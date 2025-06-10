АBC-анализ продаж: как определить ходовые товары в магазине

Что такое АВС-анализ
Чтобы продажи товаров росли, необходим четкий план действий на основе анализа. Но массив данных обычно слишком большой и анализ «вручную» не спасает. Трудно отследить эффективность продаж, когда ассортимент состоит из сотен или тысяч позиций.
На помощь приходит АВС-анализ — это инструмент оценки большого объема данных. В основе лежит принцип Парето: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата.
Как это относится к продажам:
А. Категория товаров, которая приносит максимальную прибыль. 20% товара генерируют 80% дохода.
В. Категория товаров, которая дает не такую большую прибыль. 30% продаж приносят 15% отдачи.
С. Самые неприбыльные товары. 50% товаров эффективны только на 5%.
АВС-анализ подсвечивает узкие места в продажах, помогает понять причины «просадок» и позволяет принимать взвешенные управленческие решения в разрезе каждой категории товаров.
Товарных групп может быть сколько угодно, но чаще всего используют именно такую классификацию для оценки эффективности продаж (20 → 80, 30 → 15, 50 → 5).
Каких проблем можно избежать с помощью АВС-анализа
В продажах встречаются две основные проблемы:
Товар залеживается на складе. Продаж нет из-за низкого потребительского спроса (возможно, повлияла сезонность или форс-мажоры). Деньги предпринимателя «заморожены» на неопределенное время. Анализ показал бы, что лучше направить расходы на более ходовые товары.
Образуется дефицит товара. Это противоположная проблема, когда товар быстро продается, а предприниматель не успевает пополнить запасы. АВС-анализ помогает определить ходовую продукцию и поддерживать ее наличие.
Рекомендуется делать ABC-анализ по трем показателям: выручка, прибыль и количество продаж в штуках. Расчет показателя по выручке и прибыли поможет понять какие товары генерируют основной оборот и как это сказывается на прибыли, а анализ по количеству проданных позиций поможет лучше прогнозировать товарную подпитку, чтобы удовлетворять спрос покупателей и не терять в продажах.
Например: вы сделали ABC-анализ по показателям выручка и прибыль и товарная позиция по выручке попала в категорию А, а по прибыли в категорию С. То есть продаем мы данного товара много, но с небольшой прибылью, которую хотелось бы увеличить. Если этот товар у вас не стоит в скидочной акции, то стоит обратить внимание на ценообразование, возможно ваша цена ниже рынка. Если вы понимаете, что цену поднять не получится, можно проработать вариант с аналогами для данного товара (другой бренд) на котором можно зарабатывать больше. Это один из примеров, как ABC-анализ может помочь в работе с продажами.
АВС-анализ позволяет контролировать закупки, корректно планировать бюджет и получать максимальную выгоду. При этом неправильно закупать только товары категории А и отказываться от товаров категории С.
Как выполнить АВС-анализ продаж в Excel
АВС-анализ подходит для оценки продаж в любых магазинах — мебельных, строительных, хозтоваров, косметики, канцелярии. Рассмотрим действия пошагово на примере мебельного магазина.
Шаг 1. Соберите статистику выручке — наименование товара, сумма продаж.
Например, за месяц магазин продал пять двуспальных кроватей по 60 тыс. рублей. Выручка составила 300 тыс. рублей.
Шаг 2. Распределите товар в таблице по убыванию процента в общей выручке (это можно сделать сразу на первом шаге или ранжировать позиции после сбора данных).
Шаг 3. Рассчитайте по каждой строке долю выручки с нарастающим итогом. Для этого сложите проценты: второй товар + первый; третий товар + второй + первый и т.д. Не меняется только показатель напротив первого товара.
Шаг 4. Присвойте категорию каждой группе товаров — А, В или С.
При анализе не всегда 20% продаж дают 80% отдачи. При небольшом ассортименте ориентируйтесь на приблизительные значения. Главное — узнать, какие товары генерируют больший доход, а на какие — спрос средний и низкий. Чем больше товарных позиций в магазине, тем ближе к значениям 80/15/5 будут данные.
В таблицу можно сразу внести данные по количеству продаж в штуках и прибыли и произвести расчет по трем показателям в одном файле, меняя сортировку по колонкам. Это даст вам более полную картину для принятия коммерческих решений.
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Недостатки анализа в Excel-таблицах
Анализ в Excel (или других онлайн-таблицах) эффективен только для магазинов с небольшим ассортиментов товаров, например, до 200-300 позиций.
Если товаров много, сотни или тысячи позиций, то возможны ошибки и некоторые трудности:
Неверный перенос данных в таблицу. Ошибка возникает из-за человеческого фактора. Допустим, сотрудник ввел некорректные цифры — сумму или количество. В онлайн-таблицах нет встроенных механизмов проверки информации.
Сложность масштабирования. Когда ассортимент превышает сотни или тысячи товаров, таблицы становятся громоздкими, а производительность Excel заметно снижается. Сотрудникам неудобно искать данные и вносить корректировки.
Ограничение доступа к истории изменений. В многопользовательской среде Excel-файл может быть открыт, изменен или случайно поврежден любым сотрудником. Отследить, кто внес изменения, практически невозможно.
Excel-таблицы удобны на старте, но при росте магазина или увеличении товарной номенклатуры бизнесу стоит рассмотреть переход на более продвинутые системы с блоками аналитики.
ИнтеграторTnext — официальный представитель компании “1С”. Если продажи растут и в учете появляется хаос, то навести порядок можно с помощью программ для автоматизации управления продажами. Наши специалисты помогут бизнесу выбрать подходящую систему учета с блоками аналитики — например, «1С:Управление нашей фирмой» или «1С:Управление торговлей». Изучим ваш проект, порекомендуем оптимальное решение, внедрим, настроим и обучим сотрудников.
АВС-анализ в 1С
В программах 1С — например, в «1С: Управление нашей фирмой (УНФ)» и «1С:Управление торговлей (УТ)» есть встроенные инструменты для быстрого анализа и визуализации данных.
«1С:Управление нашей фирмой»
Программа 1С:УНФ ориентирована на розничных и оптовых продавцов, мелкосерийных производителей, интернет-магазины. Анализ можно настроить прямо в интерфейсе, а результаты — сразу применять в управлении ассортиментом, закупками и продажами.
АВС-анализ в 1С:УНФ пошагово:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Анализ продаж». Откройте вкладку «Продажи» → «Отчеты по продажам» → «ABC/XYZ-анализ продаж по номенклатуре». Отчет доступен «из коробки» и не требует дополнительной настройки.
Шаг 2. Выберите период для анализа. Задайте нужный временной интервал — например, квартал, месяц или год. Чем длительнее период, тем точнее можно получить данные и избежать искажения картины.
Шаг 3. Настройте аналитику. В параметрах отчета выберите:
Что анализировать — товары (также можно выполнить анализ по заказам или поставщикам).
Показатель для анализа — номенклатуру, количество и др.
Методику деления на группы — по принципу Парето (например, 80/15/5) или с собственными процентными порогами.
Шаг 4. Постройте отчет. Нажмите «Сформировать». УНФ автоматически распределит позиции по группам A, B и C в зависимости от их доли в выбранном показателе. Вы также можете использовать фильтры и сортировки для визуализации результатов.
Шаг 5. Используйте результаты анализа. Изучите, какие товары приносят наибольшую выручку (группа A), какие — находятся посередине (группа B), а какие — наименее эффективны (группа C). На основании этих данных можно:
оптимизировать ассортимент;
снизить закупки по группе C;
увеличить рекламную активность для товаров группы A;
пересмотреть цены или условия продажи.
Дополнительные возможности:
ABC-анализ можно объединить с XYZ-анализом для более точной оценки: стабильность спроса + объем продаж.
1С:УНФ позволяет выгрузить отчет в Excel, если требуется дополнительная обработка или презентация данных.
1С:УНФ помогает малому и среднему бизнесу принимать обоснованные решения при управлении продажами и товарными остатками.
«1С:Управление торговлей»
В программе 1С:УТ можно выполнять АВС-анализ и определять наиболее ходовые товары. Она ориентирована на производителей, магазины с развитой сетью складов, предприятия с высокими требованиями к складскому учету.
АВС-анализ в 1С:УТ пошагово:
Шаг 1. Откройте модуль «ABC/XYZ-анализ». Перейдите в раздел «СRM и маркетинг» → «Анализ ABC/XYZ». В зависимости от версии, этот отчет может также находиться в подразделе «Анализ продаж» или «Маркетинг → ABC-анализ покупателей / товаров / заказов».
Шаг 2. Задайте параметры отбора и расчета. Настройте:
Период анализа — например, за последние три месяца или год.
Показатель для анализа — выручка, валовая прибыль, количество документов продаж.
Шаг 4. Сформируйте отчет. После запуска система автоматически рассчитает вклад каждой товарной позиции в общий объем выбранного показателя и распределит их по группам А, В и С (от самых ценных для бизнеса до наименее значимых). Отчет будет представлен в виде таблицы с цветовой группировкой и возможностью сортировки.
Шаг 5. Используйте результаты в управлении. После получения ABC-отчета можно:
оптимизировать ассортимент;
сосредоточить маркетинг и бонусы на товарах группы A;
пересмотреть условия сотрудничества с поставщиками, у которых закупаются товары из группы B и C;
использовать отчет как основу для XYZ-анализа и стратегического планирования.
Дополнительные возможности:
отчет можно сохранить, распечатать или выгрузить в Excel;
возможна детализация по складам, категориям, видам цен;
легко адаптировать для работы менеджеров по продажам и закупкам.
АВС-анализ в 1С:УТ концентрирует внимание бизнеса на главных процессах, требующих контроля и управленческого вмешательства.
Сочетание ABC- и XYZ-анализа в 1С
Одно из ключевых преимуществ анализа в 1С:УНФ и 1С:УТ — возможность объединить два типа аналитики в одном отчете (ABC и XYZ). Такая комбинация дает полную картину продаж.
ABC-анализ показывает, какие товары приносят наибольшую долю выручки.
XYZ-анализ определяет, насколько стабильно продаются товары во времени — насколько предсказуем спрос.
Объединяя эти два подхода, 1С автоматически распределяет товары по девяти группам (AX, AY, AZ, BX и т.д.):
AX — ходовые и стабильные позиции. Их всегда нужно держать в наличии.
CZ — нерегулярные и малозначимые товары. Часто подлежат выведению из ассортимента.
BY — товары со средним вкладом и колеблющимся спросом. Требуют особого внимания при планировании закупок.
В одном отчете — вся аналитика. Сформированный отчет ABC/XYZ содержит все параметры сразу: вклад товара в выручку и степень стабильности продаж.
Рекомендации
АВС-анализ позволяет бизнесу извлечь максимальную выгоду от продаж. Важно правильно подходить к аналитике.
Группируйте товары одной категории. Допустим, одежду — в один отчет, моющие средства — в другой, краску — в третий.
Анализируйте по нескольким параметрам. Исследуйте количество продаж, рентабельность, средний чек. Системы для автоматизации представят эти данные в виде наглядных таблиц и диаграмм.
Изучайте товары с уже сформированной историей. Нет смысла анализировать новые позиции — по ним еще нет статистики (или ее мало и информация может быть искажена).
Сравнивайте и делайте выводы. Сопоставляйте полученные значения с прошлыми периодами — это поможет точнее разобраться в динамике спроса, причинах «просадок». А корректные выводы — это фундамент для принятия стратегически верных решений.
Компания Tnext помогает бизнесу оптимизировать продажи с помощью решений 1С. Программы позволяют легко навести порядок в учете и автоматизировать рутинные процессы. Блоки аналитики дают точную картину продаж и данные для улучшения процессов. Специалисты Tnext помогут внедрить 1С в бизнес — от выбора подходящей программы до обучения сотрудников. Также предлагаем услугу по обслуживанию 1С — доработка, настройка, обновление текущей системы учета.
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