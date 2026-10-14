Аванс перед командировкой: ответы на самые популярные вопросы

Может ли сотрудник отказаться от командировки, если аванс не выдали

Прямой нормы, разрешающей такой отказ, в Трудовом кодексе нет. Но совокупность норм дает сотруднику серьезные аргументы.

Компания обязана обеспечивать сотрудников средствами для исполнения трудовых обязанностей (ст. 22 ТК). Деньги на проезд и проживание в командировке — именно такое средство.

Командировка — это поездка по распоряжению работодателя (ст. 166 ТК), а не личная инициатива сотрудника. Финансирование распоряжения лежит на том, кто его издал.

Судебная практика в таких спорах на стороне сотрудника. Определение 2-го КСОЮ от 15.03.2022 по делу № 88-6345/2022 — сотрудника госоргана направили в командировку больше чем на месяц, приказ издали за два дня до отъезда, но под подпись не ознакомили и аванс не выдали. Сотрудник не поехал. Увидев приказ, он написал заявление о выдаче аванса и уехал только после получения денег. Служебная проверка признала это проступком и объявила взыскание, суд взыскание отменил: работодатель обязан знакомить сотрудника с актами, касающимися его труда, и выдать аванс — без этого сотрудник не может уехать в командировку.

В том же деле суд отдельно отклонил довод работодателя о том, что возможность отправлять сотрудников в поездки без аванса закреплена во внутреннем акте организации: такое правило противоречит положению о командировках. Момент принципиальный — локальным актом обязанность выдать аванс не отменяется.

Похожий подход — в определении 1-го КСОЮ от 24.07.2023 по делу № 88-22837/2023. Апелляция и кассация признали незаконными выговоры и увольнение врача-хирурга за отказ от командировок. Причина оказалась уважительной — сотруднику не обеспечили возможность добраться до места командирования. Служебный автомобиль ему выдали, но управление им в его обязанности не входило, график общественного транспорта вовремя доехать не позволял, а возможность перевезти таким способом рабочее оборудование организация не доказала.