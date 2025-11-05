📑 Смена ставки НДС и договоры с клиентами и поставщиками: как избежать споров — и как поможет 1С:Бухгалтерия

С 1 января 2026 года ставка НДС повысится до 22%. Казалось бы, всего два процента — но если не пересмотреть договоры вовремя, эти два процента могут перерасти в спор с клиентами или поставщиками, судебные претензии и прямые убытки.

Во многих долгосрочных контрактах цена уже рассчитана с учетом старой ставки. После повышения налога стороны неизбежно начнут обсуждать, кто компенсирует разницу — продавец или покупатель.

Чтобы не доводить до конфликтов, стоит заранее проверить ключевые договоры и согласовать новые условия. Особенно важно — сделки, которые переходят через границу годов: поставки, авансы и оплаты, оформленные в 2025 году, а исполненные уже в 2026 г.