Аванс перед командировкой: ответы на самые популярные вопросы

Разобрали вопросы, которые чаще всего задают бухгалтеры и кадровики.
Самое главное
В аванс входят три составляющие: расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и суточные.
Размер суточных коммерческая организация устанавливает сама — закон определяет только необлагаемый НДФЛ и страховыми взносами лимит.
Аванс не считается заработной платой, поэтому его можно выплатить в межрасчетный период отдельным платежом, не привязываясь к датам выдачи зарплаты.
Отменить обязанность выдать аванс локальным актом нельзя.
Если билеты и отель компания оплатила напрямую (со своего расчетного счета или с корпоративного счета в сервисе бронирования), аванс сотруднику выдают только на суточные — и это не нарушение.
За невыдачу аванса компании грозит штраф. Помимо штрафа сотрудник может требовать компенсацию за просрочку. Роструд считает эту норму применимой к командировочному авансу.
Обязан ли работодатель выдавать аванс перед командировкой
Да, обязан. Это прямо предусмотрено п. 8 положения от 16.04.2025 № 501:
…Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, расходов по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (далее — суточные).
Обязанность соблюдать положение № 501 следует из ст. 166 ТК: особенности направления сотрудников в командировки определяет Правительство. Значит, правила обязательны для всех компаний, а не только для бюджетников.
Ту же позицию занимает Роструд. В письме от 16.12.2025 № ТЗ/9787-6-1 ведомство сформулировало вывод однозначно:
Таким образом, работодатель обязан перед началом командировки выдать работнику денежный аванс на командировочные расходы. При этом, по нашему мнению, выплата такого денежного аванса не увязана со сроками выплаты заработной платы, поскольку заработной платой не является, относится к выплатам, которые могут производиться в межрасчетный период, так как предшествуют наступлению определенного события (направления работника в командировку).
Что входит в аванс на командировку
Аванс выдают на три вида расходов:
проезд к месту командировки и обратно, включая проезд до станции, пристани или аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, оплату услуг по оформлению проездных документов и постельных принадлежностей в поездах (п. 10 положения от 16.04.2025 № 501);
наем жилого помещения — гостиница, аренда квартиры (п. 12 положения от 16.04.2025 № 501);
суточные — дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (п. 9 положения от 16.04.2025 № 501).
Другие расходы в обязательный состав аванса не входят — решение об их возмещении принимает руководитель по факту.
Можно ли не выдавать аванс и возместить расходы после поездки
Позиция 1 — безопасная. Аванс обязателен. Слово «выдается» в п. 8 положения № 501 означает действие до начала поездки, а не после нее. Ст. 168 ТК говорит о возмещении расходов и устанавливает, что порядок и размеры возмещения определяются коллективным договором или локальным нормативным актом, «если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» (ч. 4 ст. 168 ТК). Постановление Правительства № 501 — как раз такой акт. То есть локальный акт не может отменить обязанность выдать аванс.
Позиция 2 — рисковая. ТК не содержит прямого требования об авансе, а Положение № 501 принято во исполнение ст. 166 ТК и потому применяется лишь в части, не противоречащей Кодексу. Значит, коммерческая организация вправе прописать в локальном акте порядок возмещения расходов после командировки.
Вторая позиция юридически не бессмысленна, но на практике она приведет к спору с трудовой инспекцией. При проверке ГИТ будет исходить из текста п. 8 Положения № 501 и письма Роструда, а не из рассуждений о соотношении норм. Оспаривать предписание придется в суде, а устойчивой практики, где работодатель отстоял бы право не выдавать аванс, нам найти не удалось.
При этом есть судебный акт не в пользу такого подхода. 2-й КСОЮ в определении от 15.03.2022 по делу № 88-6345/2022 отклонил довод госоргана о том, что возможность отправлять сотрудников в поездки без аванса закреплена во внутреннем акте, — такое правило противоречит Положению о командировках. Экономия здесь сомнительная: аванс — это не расход компании, а та же самая сумма, только выданная раньше.
А если компания сама купила билеты и оплатила отель — аванс все равно нужен?
Если проезд и проживание оплачивает работодатель напрямую (безналичный платеж перевозчику, отелю или сервису деловых поездок, оплата с корпоративного счета), сотрудник эти расходы не несет и авансировать их незачем.
Остается одна обязательная составляющая — суточные. Их компания должна выдать до начала поездки в любом случае. Сотрудник тратит суточные на питание и бытовые нужды, отчитываться за них не нужно, а сумму легко посчитать заранее.
Как это выглядит на практике. Когда компания бронирует проезд и проживание через сервис деловых поездок, оплата уходит напрямую поставщикам со счета работодателя, а бухгалтерия получает закрывающие документы по каждой услуге. Сотруднику остается получить суточные и сдать авансовый отчет — только по тем тратам, которые он делал сам.
В Smartway билеты, отели и трансферы оплачиваются с корпоративного счета компании: сотруднику не нужно платить из своих денег и хранить чеки, а закрывающие документы формируются автоматически и выгружаются в 1С или по ЭДО.
Нужен ли аванс при однодневной командировке
Смотря куда. Суточные не выплачиваются сотрудникам, командированным в местность, откуда они могут ежедневно возвращаться домой (абз. 4 п. 9 положения от 16.04.2025 № 501). Решение о целесообразности ежедневного возвращения принимает руководитель (абз. 5 п. 9 положения от 16.04.2025 № 501).
Значит, при однодневной командировке по России суточные не выплачиваются и нет расходов на жилье. Расходы на проезд при этом остаются: если работодатель оплачивает билеты напрямую, выдавать аванс не на что, а если сотрудник покупает билеты сам — аванс выдают в размере стоимости проезда к месту командировки и обратно (п. 8 положения от 16.04.2025 № 501). Компенсация взамен суточных при однодневных поездках, если работодатель ее установил, относится к иным расходам (ст. 168 ТК) и может выплачиваться после поездки.
При однодневной загранкомандировке правило другое: суточные в иностранной валюте выплачивают в размере 50% нормы, установленной работодателем для загранпоездок (п. 17 положения от 16.04.2025 № 501). То есть в состав аванса войдут суточные в половинном размере, а если билеты работник покупает сам — еще и стоимость проезда.
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Можно ли выдать один аванс на несколько командировок или сразу на месяц
Закон этого не запрещает и не регулирует. П. 8 положения № 501 привязывает выдачу аванса к факту направления в командировку, поэтому корректный подход — выдавать деньги под каждую конкретную поездку. Так проще отследить остаток и закрыть авансовый отчет.
Если сотрудник ездит постоянно (например, каждую неделю), допустимо закрепить в локальном акте выдачу аванса на период — неделю или месяц — с последующим распределением по поездкам в авансовом отчете. Риск здесь не трудовой, а налоговый: пока отчет не утвержден, расходы в налоговом учете не признаются, а за сотрудником числится долг по счету 71. Чем дольше числится долг, тем выше риск вопросов при проверке.
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Обязательно ли выдавать суточные в составе аванса или можно выплатить их позже
Обязательно. Суточные прямо названы в п. 8 положения № 501 как часть аванса, который выдают при направлении в командировку. Выплатить их после возвращения — значит нарушить обязанность выдать аванс, даже если сотрудник не возражал.
Локальный акт здесь определяет не «платить или не платить», а технические параметры: размер суточных, срок выдачи аванса в днях до отъезда, способ выплаты и порядок возмещения расходов сверх аванса. Именно так стоит формулировать этот момент во внутренних документах, чтобы не возникало разночтений.
Суточные в составе аванса не требуют подтверждающих документов: работник не отчитывается, на что именно он их потратил. Это следует из п. 23 Положения № 501: к авансовому отчету прилагаются только документы о найме жилого помещения, о фактических расходах по проезду и об иных расходах, связанных с командировкой. Подтверждать нужно только проезд, проживание и иные расходы.
Сотрудник едет в командировку на личном автомобиле — как считать аванс
По п. 6 положения № 501 при проезде на служебном транспорте, на авто сотрудника или на машине третьих лиц по доверенности фактический срок пребывания в месте командирования подтверждается служебной запиской с приложением документов о маршруте: путевого или маршрутного листа, счетов, квитанций, кассовых чеков, билетов.
Из этого следуют два вывода для расчета аванса.
Расходы на топливо и проезд заранее неизвестны, поэтому в аванс закладывают прогнозную сумму — по расстоянию маршрута и нормам расхода, установленным локальным актом. Окончательный расчет делают по авансовому отчету.
Компенсация за использование личного автомобиля — отдельная выплата (ст. 188 ТК), в состав командировочного аванса она не входит и выплачивается в порядке по соглашению сторон. Ее размер нужно зафиксировать письменно, иначе признать расход в налоговом учете будет сложно.
Суточные при этом начисляют в обычном порядке — за все календарные дни поездки, включая дни в пути.
В какой срок нужно перечислить аванс
Конкретный срок ни ст. 168 ТК, ни положение № 501 не называют. Единственное требование — до начала командировки, то есть до дня выезда, который определяется по п. 4 положения № 501 как дата отправления транспорта от места постоянной работы.
Роструд в письме от 16.12.2025 № ТЗ/9787-6-1 отдельно указал: выплата аванса не увязана со сроками выплаты заработной платы, потому что зарплатой не считается, и может производиться в межрасчетный период. Значит, перечислить аванс можно отдельным платежным поручением в любой день — например, за два-три дня до отъезда.
Срок в днях до начала поездки лучше зафиксировать в локальном акте: так у бухгалтерии появляется понятный ориентир, а у сотрудника — основание требовать деньги вовремя.
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Нужно ли выдавать аванс дистанционному сотруднику
Да, если его направляют в служебную командировку. Дистанционный сотрудник состоит в трудовых отношениях, и на него в полной мере распространяются гарантии ст. 165–168 ТК и положение № 501. Исключений для дистанционных сотрудников нормы не содержат.
Особенность одна — практическая: у дистанционного сотрудника обычно нет доступа к кассе, поэтому аванс перечисляют на банковскую карту. Порядок стоит прописать в трудовом договоре или дополнительном соглашении, а заодно решить, как сотрудник сдаст авансовый отчет — через систему электронного документооборота это можно сделать без визита в офис.
Отдельно нужно разграничивать командировку и сам характер дистанционной работы. Если по условиям трудового договора сотрудник трудится из другого города постоянно, его поездки в офис могут быть как командировками, так и нет. Все зависит от того, что указано в договоре как место работы. Формулировки лучше проверить заранее: от них зависит, положены ли сотруднику суточные и аванс.
Облагается ли аванс НДФЛ и страховыми взносами
Нет. Аванс — это деньги, выданные под отчет, а не доход сотрудника. Дохода не возникает до тех пор, пока сотрудник не отчитался и не стало понятно, какая часть денег осталась у него. Поэтому при выдаче аванса НДФЛ не удерживается, взносы не начисляются, выплата не отражается в 6-НДФЛ и в РСВ.
Дальше все зависит от того, как закрыт авансовый отчет:
Расходы подтверждены документами — дохода нет ни в какой части (п. 1 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК).
Суточные сверх необлагаемого лимита — с превышения удерживается НДФЛ и начисляются страховые взносы. Лимиты: 700 руб. за день при командировках по России и 2 500 руб. за день при загранкомандировках (п. 1 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК).
Документы не представлены или отчет не сдан в срок — налоговики рассматривают невозвращенную сумму как доход сотрудника. НДФЛ нужно исчислить и удержать из любых выплат в пределах 50% (п. 4 ст. 226 НК). Такой позиции Минфин придерживается последовательно: подтверждают ее и требования ст. 252 НК — расход без документов не учитывается, а деньги, оставшиеся у сотрудника, становятся его доходом.
Нужно ли отражать аванс в 6-НДФЛ и в справке о доходах
Сам аванс — нет, по причинам, описанным выше. Отражать нужно только то, что стало доходом:
Суточные сверх необлагаемого лимита — в составе облагаемых доходов. Сумма превышения становится известна только на дату утверждения авансового отчета, поэтому до этого момента отражать в расчете нечего.
Не возвращенную и не подтвержденную документами сумму — как доход в натуральной или денежной форме на дату, когда стало очевидно, что расходы не подтверждены.
Что делать, если сотрудник уволился и не вернул аванс
Неизрасходованную сумму можно удержать из окончательного расчета при увольнении. Но нужно соблюдать ряд ограничений: не более 20% от выплачиваемой на руки суммы, приказ издали в пределах месяца со дня окончания срока возврата аванса, а сотрудник не оспаривает основание и размер удержания.
Если сотрудник не согласен или суммы расчета не хватает, остается суд. Здесь практика неоднородна: часть судов рассматривает долг как материальный ущерб сотрудника и применяет годичный срок по ст. 392 ТК, часть — как неосновательное обогащение с трехлетним сроком. Безопаснее исходить из годичного срока и обращаться в суд без промедления.
Для учета важно: долг увольняющегося сотрудника нельзя просто списать. Его взыскивают или списывают как безнадежный с включением в состав внереализационных расходов. Тогда у бывшего сотрудника возникает доход, облагаемый НДФЛ, о котором нужно сообщить в налоговую в составе справки о доходах (п. 5 ст. 226 НК).
Чем грозит компании невыдача аванса перед командировкой
Невыдача аванса — нарушение трудового законодательства. По ч. 1 ст. 5.27 КоАП предусмотрено предупреждение или штраф:
для должностных лиц и ИП — от 1 000 до 5 000 руб.;
для организаций — от 30 000 до 50 000 руб.
При повторном нарушении применяется ч. 2 ст. 5.27 КоАП: для должностных лиц штраф 10 000–20 000 руб. или дисквалификация на 1–3 года, для ИП — 10 000–20 000 руб., для организаций — 50 000–70 000 руб.
За задержку выплаты сотрудник вправе требовать компенсацию по ст. 236 ТК — не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, со дня, следующего за установленным сроком, по день фактического расчета.
Инспектор вправе выдать предписание об устранении нарушения с конкретным сроком исполнения. Неисполнение предписания — отдельный состав (ч. 1 ст. 19.5 КоАП).
Что делать сотруднику, если аванс не выдали или выдали с опозданием
Алгоритм такой:
1. Письменно уведомите работодателя о том, что аванс не получен, и укажите, что поездка по этой причине невозможна. Уведомление подавайте способом, который оставляет подтверждение — через канцелярию с отметкой о принятии, заказным письмом или корпоративной почтой.
2. Не уезжайте за свой счет, если нет готовности потом добиваться возмещения. Если сотрудник все же оплатил расходы сам, работодатель обязан их возместить (ст. 168 ТК) плюс выплатить компенсацию за просрочку (ст. 236 ТК).
3. Обратитесь в ГИТ — через онлайнинспекция.рф или напрямую в инспекцию по месту нахождения работодателя. Обращение можно подать одновременно с требованием к работодателю.
4. Обратитесь в суд — за компенсацией, возмещением морального вреда (ст. 237 ТК) и оспариванием дисциплинарного взыскания, если оно было применено.
Срок обращения в суд по трудовым спорам — три месяца со дня, когда сотрудник узнал о нарушении права, а по спорам об увольнении — один месяц (ст. 392 ТК).
Может ли сотрудник отказаться от командировки, если аванс не выдали
Прямой нормы, разрешающей такой отказ, в Трудовом кодексе нет. Но совокупность норм дает сотруднику серьезные аргументы.
Компания обязана обеспечивать сотрудников средствами для исполнения трудовых обязанностей (ст. 22 ТК). Деньги на проезд и проживание в командировке — именно такое средство.
Командировка — это поездка по распоряжению работодателя (ст. 166 ТК), а не личная инициатива сотрудника. Финансирование распоряжения лежит на том, кто его издал.
Судебная практика в таких спорах на стороне сотрудника. Определение 2-го КСОЮ от 15.03.2022 по делу № 88-6345/2022 — сотрудника госоргана направили в командировку больше чем на месяц, приказ издали за два дня до отъезда, но под подпись не ознакомили и аванс не выдали. Сотрудник не поехал. Увидев приказ, он написал заявление о выдаче аванса и уехал только после получения денег. Служебная проверка признала это проступком и объявила взыскание, суд взыскание отменил: работодатель обязан знакомить сотрудника с актами, касающимися его труда, и выдать аванс — без этого сотрудник не может уехать в командировку.
В том же деле суд отдельно отклонил довод работодателя о том, что возможность отправлять сотрудников в поездки без аванса закреплена во внутреннем акте организации: такое правило противоречит положению о командировках. Момент принципиальный — локальным актом обязанность выдать аванс не отменяется.
Похожий подход — в определении 1-го КСОЮ от 24.07.2023 по делу № 88-22837/2023. Апелляция и кассация признали незаконными выговоры и увольнение врача-хирурга за отказ от командировок. Причина оказалась уважительной — сотруднику не обеспечили возможность добраться до места командирования. Служебный автомобиль ему выдали, но управление им в его обязанности не входило, график общественного транспорта вовремя доехать не позволял, а возможность перевезти таким способом рабочее оборудование организация не доказала.
Может ли сотрудник сам отказаться от аванса и поехать за свой счет
Формально сотрудник может написать заявление с просьбой не выдавать аванс и оплатить расходы самостоятельно с последующим возмещением. П. 8 положения № 501 возможности отказа не предусматривает, но и запрета на такое желание сотрудника там нет.
Что это дает работодателю и чего не дает.
Дает: письменное подтверждение того, что сотрудника уведомили о праве получить аванс и он сознательно от него отказался. При проверке это снижает риск претензий и помогает доказать отсутствие вины компании (ст. 236 ТК, напомним, применяется независимо от вины, а вот ст. 5.27 КоАП — только при наличии вины).
Не дает: освобождения от обязанности выдать аванс. Обязанность установлена нормативным актом, а не договоренностью сторон, поэтому заявление сотрудника ее не отменяет. Инспектор вправе расценить ситуацию как нарушение независимо от наличия заявления.
Безопасная конструкция выглядит так: работодатель письменно предлагает сотруднику получить аванс (уведомление, служебная записка, предложение в приказе), сотрудник письменно отказывается, работодатель фиксирует отказ и оформляет возмещение расходов после поездки по авансовому отчету. Оба документа хранятся вместе с приказом о командировке.
Где здесь зона риска для компании. Чем чаще сотрудники ездят за свой счет и потом возмещают расходы, тем больше документов нужно собрать и проверить вручную: чеки, квитанции, счета. Именно на этом этапе чаще всего теряются позиции — и в учете появляются неподтвержденные суммы, которые превращаются в доход сотрудника и в НДФЛ. Чтобы убедиться, что траты учли без ошибок и избежать налоговых рисков, проверьте отчетность по специальному пособию по командировочным расходам.
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