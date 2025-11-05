📑 Смена ставки НДС и договоры с клиентами и поставщиками: как избежать споров — и как поможет 1С:Бухгалтерия

С 1 января 2026 года ставка НДС повысится до 22%. Казалось бы, всего два процента — но если не пересмотреть договоры вовремя, эти два процента могут перерасти в спор с клиентами или поставщиками, судебные претензии и прямые убытки.
Во многих долгосрочных контрактах цена уже рассчитана с учетом старой ставки. После повышения налога стороны неизбежно начнут обсуждать, кто компенсирует разницу — продавец или покупатель.
Чтобы не доводить до конфликтов, стоит заранее проверить ключевые договоры и согласовать новые условия. Особенно важно — сделки, которые переходят через границу годов: поставки, авансы и оплаты, оформленные в 2025 году, а исполненные уже в 2026 г.
📘 Бухгалтерии при этом важно не запутаться в ставках и датах. В 1С:Бухгалтерии предприятия уже реализована поддержка новой ставки — система автоматически применяет 22% с 1 января 2026 года и помогает корректно отразить переходный период без ошибок в декларациях и вычетах.
🧾 Нужно ли переписывать договоры под ставку 22%
Если договор заключен на несколько лет вперед, скорее всего, в цене уже зафиксирована ставка НДС 20%. Когда налог изменится, старая формулировка может сыграть против вас: покупатель заплатит по старой цене, а два процента сверху придется покрывать из вашей прибыли.
💡 Поэтому лучше не ждать января 2026 года, а согласовать изменения заранее. Самый безопасный вариант — заключить дополнительное соглашение, где уточнить новую ставку и дату ее применения.
Когда договор точно нужно обновить
Когда можно обойтись без изменений
если в тексте есть формулировка «включая НДС 20%»;
если договор прямо предусматривает право изменить цену при повышении ставки НДС;
если цена зафиксирована окончательно и налог не выделен отдельной строкой;
если стоимость конкретных партий прописывается в спецификациях или приложениях — ставку можно скорректировать там;
если поставка, аванс или оплата переходят на 2026 год;
если вы работаете с товарами, по которым ставка не меняется (5%, 7%, 10% или 0%) — ничего переделывать не требуется;
если в договоре нет пункта, позволяющего менять цену при изменении законодательства.
Важно! Если в договоре указана цена без НДС, налог начисляется сверх этой суммы — в 2025 году по ставке 20%, а с 2026 года — 22%. Формально менять договор не обязательно, но лучше оформить допсоглашение, чтобы избежать споров и сразу уточнить цену с учетом новой ставки.
🧩 Чтобы не просматривать сотни документов вручную, можно сформировать в 1С:Бухгалтерии предприятия отчет или выборку по договорам и реализациям, где используется ставка 20%.
Это делается через стандартные отчеты («Реализация товаров и услуг», «Анализ учета по НДС» или «Универсальный отчет») — система покажет, какие контракты потребуют обновления. Так бухгалтерия заранее видит, где нужно внести изменения, и не теряет время на ручную проверку.
💰 Как начислять НДС по договорам, заключенным до 1 января 2026 года
Переход между ставками — самая запутанная часть реформы. Все зависит от даты отгрузки, оплаты и выставления документов. Разберем, как действовать продавцу и покупателю в типовых ситуациях.
🏷 Для продавца
1. Товар купили в 2025 году, а продали в 2026 г. (с постоплатой).
Входной НДС по покупке принимайте к вычету по ставке 20%.Реализацию в 2026 году отражайте уже со ставкой 22%.
Корректировать вычет не нужно.
2. Отгрузка — в 2025 году, а счет-фактура выписан в 2026 г.
Ставка 20% действует на дату отгрузки.
Факт оформления счета-фактуры в 2026 г. ничего не меняет: налог не пересчитывается.
3. Отгрузка — в 2025 году, оплата — в 2026 г.
НДС начисляйте по ставке 20% (на дату отгрузки).
При этом проследите, чтобы покупатель указал в платежке именно эту ставку.
4. Аванс поступил в 2025 году, а товар отгружен уже в 2026 г.
С аванса начислите НДС по ставке 20/120 и примите к вычету при отгрузке.
При самой отгрузке начислите НДС уже по ставке 22%.
5. Получен частичный аванс в 2025 году, отгрузка и остаток оплаты — в 2026 г.
С аванса начислите налог по ставке 20/120.
При отгрузке — НДС по ставке 22%.
В платежке за вторую часть оплаты укажите ставку 22%, которая действует на дату отгрузки.
📦 Для покупателя
1. Аванс перечислен и товар отгружен в 2025 году, а принят к учету — в 2026 г.
Входной НДС принимайте к вычету по ставке 20%.
Дата принятия к учету значения не имеет.
НДС с аванса восстановите по ставке 20/120.
2. Аванс перечислен в 2025 году, а поставка — в 2026 г.
С аванса НДС к вычету — 20/120.
По документам отгрузки — вычет уже по ставке 22%.
НДС с аванса восстановите по 20/120.
3. Товар принят на учет в 2025 году, а оплата ушла в 2026 г.
Входной НДС к вычету — 20%.
В платежке обязательно укажите ставку 20%, действовавшую на дату отгрузки.
Корректировать вычет не требуется.
4. Частичный аванс — в 2025 г., поставка и остаток оплаты — в 2026 г.
С аванса НДС к вычету 20/120.
По документам отгрузки — 22%.
В платежке за постоплату укажите ставку 22%.
Как 1С:Бухгалтерия поможет при переходе на ставку НДС 22%
При изменении ставки НДС с 20% на 22% с 1 января 2026 года компании вынуждены корректировать договоры, перепроверять расчеты, учитывать авансы, отгрузки и вычеты. Система 1С БУХ делает этот переход значительно более безопасным и автоматизированным. Вот как конкретно:
💼 Что делает система
📋 Пояснение
Настройка учетной политики и ставки НДС
В 1С можно задать новую ставку и дату ее применения (Главное → Налоги и отчеты → вкладка «НДС»).
Автоматическое применение нужной ставки
Программа сама определяет, какую ставку использовать — 20% или 22%, в зависимости от даты отгрузки или получения аванса. Это особенно важно для операций, переходящих с 2025 на 2026 год.
Книга покупок и книга продаж
Ведение регистров и формирование отчетности по НДС встроено в систему. Это снижает риск ошибок при смене ставки.
Работа с авансами и частичными оплатами
Для операций, где оплата и отгрузка приходятся на разные годы, программа показывает, какую ставку применить, сколько налога пойдет к вычету и как корректно отразить выплату.
Выгрузка и анализ договоров
Можно сформировать отчет или выборку по договорам со ставкой 20% и 22%, чтобы заранее выявить контракты, где нужно заключить допсоглашения или провести корректировки.
⚠️ Почему это важно именно для перехода на 22% НДС
💬 Риск «застрять» на старой ставке. Договоры, рассчитанные под 20%, могут автоматически остаться без изменений, если систему не обновить и не скорректировать настройки.
📅 Ошибки в датах = ошибки в налоге. Если дата отгрузки или получения аванса учтена неверно в переходный период, суммы НДС будут рассчитаны неправильно. 1С:Бухгалтерия автоматически применяет корректную ставку и снижает вероятность таких ошибок.
🧮 Перегрузка бухгалтерии. Ручная проверка договоров, счетов-фактур и ставок занимает часы. Автоматизация через 1С экономит время и делает расчеты точнее.
🧾 Отчетность под контролем. Для ФНС важно, чтобы каждая операция отражалась по правильной ставке. Ошибки ведут к штрафам, доначислениям и спорам с клиентами и поставщиками. 1С:Бухгалтерия помогает избежать этих рисков и обеспечить полное соответствие требованиям законодательства.
🧭 Как подготовиться к переходу
Проверьте, что у вас установлена актуальная версия 1С:Бухгалтерии (8.3 и выше). Поддержка ставки 22% появится в декабрьском релизе 2025 года — обновитесь заранее, чтобы система автоматически применяла новую ставку с 1 января 2026 года.
Настройте дату начала применения ставки 22%. Проверьте, что все операции, отгрузки и авансы после этой даты используют именно новую ставку.
Проведите отчет «Операции → НДС → Отражение начисления НДС». Убедитесь, что проводки формируются корректно, и тестово отразите несколько операций переходного периода.
Сформируйте список договоров со ставкой 20%. Используйте стандартные отчеты или универсальную обработку, чтобы увидеть, какие контракты потребуют допсоглашений.
Обучите бухгалтерию. Разберите, как отражать авансы, как проверять даты отгрузки и ставки в платежках, чтобы команда работала по-новому без ошибок.
🤝 Поддержка от Софт-Юнити
Специалисты Софт-Юнити помогут подготовить систему к переходу:
обновят конфигурацию и включат ставку 22%;
проверят корректность расчетов по переходным операциям;
настроят отчеты и тестовые сценарии;
подготовят шаблоны допсоглашений для бухгалтерии.
🎁 А еще к этому подарок! Акция для читателей Клерка
До 30 ноября 2025 года при покупке договора ИТС ПРОФ или ИТС ПРОФ Ритейл сроком от 3 месяцев — обновление релизов 1С до актуальной версии бесплатно.
🔧 В рамках акции:
обновление типовых конфигураций 1С (до двух баз);
передача базы на обслуживание в Софт-Юнити;
подготовка системы к новой ставке НДС 22%.
💡 Рекомендуем провести обновление уже сейчас — в декабре выйдут релизы 1С с новой ставкой НДС 22%, и тогда переход пройдет в одно действие.
📩 Оставьте заявку и участвуйте в акции:
