Как облагаются НДФЛ командировочные расходы в 2026-2027 году: гайд для бухгалтера

Документально подтвержденные расходы на проезд и проживание не облагаются НДФЛ.

Датой получения дохода по сверхсуточным и не подтвержденным расходам считается последний день месяца, когда утвердили авансовый отчет.

С суммы сверхлимитных суточных компания должна рассчитать, удержать и перечислить НДФЛ в общем порядке, как с дохода сотрудника.

Необлагаемый лимит суточных по командировкам на территории РФ — 700 руб., по зарубежным — 2 500 руб.

Каждый из этих типов затрат облагается НДФЛ по разному. Какие-то полностью освобождены от налога, какие-то — в части. Рассмотрим более подробно каждый из расходов.

На время командировки сотруднику платят средний заработок и возмещают дополнительные расходы — на дорогу, жилье, суточные и другие траты, которые он согласовал с начальством.

Как облагаются НДФЛ суточные

Суточные — это деньги, которые компания выплачивает сотруднику на личные нужды, пока он находится в командировке вне дома. Суточные платят за каждый день командировки, включая дорогу, как по России, так и за границей. Исключение — однодневные поездки (п. 9 Положения о командировках, утв. постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501).

Суточные не облагаемые НДФЛ

Изменение размера суточных — 3 500 руб.

В 2025 году лимит необлагаемых суточных для загранкомандировок вырос с 2 500 до 3 500 рублей. Но это коснулось только: сотрудников с разъездным характером работы — водителей-дальнобойщиков, машинистов поездов или проводников на жд или воздушном транспорте.

сотрудников, работающие в полевых условиях или на экспедиционных работах.

вахтовиков. Командировки — это билеты, отели, суточные, отчеты и налоги. Чем больше поездок, тем сложнее вести учет. Smartway объединяет все на одной платформе: авиа и ж/д билеты, гостиницы, такси, трансферы;

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Как облагаются НДФЛ суточные за дни пересечения границы РФ

Лимит суточных за день пересечения границы РФ зависит от того, убывает сотрудник в командировку или возвращается обратно. Дни пересечения границы определяют по отметкам в загранпаспорте (п. 15 Положения о командировках). Приведем лимиты в таблице. Событие Необлагаемый НДФЛ лимит Отправление в место командировки 2 500 руб. Возвращение домой (в РФ) 700 руб. С суммы суточных, которая превышает лимит, работодатель должен удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет. Ставки и сроки уплаты налога разберем в отдельном разделе.

Суточные при однодневных командировках