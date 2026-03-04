Суточные за границей в командировке в 2026 году: что важно знать бухгалтеру

Чтобы этого избежать используйте этот системный разбор для бухгалтера: какие ограничения есть сейчас, что обязательно закрепить в актах и как не допустить ошибок в подсчетах.
Что закрепить в локальных документах
ТК обязывает организацию возмещать сотруднику расходы, связанные с командировкой, включая суточные.
Но конкретный размер и норма суточных в загранкомандировке для коммерческих организаций законом не закреплены. Его определяет сама компания.
Это означает:
можно определить единую норму суточных в командировке за границей;
можно предусмотреть разные суммы по странам;
можно дифференцировать выплаты по категориям сотрудников.
Ключевое требование — регламент и ограничения в сумме должны быть прописаны в положении о командировках.
В положении нужно зафиксировать:
Размер суточных
Он может быть единый для всех стран, например, 3 000 ₽ независимо от государства пребывания.
Или разный по странам: например, для стран ЕС одна ставка, для стран СНГ — другая, либо отдельная ставка для каждой страны.
При необходимости можно указать разные суммы по категориям работников.
Валюту выплаты:
рубли;
иностранную валюту;
условные единицы с пересчетом по курсу ЦБ.
Порядок пересчета валюты
Если размер и порядок не закреплены локально, у проверяющих могут возникнуть вопросы к обоснованности выплат.
Для бюджетных учреждений действует отдельное регулирование суточных в командировке в 2026 году:
Беларусь — 57 долларов США (при курсе 76 рублей это 4 400 рублей).
Казахстан — 55 долларов (при курсе 76 рублей это 4 200 рублей).
Китай — 67 долларов (при курсе 76 рублей это 5 100 рублей).
Для остальных стран ограничений на уровне федерального законодательства нет. Можно применять нормы, которые закреплены в локальных актах конкретного учреждения или ведомства.
Налоговые лимиты суточных за границу в 2026 году: сколько можно платить без НДФЛ
Даже если компания установила свои ограничения, при налогообложении действуют четкие лимиты.
Согласно ст. 217 НК не облагаются НДФЛ суточные при служебных поездках:
до 700 ₽ — по РФ;
до 2 500 ₽ — за пределами РФ;
до 3 500 ₽ — при разъездном виде работ за границей, например, вахте;
до 8 480 ₽ — при командировках в новые регионы страны сотрудников, которые отвечают за жизнь людей и восстановление городов.
Эти же суммы освобождены от страховых взносов (ст. 422 НК).
Если установленная компанией сумма выше, разница облагается НДФЛ и страховыми взносами.
Пример расчета
Представим, что в положении установлены суточные в зарубежной командировке — 6 800 ₽ в день.
Из них:
2 500 ₽ — не облагаются НДФЛ и взносами;
4 300 ₽ — облагаемая часть.
С 4 300 ₽ работодатель:
удерживает НДФЛ 13%: 3 500 ₽ × 13% = 559 ₽;
начисляет страховые взносы по действующим тарифам.
Формула для расчета превышения: Суточные по положению − 2 500 ₽ = облагаемая база.
Нужно ли подтверждать суточные документами во время командировки за границу
Нет, подтверждать их чеками не нужно.
Суточные выплачивают как компенсацию за работу вдали от дома (ст. 168 ТК). Закон не обязывает подтверждать их фактическими расходами.
Документально подтверждают только проезд и проживание.
Как считать суточные при пересечении границы в разных случаях
Порядок определения дней выезда и возвращения установлен п. 4 , 15 и 17 постановления Правительства № 501.
Ошибки чаще всего возникают, когда не могут определить, по какой норме оплачивать день выезда и возвращения, особенно если границу пересекли в 00:05 или в 23:58.
Логика расчетов такая:
Днем выезда считается дата, когда транспорт покидает место постоянной работы.
Если выезд происходит до 00:00 включительно, то этот день считается текущим.
Если выезд в 00:00 или позже, то днем отъезда считаются следующие сутки.
Если поездка начинается в России, то день пересечения границы оплачивается по нормам страны назначения.
Если возвращение происходит в России, то день пересечения границы оплачивается в рублях.
При однодневной заграничной командировке суточные составляют 50% от установленной нормы.
Если печать о пересечении границы не ставят, командировка в Абхазию например, дату определяют по билетам на транспорт.
Если сотрудник посещает несколько стран
Суточные рассчитываются по норме той страны, на территории которой сотрудник фактически был в конкретный день (постановление Правительства № 501).
Согласно пункту 15 Положения, если сотрудник едет в командировку, охватывающую две и более зарубежных стран, суточные за день пересечения границы между этими государствами выплачиваются в валюте той страны, в которую он держит путь.
Это нужно учитывать, если в одной командировке есть несколько государств с разными ставками.
Расчет суточных при загранкомандировке в 2026 году: примеры
Разберем типовые ситуации.
Пример 1. Одна страна
В положении организации зафиксированы нормы:
Германия — 70 евро в день,
по РФ — 900 ₽.
Сотрудник выехал из Москвы 10 марта и вернулся 15 марта. Границу РФ пересек 10 марта, обратно — 15 марта.
Период командировки — 6 календарных дней.
Расчет:
10 марта — 70 евро (день выезда из РФ);
11–14 марта — 70 евро × 4 дня;
15 марта — 900 ₽ (день возвращения в РФ).
Итого:
5 дней по 70 евро,
1 день по российской норме.
Пример 2. Две страны
Нормы в положении:
Италия — 65 евро,
Франция — 75 евро,
по РФ — 700 ₽.
Сотрудник:
1 апреля — выезд из РФ в Италию;
2–3 апреля — Италия;
4–5 апреля — Франция;
6 апреля — возвращение в РФ.
Расчет:
1 апреля — 65 евро (день выезда);
2–3 апреля — 65 евро × 2;
4–5 апреля — 75 евро × 2;
6 апреля — 700 ₽ (день возвращения).
Каждый день оплачивается по норме той страны, где сотрудник находился.
Бухгалтерский учет суточных при загранкомандировках
Расчеты с сотрудником ведутся по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Типовая схема проводок:
1. Выдача аванса:
Дт 71 Кт 50 — выдано из кассы.
Дт 71 Кт 51 — перечислено на карту.
2. Списание суточных и подтвержденных расходов:
Дт 20, 26, 44 или иной счет затрат Кт 71 — отражены расходы по командировке.
3. Возврат остатка:
Дт 50 Кт 71 — сотрудник вернул неизрасходованный аванс.
4. Перерасход:
Дт 71 Кт 50 (51) — возмещен перерасход.
5. Если суточные установлены в валюте, возможны курсовые разницы:
Дт 91-2 Кт 71 — отрицательная разница.
Дт 71 Кт 91-1 — положительная разница.
Списание в расходы производится на дату утверждения авансового отчета. Именно эта дата важна и для целей налогообложения прибыли (ст. 252 НК).
Частые вопросы бухгалтеров о суточных за границей
Нужно ли платить суточные, если принимающая сторона оплачивает питание?
Да, нужно. Даже если в гостинице включен завтрак или принимающая сторона оплачивает обеды, обязанность выплатить суточные сохраняется. Уменьшать их можно только если это прямо предусмотрено локальным актом компании.
Нужно ли удерживать НДФЛ в момент выплаты аванса?
Нет. Налоговая база возникает не в момент выдачи аванса, а на дату утверждения авансового отчета — если есть превышение лимита 2 500 ₽ (п. 5 ст. 210 НК).
Именно на эту дату определяется доход сотрудника и рассчитывается НДФЛ.
Можно ли установить разные нормы для разных сотрудников?
Да, можно. Закон не запрещает дифференцировать размер суточных по категориям работников, если не закреплено иначе. Главное — чтобы порядок был формализован и применялся системно.
Чек-лист для бухгалтера
Закрепить размеры и порядок расчета в положении.
Проверить, не превышают ли выплаты лимит.
Корректно определить дни при пересечении границы — оплачивать каждый день по норме страны фактического пребывания.
Пересчитать валюту по курсу ЦБ на дату утверждения авансового отчета.
Отразить расходы через счет 71 и учесть курсовые разницы.
