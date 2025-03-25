Как оплатить сверхурочную работу в командировке в 2025 году

Как привлечь командированного сотрудника к сверхурочной работе
Если работник по просьбе работодателя трудится сверх установленного для него рабочего времени — это сверхурочная работа (ст. 99 ТК). Но если работнику установлен ненормированный рабочий день или работник сам решил остаться и поработать по окончании рабочего дня, сверхурочной работой это не считается.
В командировке сотрудник выполняет служебное задание вне места своей постоянной работы в течение обычного рабочего дня. За этот период ему выплачивается средний заработок и возмещаются расходы, связанные с командировкой, включая суточные (ст. 167 ТК). При этом Трудовым кодексом не запрещено привлекать командированных сотрудников к выполнению задания сверх нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа не должна превышать четыре часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК).
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Процедура оформления сверхурочной работы командированного сотрудника включает несколько этапов:
1. Письменно уведомьте работника, находящегося в командировке, о том, что решили привлечь его к сверхурочной работе.
2. Получите от работника письменное согласие на переработку, если необходимо:
Завершить начатую работу, которая не могла быть выполнена в установленное рабочее время из-за непредвиденной задержки по техническим причинам. Должно выполняться условие — невыполнение этой работы может привести к порче или гибели имущества работодателя, либо создать угрозу жизни и здоровью людей.
Провести временные ремонтные и восстановительные работы, если неисправность механизмов или сооружений может стать причиной прекращения работы для большого числа работников.
Продолжить непрерывную работу в случае неявки сменщика. Работодатель должен принять срочные меры по замене такого сменщика другим работником.
Согласие работника на сверхурочную работу не требуется при производстве срочных работ:
для предотвращения и устранения последствий катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия;
по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальную работу централизованных систем жизнеобеспечения — водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, связи, транспорта, освещения.
В любых других случаях для привлечения к сверхурочному труду необходимо не только письменное согласие сотрудника, но и одобрение первичной профсоюзной организации (при ее наличии).
К сверхурочному труду нельзя привлекать некоторые категории работников (ст. 92, 99, 259 ТК):
несовершеннолетних (исключение — спортсмены, артисты);
беременных сотрудниц;
сотрудников, работающих по ученическому договору.
3. Издайте приказ о привлечении к сверхурочной работе командированного сотрудника, в котором укажите причину и продолжительность такой работы, ФИО привлекаемого к переработке сотрудника.
Если приказа нет, необходимо установить наличие устного распоряжения кого-либо из руководителей — начальника отдела или цеха, мастера и т. п. Иначе признать работу сверхурочной и соответствующим образом ее оплатить не получится (письмо Минтруда от 28.08.2020 № 14-2/ООГ-14002).
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Как оплачивать сверхурочную работу командированному сотруднику
Без полного учета рабочего времени невозможно определить продолжительность переработки в командировке и правильно начислить доплату работнику.
Сверхурочная работа, в том числе в служебной командировке, должна отражаться в табеле учета рабочего времени, при этом (письмо Минтруда от 14.02.2013 № 14-2-291):
рабочие дни в командировке обозначьте кодом «К» или «06», не указывая отработанные часы;
если работник трудился сверхурочно, дополнительно проставьте код «С» или «04» и количество фактически отработанных часов.
Сверхурочную работу оплачивайте так (ст. 152 ТК):
за первые 2 часа — минимум в полуторном размере;
за последующие часы — не менее чем в двойном размере.
Расчет делайте из зарплаты командированного сотрудника, включая все установленные к ней компенсационные и стимулирующие выплаты — районный коэффициент, надбавки, компенсации. При этом не учитывайте суточные и другие выплаты и компенсации, связанные с командировкой — оплату проезда, проживания и т. д.
Трудовой кодекс определяет лишь минимальный размер оплаты за переработку. В локальных актах (в трудовых договорах, коллективном договоре, в положении о командировках) работодатель вправе установить более высокий уровень такой оплаты.
Обратите внимание: доплата за сверхурочную работу не должна учитываться при сравнении заработка сотрудника с МРОТ, наряду с выплатами за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, за совмещение должностей (ст. 133 ТК, письмо Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353).
Алгоритм расчета:
Рассчитайте размер оплаты работнику за час его работы — все выплаты, входящие в ежемесячный заработок (исключая командировочные), поделите на количество рабочих часов в месяце.
Для расчета доплаты за первые 2 часа переработки ставку за час работы умножьте на 1,5 и на количество отработанных часов.
Для расчета доплаты за последующие часы ставку за час работы умножьте на 2 и на количество отработанных часов.
Сложите полученные результаты.
Пример. Ежемесячный заработок инженера Волкова М.М. (оклад плюс стимулирующие выплаты) — 100 000 руб. В марте его направили в командировку на 2 дня, при этом по причине срочности выполнения задания в один из дней Волков работал сверхурочно 4 часа. Норма рабочего времени в марте — 167 часов.
Расчет доплаты за сверхурочную работу:
Часовая ставка = 100 000 / 167 ч = 598,80 руб. в час.
Оплата за первые 2 часа переработки = 598,80 х 1,5 х 2 ч = 1 796,40 руб.
Оплата за последующие часы = 598,80 х 2 х (4 ч – 2 ч) = 2 395,20 руб.
Общая сумма доплаты за сверхурочную работу = 1 796,40 + 2 395,20 = 4 191,60 руб.
По желанию сотрудника вместо доплаты за переработку ему можно предоставить дополнительное время отдыха длительностью не менее, чем было отработано сверхурочно.
Ответственность за нарушения при оплате сверхурочной работы
За неоплату сверхурочной работы последует:
для работодателя предупреждение или штраф — 30–50 тыс. руб.;
для должностных лиц штраф — 10–20 тыс. руб.;
для предпринимателей штраф — 1–5 тыс. руб.
Такие же суммы штрафов назначаются если общая продолжительность переработок превысит 120 часов в год (п. 1, 6 ст. 5.27 КоАП).
При задержке выплат и соответствующем решении суда в пользу сотрудника работодателя ждет материальная ответственность — ему придется выплатить работнику компенсацию за каждый день просрочки в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Центробанка от невыплаченной вовремя суммы (ст. 236 ТК).
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