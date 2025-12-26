Календарь отчетности и уплаты налогов для организаций и ИП в 2026 году

Самое главное:
В налоговом календаре на 2026 год собраны сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в ИФНС для организаций и ИП.
Учтены все ключевые обязательства: НДФЛ, страховые взносы, налоги на прибыль, имущество и спецрежимы.
Даты приведены с учетом переносов, если срок приходится на выходной или праздничный день.
Календарь помогает заранее спланировать платежи и отчетность и снизить риск штрафов и блокировок счетов.
В таблицах ниже приведены сроки сдачи отчетности в ИФНС и уплаты основных налогов и взносов в 2026 году. Даты указаны с учетом переносов, если крайний срок приходится на выходной или нерабочий праздничный день. Для удобства налоги сгруппированы по видам и режимам налогообложения.
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль платят организации на ОСНО. Порядок и сроки уплаты зависят от того, какой способ перечисления авансовых платежей выбрало юрлицо.
Декларация по налогу на прибыль утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@. С 1 января 2026 года действует обновленная форма с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@.
Порядок уплаты
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Ежеквартальные авансовые платежи
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды — I квартал, полугодие, 9 месяцев
За 2025 год — до 25.03.2026
I квартал 2026 — до 27.04.2026*
Полугодие 2026 — до 27.07.2026*
9 месяцев 2026 — до 26.10.2026*
За 2025 год — до 30.03.2026*
I квартал 2026 — до 28.04.2026
Полугодие 2026 — до 28.07.2026
9 месяцев 2026 — до 28.10.2026
Ежемесячные авансы по фактической прибыли
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды — каждый месяц
За 2025 год — до 25.03.2026
Ежемесячно — до 25-го числа следующего месяца
За 2025 год — до 30.03.2026*
Ежемесячно — до 28-го числа следующего месяца
Ежемесячные и ежеквартальные авансы
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды — I квартал, полугодие, 9 месяцев
За 2025 год — до 25.03.2026
I квартал 2026 — до 27.04.2026*
Полугодие 2026 — до 27.07.2026*
9 месяцев 2026 — до 26.10.2026*
За 2025 год — до 30.03.2026*
Ежемесячные — до 28-го числа месяца
Ежеквартальные — до 28-го числа следующего месяца
НДФЛ ИП за себя
ИП на ОСНО вместо налога на прибыль уплачивает НДФЛ за себя.
Декларация 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@. Это новая форма, которая действует, начиная с отчетности за 2025 год.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды — I квартал, полугодие, 9 месяцев
За 2025 год — до 30.04.2026
За 2025 год — до 15.07.2026
I квартал 2026 — до 28.04.2026
Полугодие 2026 — до 28.07.2026
9 месяцев 2026 — до 28.10.2026
УСН
На УСН могут работать организации и индивидуальные предприниматели. Срок подачи декларации и уплаты налога за год у них различается.
Декларация по УСН утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.
Кто платит
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Организации на УСН
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды — I квартал, полугодие, 9 месяцев
За 2025 год — до 25.03.2026
За 2025 год — до 30.03.2026*
I квартал 2026 — до 28.04.2026
Полугодие 2026 — до 28.07.2026
9 месяцев 2026 — до 28.10.2026
Индивидуальные предприниматели на УСН
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды — I квартал, полугодие, 9 месяцев
За 2025 год — до 27.04.2026*
За 2025 год — до 28.04.2026
I квартал 2026 — до 28.04.2026
Полугодие 2026 — до 28.07.2026
9 месяцев 2026 — до 28.10.2026
НДС
В 2026 году еще больше налогоплательщиков на УСН будет платить НДС, так как порог доходов, при котором сохраняется освобождение от налога, снижается до 20 млн рублей.
Декларация по НДС утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
Начиная с отчетности за I квартал 2026 года, будет действовать новая форма декларации по НДС. Проект приказа о внесении изменений в форму декларации по НДС можно найти на портале проектов НПА (ID проекта 162622).
Кто платит
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Налогоплательщики и налоговые агенты (в том числе плательщики НДС на УСН)
Налоговый период — квартал
За IV квартал 2025 — до 26.01.2026*
За I квартал 2026 — до 27.04.2026*
За II квартал 2026 — до 27.07.2026*
За III квартал 2026 — до 26.10.2026*
За IV квартал 2025 — 28.01.2026, 02.03.2026*, 30.03.2026*
За I квартал 2026 — 28.04.2026, 28.05.2026, 29.06.2026*
За II квартал 2026 — 28.07.2026, 28.08.2026, 28.09.2026
За III квартал 2026 — 28.10.2026, 30.11.2026*, 28.12.2026
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК
Налоговый период — квартал
За IV квартал 2025 — до 26.01.2026*
За I квартал 2026 — до 27.04.2026*
За II квартал 2026 — до 27.07.2026*
За III квартал 2026 — до 26.10.2026*
За IV квартал 2025 — до 28.01.2026
За I квартал 2026 — до 28.04.2026
За II квартал 2026 — до 28.07.2026
За III квартал 2026 — до 28.10.2026
ЕСХН
Налог на ЕСХН уплачивают компании и ИП на соответствующем режиме налогообложения.
Декларация по ЕСХН утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Налоговый период — календарный год. Отчетный период — полугодие
За 2025 год — до 25.03.2026
За 2025 год — до 30.03.2026*
Полугодие 2026 — до 28.07.2026 (авансовый платеж перечисляют не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом)
Косвенные налоги (НДС, акцизы) при торговле со странами ЕАЭС
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, импортирующих товары из стран ЕАЭС, декларация по косвенным налогам представляется ежемесячно. Срок сдачи декларации и срок уплаты налога совпадают — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором товары поставлены на учет либо наступил срок платежа по договору лизинга.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты
Налоговый период — месяц
За декабрь 2025 — до 20.01.2026
За январь 2026 — до 20.02.2026
За февраль 2026 — до 20.03.2026
За март 2026 — до 20.04.2026
За апрель 2026 — до 20.05.2026
За май 2026 — до 22.06.2026*
За июнь 2026 — до 20.07.2026
За июль 2026 — до 20.08.2026
За август 2026 — до 21.09.2026*
За сентябрь 2026 — до 20.10.2026
За октябрь 2026 — до 20.11.2026
За ноябрь 2026 — до 21.12.2026*
За декабрь 2025 — до 20.01.2026
За январь 2026 — до 20.02.2026
За февраль 2026 — до 20.03.2026
За март 2026 — до 20.04.2026
За апрель 2026 — до 20.05.2026
За май 2026 — до 22.06.2026*
За июнь 2026 — до 20.07.2026
За июль 2026 — до 20.08.2026
За август 2026 — до 21.09.2026*
За сентябрь 2026 — до 20.10.2026
За октябрь 2026 — до 20.11.2026
За ноябрь 2026 — до 21.12.2026*
Торговый сбор
Торговый сбор относится к местным налогам и сборам и вводится решениями органов местного самоуправления. Сейчас он установлен только в Москве. Плательщики торгового сбора — организации и индивидуальные предприниматели, ведущие торговую деятельность. Размер сбора определяется в отношении конкретного торгового объекта и не зависит от ассортимента, объема продаж или права собственности на объект.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты
Период обложения — квартал
Отчетность не представляется
За IV квартал 2025 — до 28.01.2026
I квартал 2026 — до 28.04.2026
II квартал 2026 — до 28.07.2026
III квартал 2026 — до 28.10.2026
Туристический налог
Туристический налог уплачивают организации и физические лица, которые оказывают услуги размещения постояльцев. Это гостиницы, отели, хостелы и т. д. Налог рассчитывается с выручки, полученной от оказания таких услуг.
Декларация по туристическому налогу утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@. Начиная с отчетности за I квартал, будет действовать обновленная форма декларации. Проект можно посмотреть здесь.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Налоговый период — квартал
За IV квартал 2025 — до 26.01.2026*
За I квартал 2026 — до 27.04.2026*
За II квартал 2026 — до 27.07.2026*
За III квартал 2026 — до 26.10.2026*
За IV квартал 2025 — до 28.01.2026
За I квартал 2026 — до 28.04.2026
За II квартал 2026 — до 28.07.2026
За III квартал 2026 — до 28.10.2026
Водный налог
Водный налог уплачивают организации, ИП и физические лица, которые используют водные объекты на основании лицензии или иного предусмотренного законом права.
Декларация по водному налогу утверждена приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Налоговый период — квартал
За IV квартал 2025 — до 26.01.2026*
За I квартал 2026 — до 27.04.2026*
За II квартал 2026 — до 27.07.2026*
За III квартал 2026 — до 26.10.2026*
За IV квартал 2025 — до 28.01.2026
За I квартал 2026 — до 28.04.2026
За II квартал 2026 — до 28.07.2026
За III квартал 2026 — до 28.10.2026
Транспортный налог
Транспортный налог уплачивают организации и индивидуальные предприниматели, на которых зарегистрированы транспортные средства — автомобили, специальная техника, водный и воздушный транспорт.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды (если установлены законом субъекта РФ) — I, II, III кварталы
Отчетность не представляется
За 2025 год — до 02.03.2026*
I квартал 2026 — до 28.04.2026
II квартал 2026 — до 28.07.2026
III квартал 2026 — до 28.10.2026
Налог на имущество организаций
Налогом на имущество организаций облагается недвижимость, которая учитывается на балансе компании. К ней относятся здания, нежилые и коммерческие помещения, сооружения и гаражи. Движимое имущество этим налогом не облагается.
Декларация по налогу на имущество утверждена приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды (если установлены законом субъекта РФ): I квартал, полугодие, 9 месяцев; для объектов по кадастровой стоимости — I, II и III кварталы
За 2025 год — до 25.02.2026
Если в течение года были только объекты, облагаемые по кадастровой стоимости, декларация не представляется
За 2025 год — до 02.03.2026*
I квартал 2026 — до 28.04.2026
II квартал (полугодие) 2026 — до 28.07.2026
III квартал (9 месяцев) 2026 — до 28.10.2026
Земельный налог
Земельный налог платят организации и ИП, у которых есть земельные участки. Налог возникает, если участок принадлежит на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды (если установлены местными или региональными органами) — I, II, III кварталы
Отчетность не представляется
За 2025 год — до 02.03.2026*
I квартал 2026 — до 28.04.2026
II квартал 2026 — до 28.07.2026
III квартал 2026 — до 28.10.2026
НДФЛ, уплачиваемый налоговыми агентами
НДФЛ в качестве налоговых агентов уплачивают организации и ИП, которые перечисляют доходы физическим лицам. К таким доходам относятся заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам и иные выплаты, облагаемые НДФЛ.
Расчет 6-НДФЛ утвержден приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи отчетности
Сроки уплаты налога
Налоговый период — календарный год. Отчетные периоды — I квартал, полугодие, 9 месяцев
За 2025 год — до 25.02.2026
I квартал 2026 — до 27.04.2026*
Полугодие 2026 — до 27.07.2026*
9 месяцев 2026 — до 26.10.2026*
НДФЛ уплачивается в течение года:
до 28-го числа — если налог удержан с 1 по 22 число месяца;
до 5-го числа — если налог удержан с 23 числа по конец предыдущего месяца;
за удержания с 23 по 31 декабря — до 30.12.2026
Страховые взносы с выплат физическим лицам (ОПС, ОМС и ОСС на ВНиМ)
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование уплачивают организации и ИП, которые производят выплаты физическим лицам.
Расчет по страховым взносам (РСВ) утвержден приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. ФНС подготовила проект с поправками в форму РСВ. Обновленную форму нужно будет заполнять, начиная с отчетности за I квартал 2026 года.
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи отчетности
Сроки уплаты взносов
Расчетный период — календарный год. Отчетные периоды — I квартал, полугодие, 9 месяцев
За 2025 год — до 26.01.2026*
I квартал 2026 — до 27.04.2026*
Полугодие 2026 — до 27.07.2026*
9 месяцев 2026 — до 26.10.2026*
Взносы уплачиваются ежемесячно:
за декабрь 2025 — до 28.01.2026
за январь 2026 — до 02.03.2026*
за февраль 2026 — до 30.03.2026*
за март 2026 — до 28.04.2026
за апрель 2026 — до 28.05.2026
за май 2026 — до 29.06.2026*
за июнь 2026 — до 28.07.2026
за июль 2026 — до 28.08.2026
за август 2026 — до 28.09.2026
за сентябрь 2026 — до 28.10.2026
за октябрь 2026 — до 30.11.2026*
за ноябрь 2026 — до 28.12.2026
Страховые взносы ИП за себя (ОПС и ОМС)
Налоговый и отчетные периоды
Сроки сдачи декларации
Сроки уплаты налога
Расчетный период — календарный год
Отчетность не представляется
Фиксированные взносы за 2026 год — до 28.12.2026
Взносы с дохода свыше 300 000 руб. за 2025 год — до 01.07.2026
* — перенос срока из-за выходного или праздника.
Начать дискуссию