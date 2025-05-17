Увольнение без отработки

Ст. 80 ТК предусматривает, что работник, увольняющийся по собственному желанию, должен отработать две недели. Для руководителей срок больше — один месяц. Две недели нужны, чтобы передать дела, найти сотруднику замену или, как это зачастую бывает, передумать увольняться.
Течение срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
Заявление пишется в свободной форме, как правило, на имя руководителя компании.
Директор адресует заявление собранию акционеров или учредителям.
Необходимо указать дату, с которой вы хотите уволиться
Обязательно опишите причину увольнения. Это важно.
Работодатель может отказать работнику в увольнении до истечения срока, установленного для предупреждения об увольнении, если уважительных причин уволиться без отработки у него нет.
По закону, можно не отрабатывать, если увольнение по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи, перечень открытый), либо со стороны работодателя имеются установленные случаи нарушения трудового законодательства, коллективного или трудового договора.
Нарушение должно быть объективным, подтверждено результатами прокурорской проверки, актами Трудовой инспекции, профсоюза, решениями комиссии по трудовым спорам или суда.
При этом невыплата заработной платы не обязательно означает необходимость увольняться. Ст.142 ТК предусматривает право работника приостановить работу в случае задержек выплаты зарплаты на срок более 15 дней, при условии письменного уведомления работодателя. В офис (на завод) можно не ходить, а вот средний заработок должен выплачиваться.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор также может быть расторгнут в любое время до истечения срока предупреждения об увольнении. Главное —взаимность.
Что будет, если сотрудник просто хлопнет дверью и уйдет, распрощавшись с компанией по-английски
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. Даже если руководитель не подписывает заявление на увольнение и не издает приказ, в офис можно не выходить. Также ничего плохого не будет, если сотрудник уйдет в отпуск или на больничный с последующим увольнением.
Другое дело, когда решение об увольнении принимается спонтанно: на эмоциях работник кладет «заявление по собственному желанию» на стол руководителя и на следующий день не приходит на работу.
Если нет уважительных причин для невыхода (болезнь, смерть близких родственников, переезд, поступление в ВУЗ и т.п.), работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК.
Начальнику придется соблюсти процедуру в кратчайшие сроки: составить акты отсутствия на рабочем месте; запросить у сотрудника письменные объяснения, дав на это минимум два рабочих дня, в случае отсутствия ответа или уважительной причины для прогула, издать приказ об увольнении, ознакомить с ним работника, произвести расчет и выдать документы.
Однако при грамотном проведении процедуры, работник рискует получить неприглядную запись об увольнении «по статье». Отстаивать незаконность увольнения и изменять запись в трудовой книжке работнику придётся в суде.
Как влияет «быстрое увольнение» на выплаты, которые работодатель обязан начислить при окончательном расчете с бывшим сотрудником
Напрямую не влияет. Работодатель обязан выплатить окончательный расчет в полном объеме. Однако бывает, что фирма производит начисление и выплату премий за год (квартал) после того, как сотрудник увольняется, и тогда он может лишиться потенциальной премии.
Если стороны подписывают соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон (ст. 78 ТК), в нем могут быть прописаны дополнительные суммы, причитающиеся выплате работнику.
И наоборот, если вместо увольнения в связи с сокращением рабочих мест, ликвидацией предприятия руководитель настаивает, чтобы его подчиненные увольнялись «по собственному желанию», работник рискует остаться без пособий, причитающихся ему по закону.
Текст подготовила Ольга Айгензер — юрист, адвокат РОКА «Советник», автор статей по актуальным проблемам защиты трудовых прав работников.
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