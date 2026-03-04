Суточные за границей в командировке в 2026 году: что важно знать бухгалтеру

Чтобы этого избежать используйте этот системный разбор для бухгалтера: какие ограничения есть сейчас, что обязательно закрепить в актах и как не допустить ошибок в подсчетах.

Что закрепить в локальных документах

ТК обязывает организацию возмещать сотруднику расходы, связанные с командировкой, включая суточные. Но конкретный размер и норма суточных в загранкомандировке для коммерческих организаций законом не закреплены. Его определяет сама компания. Это означает: можно определить единую норму суточных в командировке за границей;

можно предусмотреть разные суммы по странам;

можно дифференцировать выплаты по категориям сотрудников. Ключевое требование — регламент и ограничения в сумме должны быть прописаны в положении о командировках. В положении нужно зафиксировать:

Размер суточных

Он может быть единый для всех стран, например, 3 000 ₽ независимо от государства пребывания. Или разный по странам: например, для стран ЕС одна ставка, для стран СНГ — другая, либо отдельная ставка для каждой страны. При необходимости можно указать разные суммы по категориям работников. Валюту выплаты: рубли;

иностранную валюту;

условные единицы с пересчетом по курсу ЦБ.

Порядок пересчета валюты