Принципы налоговой реконструкции: на что может рассчитывать налогоплательщик?

Налоговая реконструкция в случае подмены контрагента

Выявив, что контрагентом налогоплательщика является «техническая» компания, налоговый орган не вправе безоглядно отказать такому налогоплательщику в вычетах по НДС и признании расходов по сделке. Если сами хозяйственные операции реально совершены, инспекция обязана принять все возможные меры к выяснению подлинного положения дел с тем, чтобы установить действительный размер обязательств налогоплательщика (пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, п. 6 обзора практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023).

Задача сводится к установлению реального контрагента и реальных параметров операций, подлежащих налогообложению. Например, де-факто поставщиком товара выступает лицо, не являющееся плательщиком НДС или освобождённое от обязанности уплачивать этот налог. Посредством фиктивного документооборота налогоплательщик создал иллюзию приобретения товара у плательщика НДС и заявил сумму налога к вычету. Проверяющие отказывают в вычете в полном объёме, ведь после разоблачения схемы выявляется отсутствие НДС-компонента в сделке, а, возможно, и несформированность источника для вычета налога (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277 по делу № А76-2493/2017, п. 34 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021, утв.30.06.2021 Президиумом Верховного Суда Российской Федерации), п. 6 письма ФНС России от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@). В то же время, поскольку сама поставка товара имела место, то выясняется фактический поставщик и налогоплательщику должны оставить возможность учёта в целях налогообложения тех расходов, которые он понёс бы в отсутствие злоупотреблений (определениями Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2022 № 306-ЭС22-1981 по делу № А49-6991/2020, от 25.07.2022 № 308-ЭС22-11767 по делу № А63-2896/2021, от 18.08.2022 № 309-ЭС22-13529 по делу № А76-9647/2021, от 22.08.2022 № 310-ЭС22-13933 по делу № А64-654/2020, от 14.07.2022 № 304-ЭС22-11214 по делу № А27-26158/2020, от 27.07.2022 № 304-ЭС22-11741 по делу № А45-17529/2021, от 13.07.2022 № 306-ЭС22-11936 по делу № А65-12429/2021 отказано в передаче дела № А65-12429/2021 и др., п. 7, 8 письма ФНС России от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@). Необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана только та часть расходов, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» компаниями (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005 по делу № А40-131167/2020).

Бремя доказывания размера фактического исполнения по сделке в таких обстоятельствах ложится на налогоплательщика. Он должен раскрыть настоящего контрагента, предоставить проверяющим документы, отражающие фактически совершённые операции. В обязанности контролёров входит принять во внимание, а не проигнорировать представленную налогоплательщиком документально подкреплённую информацию (договоры, первичные документы, счета-фактуры, платежные поручения и т.п., п. 10, п. 17.1 письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, п. п. 5, 6, 12 обзора практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023, п. 1.1 и 1.2 письма ФНС России от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@).

Исходя из логики налогового законодательства, раскрыть правду налогоплательщик должен в ходе налоговой проверки или при представлении возражений на акт проверки. Возможно это и в ходе досудебного разрешения спора, поскольку такие сведения и подтверждающие документы должны быть проверены и оценены контролёрами. К таким выводам приходил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (см. п. 78 постановления от 30.07.2013 № 57). Однако представление в суд дополнительных доказательств, не раскрытых в ходе осуществления мероприятий налогового контроля и досудебного урегулирования, также не исключается (п. 2 ст. 65, ст. 71 АПК РФ, определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.08.2022 № 310-ЭС22-13933 по делу № А64-654/2020, п. 3, п. 5 письма ФНС России от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@, п. 8 обзора практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023)). Суд должен принять их во внимание и исследовать.