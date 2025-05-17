Увольнение без отработки

Ст. 80 ТК предусматривает, что работник, увольняющийся по собственному желанию, должен отработать две недели. Для руководителей срок больше — один месяц. Две недели нужны, чтобы передать дела, найти сотруднику замену или, как это зачастую бывает, передумать увольняться.

Течение срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

Заявление пишется в свободной форме, как правило, на имя руководителя компании.

Директор адресует заявление собранию акционеров или учредителям.

Необходимо указать дату, с которой вы хотите уволиться

Обязательно опишите причину увольнения. Это важно.

Работодатель может отказать работнику в увольнении до истечения срока, установленного для предупреждения об увольнении, если уважительных причин уволиться без отработки у него нет.

По закону, можно не отрабатывать, если увольнение по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи, перечень открытый), либо со стороны работодателя имеются установленные случаи нарушения трудового законодательства, коллективного или трудового договора.

Нарушение должно быть объективным, подтверждено результатами прокурорской проверки, актами Трудовой инспекции, профсоюза, решениями комиссии по трудовым спорам или суда.

При этом невыплата заработной платы не обязательно означает необходимость увольняться. Ст.142 ТК предусматривает право работника приостановить работу в случае задержек выплаты зарплаты на срок более 15 дней, при условии письменного уведомления работодателя. В офис (на завод) можно не ходить, а вот средний заработок должен выплачиваться.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор также может быть расторгнут в любое время до истечения срока предупреждения об увольнении. Главное —взаимность.