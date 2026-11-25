Самое главное:
Декларация по налогу на прибыль станет единой — отдельные отчеты по филиалам отменяют.
Уведомления по имущественным налогам в 2027 году не подают — налоги платят по сообщениям ИФНС.
В 6-НДФЛ появились новые коды, сама форма не изменилась.
Декларации по ЕСХН и 3-НДФЛ за 2026 год сдают по новым формам.
Администрирование взносов на травматизм планируют передать ФНС.
Росстат обновил формы статотчетности.
Как сдавать декларацию по налогу на прибыль с 2027 года компаниям с ОП
С первого отчетного периода 2027 года компании с обособленными подразделениями (ОП) перестанут сдавать декларации по налогу на прибыль по месту нахождения каждой «обособки».
Отчитываться будет сама организация по месту своего нахождения, включая в единый отчет показатели по каждому ОП и их группам (п. 1 ст. 289 НК с изменениями, внесенными законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Вместо множества отчетов по обособленным подразделениям компании будут подавать за себя и свои ОП одну общую декларацию по налогу на прибыль.
Новая единая форма декларации утверждена приказом ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@. Ее следует применять, начиная с отчетности за первый квартал 2027 года, а при уплате авансов из фактической прибыли — с отчетности за январь 2027 года.
Бланк декларации скорректировали в подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1 и приложении № 5 к листу 02, чтобы привести его в соответствие с новой редакцией ст. 289 НК.
За периоды 2026 года декларации по налогу на прибыль сдают по старым правилам: по месту учета головной организации и по месту учета каждого подразделения. В последний раз заполнять и подавать отдельные декларации по каждому подразделению компаниям предстоит по итогам 2026 года.
Порядок уплаты налога на прибыль не меняется: он по-прежнему будет перечисляться по месту нахождения каждого ОП, исходя из доли прибыли, приходящейся на соответствующее подразделение.
Отмена уведомлений по имущественным налогам с 1 апреля 2027 года
С 1 апреля 2027 года организации не представляют уведомления по налогам и авансам, уплачиваемым на основании сообщений ИФНС. Для российских организаций это транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество по кадастровой стоимости — начиная с платежей за I квартал 2027 года. По налогам за 2026 год уведомления нужно подать по прежним правилам, не позднее 25 февраля 2027 года. Уведомления об авансах по налогу на имущество, рассчитываемому по среднегодовой стоимости, сохраняются.
ФНС сама исчислит имущественные налоги по данным Росреестра, ГИБДД и других источников, и минимум за 10 рабочих дней до срока их уплаты, направит юрлицам сообщения с рассчитанной суммой. Перечислять налог нужно на основании такого сообщения.
Если сообщение не пришло в срок, его можно запросить у ИФНС, заполнив заявление о выдаче (форма по КНД 1150120). С 1 января 2027 года действует обновленная форма такого заявления, утвержденная приказом ФНС от 19.01.2026 № ЕД-1-21/27@.
При несогласии с суммой в сообщении ИФНС компания вправе оспорить ее. Для этого нужно представить пояснения и документы в течение 20 рабочих дней с даты получения сообщения. В течение месяца пояснения рассмотрят с возможным продлением срока еще на месяц. Если наличие ошибки подтвердится, инспекция пришлет новое сообщение с правильной суммой налога.
Для имущественных налогов за периоды 2027 года и далее установили новые сроки уплаты, фактически, продлив их на месяц:
авансовые платежи нужно перечислять не позже 28-го числа второго месяца после истекшего квартала (сейчас — 28-го числа первого месяца после квартала);
налог по итогам года — не позже 28 марта следующего года (сейчас — 28 февраля).
Для налога на имущество, не относящегося к кадастровой недвижимости и рассчитываемого самостоятельно, все остается по-прежнему: по нему сдают декларацию и сохраняют прежние сроки уплаты.
Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. Перед отправкой контрольные соотношения проверяются автоматически — это полностью исключает ошибки. Если у вас есть действующая ЭП, подключитесь к сервису удаленно — процесс не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
Новые коды доходов и вычетов в 6-НДФЛ с 2027 года
С 1 января 2027 года применяются обновленные коды доходов и вычетов по НДФЛ (приказ ФНС от 01.06.2026 № ЕД-1-11/360@).
Среди изменений:
1. Уточнили код 2006 — теперь он применяется и к выплатам из среднего заработка в части районных коэффициентов и процентных надбавок.
2. Код 2720 больше не применяют к стоимости недвижимости и транспортных средств, полученных в дар.
3. Добавили коды доходов:
2652 — материальная выгода от покупки долей в уставном капитале российских компаний;
2722 — стоимость недвижимости, полученной в порядке дарения;
2723 — стоимость транспортного средства, полученного в порядке дарения.
4. Уточнили формулировку кода вычета 513 по реализации долей в УК и акций российских компаний, добавив отсылку к п. 17.2 ст. 217 НК.
5. Исключили коды доходов 3023 и 2790, а также коды вычетов 330, 332, 507 и 516.
6. Саму форму 6-НДФЛ не меняли, но ввели новые кодировки, которые применяются с отчетности за I квартал 2027 года (приказ ФНС от 25.09.2026 № СД-1-11/746@):
код места представления 340 — по месту учета иностранной компании в качестве налогового агента (п. 1.1 ст. 226 НК);
код статуса налогоплательщика 9 — указывается для граждан из государств ЕАЭС, работающих в России, но не являющихся налоговыми резидентами РФ;
код статуса налогоплательщика 0 — для лиц из реестра иностранных агентов.
Изменения коснулись и справочника кодов отчетных периодов, порядка заполнения и электронного формата расчета 6-НДФЛ.
Сроки сдачи 6-НДФЛ не меняли. Отчитываться нужно ежеквартально не позже 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Расчет за год вместе со справками о доходах и налоге физлиц подают до 25 февраля следующего года включительно.
Что изменилось в форме 3-НДФЛ за 2026 год
ИП на ОСНО и физлица должны отчитываться о своих доходах за 2026 год по новой форме декларации 3-НДФЛ. Она утверждена приказом ФНС от 30.09.2026 № ЕД-1-11/766@ и начинает действовать с 1 января 2027 года.
Главные изменения:
Из приложения 5 убрали расчет инвестиционных вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения граждан — теперь в нем отражают только стандартные и социальные вычеты.
Добавили новое приложение 5.1 для расчета инвестиционных налоговых вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения граждан, включая вычеты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни.
По строке 160 приложения 5 больше не требуется отражать суммы страховых взносов, уплаченных по договорам добровольного страхования жизни.
Скорректировали порядок заполнения формы 3-НДФЛ и ее электронный формат.
Остальные правки носят технический характер.
Сроки сдачи 3-НДФЛ за 2026 год остались прежними:
если подача декларации обязательна — не позднее 30 апреля 2027 года;
если декларация подается для получения вычета по НДФЛ — ограничений по сроку нет, подать декларацию можно в любой день года.
Сдавайте электронную отчетность с первого раза с онлайн-сервисом Такском. Перед отправкой отчета сервис автоматически проверит корректность заполнения полей с учетом действующих контрольных соотношений. Это исключает риск сдачи отчета с ошибками.
Что изменилось в декларации по ЕСХН за 2026 год
Новую форму декларации по ЕСХН утвердили приказом ФНС от 03.09.2026 № ЕД-1-3/654@.
Впервые отчитаться на новом бланке необходимо уже за 2026 год в срок не позже 25 марта 2027 года.
Среди изменений в форме:
Убрали строку для наименования компании-представителя.
В раздел 2 добавили новые строки 021, 022 и 023 по страховым взносам ИП, уплачиваемым «за себя», согласно ст. 430 НК.
Скорректировали электронный формат декларации.
Внесли соответствующие правки в Порядок заполнения формы.
Сколько бизнес потеряет на штрафах в 2027 году
Заполните форму и заберите бесплатно сравнительную таблицу налоговых санкций 2026–2027
Что меняется в отчетности по взносам на травматизм с 2027 года
Сейчас страховые взносы на случай НС и профзаболеваний администрирует СФР. Туда же направляют отчетность и платежи по ним.
С начала 2027 года на взносы по травматизму будут распространяться положения главы 34 НК. Госдума приняла во втором чтении законопроекты № 617-9 и № 619-9, которыми предложены соответствующие изменения в НК и закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Это означает, что отчетность по этим взносам страхователи станут сдавать в налоговую инспекцию, а уплачивать их нужно будет в составе ЕНП.
Что должно измениться с 1 января 2027 года, если законы окончательно примут в ближайшее время:
Обновят формы ЕФС-1 и Расчет по страховым взносам (РСВ) — сведения о взносах на «травматизм» исключат из раздела 2 формы ЕФС-1 и добавят в форму РСВ.
Сведения о результатах спецоценки условий труда (СОУТ) и о проведении обязательных медосмотров останутся в форме ЕФС-1 в виде самостоятельного подраздела, их планируется сдавать в СФР один раз в год не позднее 25 января. Штраф за несдачу в срок может составить 5 000 рублей.
Тарифы по взносам на «травматизм» не изменятся и составят от 0,2% до 8,5% — они будут зафиксированы в ст. 425.1 НК. Размер тарифов, скидки и надбавки по ним по-прежнему будет определять СФР. Плательщики будут подавать ежемесячные уведомления об исчисленных суммах. Так как взносы на травматизм войдут в ЕНП, за первый и второй месяцы каждого квартала, когда РСВ не сдают, плательщики направят в ФНС уведомление об исчисленных суммах взносов — не позднее 25-го числа следующего месяца. Срок уплаты перенесут с 15-го на 28-е число следующего месяца.
Единая предельная база по взносам на «травматизм» не предусмотрена.
Отчитаться по взносам на «травматизм» за 2026 год необходимо как обычно — в СФР, заполнив раздел 2 формы ЕФС-1. Соцфонд продолжит администрировать взносы за периоды ранее 2027 года.
Новые формы статистической отчетности
Росстат издал сразу несколько приказов об обновлении форм статнаблюдения. Некоторые из них следует применять с отчетности за 2026 год.
Приказ Росстата от 09.07.2026 № 370 утвердил обновленные формы по основным фондам и другим нефинансовым активам.
Приказ
Форма
Периодичность
Впервые сдается за период
№ 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 15.02.2027–01.04.2027)
№ 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 15.02.2027–01.04.2027)
№ 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 25.05.2027–01.07.2027)
№ 11-НА «Сведения о наличии, движении и составе обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 25–30.06.2027)
Приказом Росстата от 31.07.2026 № 423 обновлены формы статнаблюдения за деятельностью предприятий. Форма ПМ стала ежеквартальной и применяется с отчетности за IV квартал 2026 года.
Приказ
Форма
Периодичность
Впервые сдается за период
№ 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 01.03.2027–01.04.2027)
№ МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»
годовая
за 2026 год (срок сдачи с 1-го рабочего дня января по 5 февраля 2027)
№ МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции (товаров, работ, услуг) микропредприятием»
годовая
за 2026 год (срок сдачи январь — начало февраля 2027)
№ 1-кооператив «Сведения о деятельности потребительского общества»
годовая
за 2026 год (срок сдачи до 25.01.2027)
№ 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»
годовая
за 2026 год (срок сдачи до 01.02.2027)
№ 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 20.01–16.02.2027)
№ ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»
квартальная
за IV квартал 2026 года (срок сдачи с 1 по 29 января 2027)
Приказ Росстата от 31.07.2026 № 425 утвердил новые формы о видах экономической деятельности.
Приказ
Форма
Периодичность
Впервые сдается за период
№ 1-ВЭД-ЮЛ «Сведения о видах экономической деятельности, осуществляемых организацией»
годовая
за 2026 год (срок сдачи с 1-го рабочего дня марта по 01.04.2027)
№ 1-ВЭД-ИП «Сведения о видах экономической деятельности, осуществляемых индивидуальным предпринимателем»
годовая
за 2027 год (срок сдачи с 1-го рабочего дня марта по 03.04.2028, т.к. 1 апреля 2028 — суббота)
Приказ Росстата от 31.07.2026 № 422 вводит новые формы по услугам, торговле, транспорту. По четырем из них сбор данных стартует с I квартала 2027 года, по остальным — с отчетности за 2026 год.
Приказ
Форма
Периодичность
Впервые сдается за период
№ 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 15.02.2027–15.03.2027)
№ 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 01.02.2027–01.03.2027)
№ 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 10–15.02.2027)
№ 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 15.02.2027–02.03.2027)
№ 1-ДА (услуги) «Обследование деловой активности в сфере услуг»
квартальная
за I квартал 2027 года (срок сдачи 10–15 число второго месяца отчетного периода)
№ 1-конъюнктура (опт) «Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле»
квартальная
за I квартал 2027 года (срок сдачи 5–10 число последнего месяца квартала)
№ 1-конъюнктура «Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле»
квартальная
за I квартал 2027 года (сроки устанавливает территориальный орган Росстата)
№ 1-ИП (автогруз) «Сведения о деятельности ИП, осуществляющего перевозку грузов на коммерческой основе»
квартальная (за обследуемую неделю квартала)
за I квартал 2027 года (срок сдачи по указанию территориального органа Росстата)
Приказ Росстата от 17.07.2026 № 394 обновил статформы о ценах и тарифах. Две годовые формы применяются с отчетности за 2026 год остальные — с отчетных периодов 2027 года.
Приказ
Форма
Периодичность
Впервые сдается за период
от 17.07.2026 № 394
№ 2-РЦ «Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров»
годовая
за 2026 год
№ 1-цены приобретения «Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями»
годовая
за 2026 год
№ 1-СХ-цены «Сведения о ценах производителей сельскохозяйственной продукции»
месячная
за январь 2027 года
№ 1-ТАРИФ (авто) «Сведения о тарифах на перевозку грузов автомобильным транспортом»
месячная
за январь 2027 года
№ 1-ТАРИФ (труб) «Сведения о тарифах на перекачку (транспортировку) грузов трубопроводным транспортом»
месячная
за январь 2027 года
№ 1-цены производителей «Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг)»
месячная
за январь 2027 года (с 20-го по 22-е число отчетного периода)
№ 1-цены производителей (удобрения) «Сведения о ценах производителей на минеральные удобрения и азотные соединения»
месячная
за январь 2027 года
№ 9-КС «Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции»
месячная
за январь 2027 года
№ 1-связь (тарифы) «Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц»
квартальная
за I квартал 2027 года
Приказ Росстата от 31.07.2026 № 442 обновил форму 7-травматизм, существенно сократив бланк. Также в январе-марте 2027 года вступит в силу целый ряд обновлений по формам, которые перечислены в таблице.
Приказ
Форма
Периодичность
Впервые сдается за период
от 31.07.2026 № 442
№ 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и затратах на мероприятия по охране труда»
годовая
за 2026 год (срок сдачи 16.02.2027–01.03.2027)
от 31.07.2026 № 444
№ П-3 (затраты) «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг)» — заменяет форму 5-З, которая утрачивает силу с 01.01.2027
квартальная
за I квартал 2027 года (срок сдачи с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода)
от 31.07.2026 № 424
№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»
месячная
за январь 2027 года (срок сдачи с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода)
от 31.07.2026 № 429
№ 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»
месячная, только при наличии долга
на 31.01.2027 (срок сдачи до 2-го рабочего дня после отчетного периода)
от 31.07.2026 № 431
№ П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
месячная
за январь 2027 года (срок сдачи с 1-го рабочего дня по 28-е число после отчетного периода)
от 14.07.2026 № 385
№ П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг населению по видам» (прежнее название — П-услуги)
месячная
за январь 2027 года (срок сдачи с 1-го по 4-й рабочий день после отчетного периода)
№ 12-труб (нефтепродукты) «Сведения о магистральном нефтепродуктопроводном транспорте»
месячная
за январь 2027 года (срок сдачи 8–10 день после отчетного периода)
№ 1041-труб «Сведения о магистральном газопроводном транспорте»
месячная
за январь 2027 года (срок сдачи 10–13 день после отчетного периода)
от 31.07.2026 № 437
№ П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»
квартальная
за I квартал 2027 года
Как и прежде, отчетные статформы должны представлять не все, а только респонденты из соответствующей выборки. Узнать точный перечень отчетов для конкретной компании или ИП на 2027 год можно по ИНН с помощью сервиса на сайте Росстата.
Чек-лист: как подготовиться к изменениям в отчетности с 2027 года
Заранее уточните список своих отчетных форм. Выясните, какие формы расчетов и деклараций изменятся, и с отчетности за какой период их необходимо применять — некоторые действуют, начиная с отчета за 2026 год.
Сформируйте индивидуальный перечень отчетов в Росстат в сервисе на сайте ведомства. Если система выдала пустой список, статотчетность в текущем году сдавать не нужно.
Убедитесь в актуальности отчетных форм в вашей учетной программе. Если система предлагает старые шаблоны, обновите их.
При работе на ОСНО и наличии обособленных подразделений проверьте правильность распределения прибыли. В учете должны корректно рассчитываться показатели для распределения налога на прибыль по ОП: среднесписочная численность или расходы на оплату труда и остаточная стоимость ОС по каждому подразделению. Это позволит правильно рассчитать региональную долю налога и заполнить единую декларацию.
Сформируйте тестовые отчеты, проверьте их по контрольным соотношениям и сделайте выгрузку. Если обнаружатся технические проблемы, типичные ошибки и неувязки (неверные коды, расхождения между разделами, лишние или пропущенные показатели), заблаговременно исправьте их, чтобы избежать подобных ситуаций при подготовке и сдаче реальной отчетности.
Составьте календарь со сроками сдачи форм отчетности и уплаты налогов и взносов. Настройте напоминания в своей учетной системе.
Чтобы не пропустить срок представления деклараций, расчетов и иных отчетных форм, используйте онлайн-сервис от Такском. Это понятный интерфейс, автоматическая проверка отчетности на ошибки, умный календарь бухгалтера, консультации и поддержка в круглосуточном режиме.
Читайте также:
Новые лимиты на УСН с 2027 года: что обязательно учесть бизнесу
Штраф до 500 тыс. руб. за задержку зарплаты: что изменится для компаний и ИП в 2026 году
Налоговые изменения 2027: НДФЛ, взносы, сроки уплаты и новые штрафы
Пошаговый план перехода на ЭПД
Заполните форму, чтобы бесплатно забрать готовый гайд с реальными кейсами, разбором титулов ЭТрН
Реклама ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFJKYY1G