Как оплатить сверхурочную работу в командировке в 2025 году

Если работник по просьбе работодателя трудится сверх установленного для него рабочего времени — это сверхурочная работа (ст. 99 ТК). Но если работнику установлен ненормированный рабочий день или работник сам решил остаться и поработать по окончании рабочего дня, сверхурочной работой это не считается.

В командировке сотрудник выполняет служебное задание вне места своей постоянной работы в течение обычного рабочего дня. За этот период ему выплачивается средний заработок и возмещаются расходы, связанные с командировкой, включая суточные (ст. 167 ТК). При этом Трудовым кодексом не запрещено привлекать командированных сотрудников к выполнению задания сверх нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа не должна превышать четыре часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК).

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Процедура оформления сверхурочной работы командированного сотрудника включает несколько этапов:

1. Письменно уведомьте работника, находящегося в командировке, о том, что решили привлечь его к сверхурочной работе.

2. Получите от работника письменное согласие на переработку, если необходимо:

Завершить начатую работу, которая не могла быть выполнена в установленное рабочее время из-за непредвиденной задержки по техническим причинам. Должно выполняться условие — невыполнение этой работы может привести к порче или гибели имущества работодателя, либо создать угрозу жизни и здоровью людей.

Провести временные ремонтные и восстановительные работы, если неисправность механизмов или сооружений может стать причиной прекращения работы для большого числа работников.

Продолжить непрерывную работу в случае неявки сменщика. Работодатель должен принять срочные меры по замене такого сменщика другим работником.

Согласие работника на сверхурочную работу не требуется при производстве срочных работ:

для предотвращения и устранения последствий катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия;

по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальную работу централизованных систем жизнеобеспечения — водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, связи, транспорта, освещения.

В любых других случаях для привлечения к сверхурочному труду необходимо не только письменное согласие сотрудника, но и одобрение первичной профсоюзной организации (при ее наличии).

К сверхурочному труду нельзя привлекать некоторые категории работников (ст. 92, 99, 259 ТК):

несовершеннолетних (исключение — спортсмены, артисты);

беременных сотрудниц;

сотрудников, работающих по ученическому договору.

3. Издайте приказ о привлечении к сверхурочной работе командированного сотрудника, в котором укажите причину и продолжительность такой работы, ФИО привлекаемого к переработке сотрудника.

Если приказа нет, необходимо установить наличие устного распоряжения кого-либо из руководителей — начальника отдела или цеха, мастера и т. п. Иначе признать работу сверхурочной и соответствующим образом ее оплатить не получится (письмо Минтруда от 28.08.2020 № 14-2/ООГ-14002).