АBC-анализ продаж: как определить ходовые товары в магазине

Что такое АВС-анализ

Чтобы продажи товаров росли, необходим четкий план действий на основе анализа. Но массив данных обычно слишком большой и анализ «вручную» не спасает. Трудно отследить эффективность продаж, когда ассортимент состоит из сотен или тысяч позиций.

На помощь приходит АВС-анализ — это инструмент оценки большого объема данных. В основе лежит принцип Парето: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата.

Как это относится к продажам:

А. Категория товаров, которая приносит максимальную прибыль. 20% товара генерируют 80% дохода.

В. Категория товаров, которая дает не такую большую прибыль. 30% продаж приносят 15% отдачи.

С. Самые неприбыльные товары. 50% товаров эффективны только на 5%.

АВС-анализ подсвечивает узкие места в продажах, помогает понять причины «просадок» и позволяет принимать взвешенные управленческие решения в разрезе каждой категории товаров.

Товарных групп может быть сколько угодно, но чаще всего используют именно такую классификацию для оценки эффективности продаж (20 → 80, 30 → 15, 50 → 5).