
Группа лиц
Норма ТК
Сотрудники с инвалидностью
Женщины с детьми до 3 лет
Одинокие родители детей до 14 лет
Опекуны детей до 14 лет
Родители детей с инвалидностью
Родитель ребенка до 14 лет (другой родитель на вахте, мобилизован, по контракту или доброволец)
Многодетные родители (младшему до 14 лет)
Ухаживающие за больным членом семьи (при наличии медицинского заключения)
Как запросить согласие на командировку
Например, вы отправляете на переговоры с поставщиком в г. Ярославль Иванова В. В. — одинокого родителя ребенка до 14 лет.
В свободной форме изложите свой запрос. Пропишите детали поездки: дату начала и окончания командировки, рабочее задание и место выполнения, а также попросите дать согласие письменно или оформить отказ.
Пример такого запроса ниже.
Общество с ограниченной ответственностью «Лотос»
Менеджеру по закупкам Иванову В. В.
г. Москва
Уведомление о направлении в служебную командировку
Уважаемый Виктор Валентинович!
Просим подтвердить ваше согласие на служебную командировку в ООО «Рогоз» (г. Ярославль) с 15.02.2026 по 18.02.2026 в связи с необходимостью согласования проектной документации.
Как одинокий родитель ребенка до 14 лет вы имеете право отказаться от командировки (ч. 3 ст. 259 ТК РФ).
Генеральный директор ____________________________________/ ______ /
Согласен(-на) на направление в командировку _____________________/___________/
О праве отказа на основании ч. 3 ст. 259 ТК РФ уведомлен(-а)________/___________/
09.02.2026 г.
Если сотрудник подписывает запрос — он автоматически согласен. В случае отказа нужно оформить отдельный документ (служебную записку, объяснительную) или написать в самом запросе: «От командировки отказываюсь». Дата и подпись.
Кого нельзя отправлять в командировку по закону
Теперь перейдем к следующему исключению из общего правила — категориям сотрудников, которым запрещено в деловую поездку по ТК.
Группа лиц
Норма ТК
Беременные женщины
Несовершеннолетние, за исключением спортсменов и сотрудников творческой сферы
Сотрудники по ученическому договору
Люди с инвалидностью, если ограничение указано в мед. заключении
Сотрудники, которые зарегистрированы как кандидаты в выборный орган, в период проведения выборов
Если работодатель нарушит закон, например, проигнорирует запрет на командировку сотрудника из особой категории, или не сообщит льготнику о праве на отказ — компанию и руководителя могут привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП.
Кейс из практики №1: отказ от поездки, потому что компания не организовала условия
По трудовому договору сотрудник медицинского центра была обязана выезжать в командировки и перевозить оборудование (аппараты УЗИ). Несколько раз она отказалась от поездки, так как график движения общественного транспорта не позволял исполнить поручение вовремя. Перевозить громоздкое оборудование в ручной клади было неудобно, а воспользоваться служебным автомобилем она не могла из-за недостаточного опыта вождения. Работодатель трижды вынес выговор, а затем уволил ее по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК за неоднократные прогулы.
Суд встал на сторону женщины, указав, что в должностной инструкции не было обязанностей водителя, а доказательства доступности общественного транспорта отсутствовали. В результате ее восстановили на работе с выплатой среднего заработка за дни вынужденных прогулов и компенсацией морального вреда (определение от 24.07.2023 по делу № 88-22837/2023 Первого кассационного СОЮ).
Дисциплинарная ответственность работника за отказ от командировки
Если работник не относится к категории льготников, но на поездку не согласен, нужно получить письменную объяснительную и выяснить причину отказа.
Дисциплинарного взыскания можно избежать, если причина окажется уважительной:
В трудовом договоре есть условие, которое исключает командировки (ст. 57 ТК).
Компания уклоняется от выплаты суточных и командировочных, задерживает перевод денег.
Служебное поручение не соответствует должностным обязанностям, установленным договором и инструкцией.
У сотрудника могут быть и другие уважительные причины. Например, запланирована свадьба, случилась смерть близкого родственника или тяжело заболел ребенок и его не с кем оставить в указанный период. В таком случае — если работодатель признает обстоятельства обоснованными — к дисциплинарной ответственности сотрудника можно не привлекать. Чтобы не сомневаться, запросите у него подтверждающие документы — справку из ЗАГСа, больничный лист на ребенка, копию свидетельства о смерти и т. п.
На отказ от командировки работодатель должен составить акт в произвольной форме, а объяснительную приложить к нему.
Если нет уважительных причин, отказ сотрудника от командировки — это основание для дисциплинарной ответственности.
Как привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности
Дисциплинарное взыскание за отказ от командировки применяется, если соблюдены три условия:
Работник не входит в защищенные категории.
В трудовом договоре отсутствует прямой запрет на командировки.
Порученная работа соответствует его трудовой функции.
Отказ расценивается как нарушение трудовой дисциплины (ст. 166, 192 ТК). И работодатель сначала запрашивает письменное объяснение, а затем оформляет приказ.
В первый раз обычно выносится замечание или выговор. При повторных нарушениях возможно увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК за неоднократное неисполнение обязанностей без уважительных причин и при наличии непогашенного взыскания.
Форму приказа о дисциплинарном взыскании работодатель разрабатывает самостоятельно. Унифицированного бланка на такой случай нет.
Пример приказа ниже.
Общество с ограниченной ответственностью «Лотос» ИНН 1234567890, ОГРН 1234567890123Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 10
ПРИКАЗ
№ 15-д от «12» февраля 2026 г.г. Москва
О применении дисциплинарного взыскания
В связи со следующим:
09.02.2026 сотруднику Петрову И. С., специалисту отдела закупок, было направлено письменное распоряжение № К-05/26 о направлении в командировку в г. Ярославль с 15.02.2026 по 18.02.2026 в рамках выполнения трудовой функции (заключение договоров с поставщиками).
10.02.2026 Петров И.С. представил письменный отказ от командировки со ссылкой на болезнь домашнего животного, что работодатель признал неуважительной причиной.
Работник не относится к категориям, указанным в ст. 259, 264 ТК РФ (запрещающим направление в командировки). В трудовом договоре отсутствует условие об освобождении от командировок. Выполняемая в командировке работа соответствует трудовой функции по должностной инструкции (п. 3.2).
Отказ от командировки квалифицируется как неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин (ст. 166, 192 ТК РФ).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 192, 193 ТК РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
К работнику Петрову Ивану Сергеевичу применить дисциплинарное взыскание в виде замечания.
С приказом ознакомить под роспись в течение 3 рабочих дней (ст. 193 ТК РФ). В случае отказа составить акт.
Начальнику отдела кадров Козловой А.В. обеспечить учет взыскания в личном деле.
Контроль за исполнением оставляю за собой
Генеральный директор __________________________/_________________/Ознакомлен с приказом Петров И.С.: _____________/ «____» февраля 2026 г.
Напомним: взыскание снимается автоматически через год с момента применения (ст. 194 ТК). Досрочно его может снять работодатель по собственной инициативе, по просьбе сотрудника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников (ст. 194 ТК).
Кейс из практики №2. Увольнение дистанционного работника за отказ от командировки
IT-специалист работал в компании дистанционно по трудовому договору. Работодатель направил его в командировку в Москву для обсуждения задач с руководителем, приобрел билеты, забронировал отель. Но сотрудник отказался от поездки, ссылаясь на «дистанционный формат» своей работы. Его уволили за прогул на основании п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК.
Суд отметил, что дистанционный формат работы не исключает командировки. Самовольный отказ от поездки при наличии задания руководства расценивается как прогул, поэтому увольнение признано законным (определение Третьего кассационного СОЮ от 24.09.2025 № 88-14641/2025).
Что в итоге
Отказ от командировки всегда оценивается с точки зрения норм Трудового кодекса и условий трудового договора. В большинстве случаев служебная поездка — это часть трудовых обязанностей, и игнорирование распоряжения работодателя может повлечь дисциплинарную ответственность.
Чтобы избежать споров и рисков, работодателю важно заранее проверять статус сотрудника, корректно оформлять приказы, уведомления и выплаты, а работнику — понимать, в каких ситуациях отказ будет законным. Четкое соблюдение процедуры и фиксация всех действий в документах позволяют защитить интересы обеих сторон и снизить вероятность трудовых конфликтов.
