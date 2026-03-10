Командировка во время отпуска: как правильно оформить и оплатить

Как оформить отзыв сотрудника из отпуска для командировки

Если вызываете сотрудника из отпуска для направления в командировку, нужно правильно оформить все документы. Это поможет избежать споров с работником, а также претензий со стороны трудовой инспекции.

После уведомления сотрудника о необходимости прервать отпуск и поехать в командировку работодатель должен получить его письменное согласие. Устной договоренности недостаточно.

Отзыв из отпуска можно оформить приказом работодателя, в котором сотрудник письменно подтверждает свое согласие. Или сотрудник может написать отдельное согласие на прерывание отпуска в ответ на уведомление от работодателя.

В приказе об отзыве из отпуска указываются:

причина отзыва;

дата, с которой сотрудник выходит из отпуска и приступает к работе;

количество неиспользованных дней отпуска;

способ предоставления неиспользованной части отпуска в дальнейшем.

После оформления отзыва из отпуска приказ о направлении в командировку оформляется стандартно — с указанием дат, цели и места командировки.

В случае прерывания отпуска обязательно нужно внести изменения в график отпусков. Неиспользованные дни отпуска не «сгорают» и должны быть предоставлены в другое время по согласованию сторон — в текущем или следующем рабочем году.