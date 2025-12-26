Календарь отчетности и уплаты налогов для организаций и ИП в 2026 году

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль платят организации на ОСНО. Порядок и сроки уплаты зависят от того, какой способ перечисления авансовых платежей выбрало юрлицо.

Декларация по налогу на прибыль утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@. С 1 января 2026 года действует обновленная форма с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@.