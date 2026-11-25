Как сдавать декларацию по налогу на прибыль с 2027 года компаниям с ОП

С первого отчетного периода 2027 года компании с обособленными подразделениями (ОП) перестанут сдавать декларации по налогу на прибыль по месту нахождения каждой «обособки».

Отчитываться будет сама организация по месту своего нахождения, включая в единый отчет показатели по каждому ОП и их группам (п. 1 ст. 289 НК с изменениями, внесенными законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Вместо множества отчетов по обособленным подразделениям компании будут подавать за себя и свои ОП одну общую декларацию по налогу на прибыль.

Новая единая форма декларации утверждена приказом ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@. Ее следует применять, начиная с отчетности за первый квартал 2027 года, а при уплате авансов из фактической прибыли — с отчетности за январь 2027 года.

Бланк декларации скорректировали в подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1 и приложении № 5 к листу 02, чтобы привести его в соответствие с новой редакцией ст. 289 НК.

За периоды 2026 года декларации по налогу на прибыль сдают по старым правилам: по месту учета головной организации и по месту учета каждого подразделения. В последний раз заполнять и подавать отдельные декларации по каждому подразделению компаниям предстоит по итогам 2026 года.

Порядок уплаты налога на прибыль не меняется: он по-прежнему будет перечисляться по месту нахождения каждого ОП, исходя из доли прибыли, приходящейся на соответствующее подразделение.