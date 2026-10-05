Как облагаются НДФЛ командировочные расходы в 2026-2027 году: гайд для бухгалтера

Самое главное:
Необлагаемый лимит суточных по командировкам на территории РФ — 700 руб., по зарубежным — 2 500 руб.
С суммы сверхлимитных суточных компания должна рассчитать, удержать и перечислить НДФЛ в общем порядке, как с дохода сотрудника.
Датой получения дохода по сверхсуточным и не подтвержденным расходам считается последний день месяца, когда утвердили авансовый отчет.
Документально подтвержденные расходы на проезд и проживание не облагаются НДФЛ.
Какие командировочные расходы облагаются НДФЛ
На время командировки сотруднику платят средний заработок и возмещают дополнительные расходы — на дорогу, жилье, суточные и другие траты, которые он согласовал с начальством.
Каждый из этих типов затрат облагается НДФЛ по разному. Какие-то полностью освобождены от налога, какие-то — в части. Рассмотрим более подробно каждый из расходов.
Как облагаются НДФЛ суточные
Суточные — это деньги, которые компания выплачивает сотруднику на личные нужды, пока он находится в командировке вне дома.
Суточные платят за каждый день командировки, включая дорогу, как по России, так и за границей. Исключение — однодневные поездки (п. 9 Положения о командировках, утв. постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501).
Суточные не облагаемые НДФЛ
Размер суточных компания прописывает в коллективном договоре или в локальном акте, например, Положении о командировках. Закон не ограничивает сумму, но от НДФЛ освобождаются только суточные в пределах лимита (п. 1 ст. 217 НК):
700 руб. — по командировкам на территории РФ.
2 500 руб. — по зарубежным служебным поездкам.
8 480 руб. — при направлении работника в командировку на территорию новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожскую или Херсонскую область (пп. 1, 2 постановления Правительства от 28.10.2022 № 1915)*;
100 руб. — для госслужащих (постановление Правительства от 02.10.2002 № 729)
* Повышенный лимит суточных действует только для компаний, которые восстанавливают инфраструктуру или технику в новых регионах (разъяснения Онлайнинспекция РФ).
Лимиты суточных действуют и для надомников с дистанционщиками, а также сохраняются, если сотрудник уехал в долгую загранкомандировку и перестал быть налоговым резидентом РФ (письма Минфина от 23.07.2021 № 03-04-05/59241, от 27.05.2011 № 03-03-06/1/316, письмо ФНС от 13.07.2016 № ОА-3-17/3228@).
Чеки на траты суточных собирать не нужно, указанные лимиты не требуют документального подтверждения.
Изменение размера суточных — 3 500 руб.
В 2025 году лимит необлагаемых суточных для загранкомандировок вырос с 2 500 до 3 500 рублей. Но это коснулось только:
сотрудников с разъездным характером работы — водителей-дальнобойщиков, машинистов поездов или проводников на жд или воздушном транспорте.
сотрудников, работающие в полевых условиях или на экспедиционных работах.
вахтовиков.
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Как облагаются НДФЛ суточные за дни пересечения границы РФ
Лимит суточных за день пересечения границы РФ зависит от того, убывает сотрудник в командировку или возвращается обратно. Дни пересечения границы определяют по отметкам в загранпаспорте (п. 15 Положения о командировках). Приведем лимиты в таблице.
Событие
Необлагаемый НДФЛ лимит
Отправление в место командировки
2 500 руб.
Возвращение домой (в РФ)
700 руб.
С суммы суточных, которая превышает лимит, работодатель должен удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет. Ставки и сроки уплаты налога разберем в отдельном разделе.
Суточные при однодневных командировках
По закону при однодневной командировке, когда сотрудник может вернуться домой, суточные не выплачиваются. Но многие компании все равно их платят, и тогда возникает вопрос об уплате НДФЛ с таких сумм.
Существует три позиции по НДФЛ с выплат при однодневной командировке:
Если это компенсация расходов с подтверждающими документами — налога нет. Если документов нет — налог начисляется на всю сумму (письмо Минфина от 17.05.2018 № 03-15-06/33309).
Выплаты не облагаются НДФЛ только в пределах лимита — 700 рублей по России и 2500 рублей за границей (письмо Минфина от 01.10.2015 № 03-04-06/56259).
Выплаты вместо суточных не облагаются НДФЛ, если есть документы. Если их нет — налог начисляется на сумму сверх лимита, установленного для суточных (письмо Минфина от 01.03.2013 № 03-04-07/6189).
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Как облагаются НДФЛ расходы на проезд в командировку
Расходы на проезд к месту командировки, даже если сотрудник использует несколько видов транспорта, подлежат полной компенсации.
При возмещении расходов на проезд нужно учитывать следующее:
Лимита нет. Закон не ограничивает сумму затрат на проезд — ее можно возместить сотруднику полностью.
Налог зависит от документов. Чтобы выплата не облагалась НДФЛ, сотрудник должен подтвердить расходы документами. Если их нет, вся сумма будет считаться его доходом, с которого нужно удержать налог (письмо Минфина от 19.10.2016 № 03-03-06/1/60769).
Правила — во внутренних документах. Порядок возмещения, а также возможность оплаты сопутствующих расходов (страховка, парковка, VIP-зал) закрепляется в коллективном договоре или Положении о командировках.
«Сверхлимит» не облагается. Если компания возмещает расходы сверх норм, установленных в ее же внутренних документах, НДФЛ с разницы платить не нужно (письмо Минфина от 04.07.2012 № 03-04-06/6-204).
Продление командировки. Если сотрудник продлил поездку за счет выходных, НДФЛ с проезда не удерживается (письмо Минфина от 05.10.2022 № 03-04-05/96040). Но если после командировки начался отпуск, расходы на обратный билет облагаются налогом (письмо Минфина от 25.06.2019 № 03-04-06/46418).
Отмена поездки. Если командировка сорвалась, с уже купленных билетов налог удерживать не нужно (письмо Минфина от 06.05.2006 № 03-03-04/2/134).
Дистанционные сотрудники. Оплата проезда дистанционных сотрудников и надомников к месту нахождения работодателя также не облагается НДФЛ (письмо Минфина от 27.05.2011 № 03-03-06/1/316).
Какие расходы на транспорт не облагаются НДФЛ
От НДФЛ освобождаются расходы на транспорт при командировке, если они подтверждены документами. К таким расходам относятся:
проезд до аэропорта или вокзала;
проезд к месту командировки и обратно;
провоз багажа;
оплата такси — как до места командировки, так и во время нее (письмо Минфина от 27.06.2012 № 03-04-06/6-180);
комиссионные и аэропортовые сборы;
каршеринг.
Главное условие — наличие подтверждающих документов.
Какие командировочные расходы на проезд облагаются НДФЛ
С каких затрат на проезд нужно удержать НДФЛ:
Парковка. По мнению Минфина, это не транспортные расходы, поэтому с их компенсации нужно платить налог (письмо Минфина от 25.04.2013 № 03-04-06/14428). Хотя суды иногда считают иначе (постановления ФАС Московского округа от 12.11.2009 № КА-А40/11969-09 по делу № А40-10885/2009). Но такая точка зрения чревата спорами с налоговой.
Добровольное страхование от несчастных случаев на транспорте. Сейчас контролирующие органы считают это доходом сотрудника и требуют удержать НДФЛ (письмо Минфина от 13.11.2014 № 03-03-06/1/57298). Ранее Минфин придерживался противоположной точки зрения и разрешал эти расходы не облагать НДФЛ (письмо Минфина от 17.12.2010 № 03-04-06/6-311).
Услуги VIP-зала. Налоговики не относят их к освобожденным от налога расходам, поэтому с их оплаты также нужно удержать НДФЛ (письмо Минфина от 22.05.2025 № 03-04-05/50428). Ранее контролирующие органы придерживались другой позиции (письмо Минфина от от 25.10.2013 № 03-04-06/45215).
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Как облагаются НДФЛ расходов на проживание в командировке
Расходы на проживание в командировке работодатель обязан возместить в полном объеме. Эти затраты, как и расходы на проезд, не облагаются НДФЛ при соблюдении двух ключевых условий:
Есть подтверждающие документы. Освобождение от НДФЛ действует только при наличии чеков и квитанций. Если документов нет, выплата считается доходом сотрудника. В этом случае налог не удерживается только с сумм в пределах лимитов — 700 рублей в день для поездок по России и 2500 рублей в день для загранкомандировок.
Внутренние лимиты компании не влияют на налог. Порядок возмещения закрепляется во внутренних документах компании. Но, если сотрудник потратил на проживание больше, чем установлено этими правилами, НДФЛ с суммы превышения не начисляется. ТК не ограничивает размер возмещения и не привязывает его к внутренним лимитам для целей налогообложения (письмо Минфина от 04.07.2012 № 03-04-06/6-204).
Кроме того, от НДФЛ освобождается оплата проживания, даже если:
командировка была отменена (письмо Минфина от 06.05.2006 № 03-03-04/2/134);
в командировку направлен надомник или дистанционный сотрудник для поездки в офис работодателя (письмо Минфина от 27.05.2011 № 03-03-06/1/316).
Какие расходы на проживание не облагаются НДФЛ
От уплаты НДФЛ освобождаются расходы на:
наем жилого помещения в месте командировки;
бронирование жилья;
наем жилья в случае вынужденной остановки в пути;
проживание в период временной нетрудоспособности в месте командировки, кроме стационарного лечения;
оплату коммунальных услуг в арендованном жилье.
Не все расходы, связанные с проживанием, освобождаются от налога. В перечень облагаемых попали затраты на оплату дополнительных услуг гостиницы. Питание, химчистка, мини-бар, фитнес — все это облагается НДФЛ (письмо Минфина от 23.05.2013 № 03-03-06/1/18308). От НДФЛ освобождена только стоимость проживания.
Какие документы подтверждают командировочные расходы
Расходы на командировку возмещаются только при условии их документального подтверждения. Без документов выплата теряет компенсационный характер и становится доходом сотрудника, с которого нужно удержать НДФЛ.
Состав подтверждающих документов зависит от вида расхода.
Вид расходов
Подтверждающие документы
Суточные
Суточные не нужно подтверждать чеками. Достаточно доказать, что сотрудник действительно был в командировке. Для этого потребуются приказ о направлении и авансовый отчет
Проезд
При утере посадочного талона (контрольного купона) подтвердить расходы можно:
Проживание
При проживании в гостинице на территории РФ — кассовый чек или бланк строгой отчетности
При аренде квартиры — договор аренды и акт приема-передачи.
При проживании в гостинице за рубежом — квитанция или счет, выставленные иностранной гостиницей и переведенные на русский язык
Все указанные выше документы сотрудник прикладывает к авансовому отчету, который сдает в бухгалтерию после возвращения из командировки.
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Как и когда платить НДФЛ с командировочных расходов
НДФЛ с командировочных расходов удерживают не в момент выплаты, а после утверждения авансового отчета. Датой фактического получения дохода по сверхнормативным суточным и не подтвержденным расходам на проезд и проживание признается последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет (пп. 6 п. 1 ст. 223 НК). Исчисленный налог удерживают при ближайшей выплате дохода сотрудника.
Ставка НДФЛ зависит от того, считается ли сотрудник налоговым резидентом:
Резиденты платят от 13% до 22% в зависимости от дохода.
Нерезиденты — 30%.
Удаленщики, которые работают из-за границы, платят по ставке 13–22% — независимо от статуса резидентства. Но они не могут получать налоговые вычеты.
Удержанный налог перечисляют в бюджет в составе единого налогового платежа в следующие сроки:
Налог, удержанный с 1 по 22 число месяца — не позднее 28 числа текущего месяца.
Налог, удержанный с 23 по последнее число месяца — не позднее 5 числа следующего месяца.
Налог, удержанный с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня текущего года.
Перед уплатой налога нужно нужно подать уведомление об исчисленных суммах.
Срок удержания налога
Срок направления уведомления в налоговую инспекцию
с 1 по 22 число
до 25 числа этого месяца (включительно)
с 23 по последнее число месяца
до 3 числа следующего месяца (включительно)
с 23 по 31 декабря
не позднее последнего рабочего дня года
Если срок уплаты выпадает на выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
Примеры расчета НДФЛ с командировочных расходов
Пример № 1. Сверхнормативные суточные и НДФЛ
Менеджер Иванов С. А. поехал в командировку в Москву на четыре дня. Размер суточных в компании для командировок по РФ установлен в размере 1 500 руб. в день.
Общий размер суточных за все дни командировки составил 6 000 руб.
Необлагаемый НДФЛ лимит для командировок по России — 700 руб. в день.
Не облагаются налогом суточные в размере 2 800 руб. (700 руб. х 4).
НДФЛ к перечислению в бюджет со сверхнормативных суточных составит 416 руб. (6 000 руб. — 2 800 руб.) х 13%).
Пример № 2. НДФЛ с расходов за допуслуги в гостинице
Сотрудник проживал в гостинице три дня.
Стоимость номера составила 4 000 руб. в сутки. Завтрак оплачивался отдельно — в размере 800 руб. в день. За услуги стирки и глажки костюма сотрудник заплатил 1 200 руб.
Общая сумма расходов на проживание — 12 000 руб., за завтраки — 2 400 руб., за допуслуги — 1 200 руб.
НДФЛ с суммы, компенсированной за завтраки и допуслуги — 468 руб. (2 400 руб. + 1 200 руб.) х 13%).
Если завтрак включен в стоимость номера и не выделен отдельно, налог с него удерживать не нужно.
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Как отражать НДФЛ с командировочных расходов в отчетности
В расчете 6-НДФЛ командировочные выплаты отражаются по-разному:
Средний заработок за дни командировки включается в общую сумму дохода вместе с заработной платой по коду 2000.
Сверхнормативные суточные показывают отдельно, и только в той части, которая превышает необлагаемый лимит. Для них используют код дохода 2015 или 2017 в зависимости от вида выплаты.
Неподтвержденные расходы на проезд и проживание отражают с кодом 4800 «Иные доходы».
Датой фактического получения дохода считается последний день месяца, в котором был утвержден авансовый отчет. Сверхнормативные суточные и неподтвержденные расходы отражаются в разд. 2 расчета 6-НДФЛ того периода, на который приходится дата их фактического получения.
Что в итоге
Суточные не облагаются НДФЛ в пределах 700 руб. в день по командировкам на территории РФ и 2 500 руб. — по зарубежным поездкам.
Расходы на проезд и проживание освобождены от НДФЛ при условии их документального подтверждения.
Средний заработок за командировку облагается НДФЛ как оплата труда.
Дата получения дохода по сверхнормативным суточным и не подтвержденным расходам — последний день месяца утверждения авансового отчета.
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