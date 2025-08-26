Уточненная декларация в 2025 году: как заполнить и подать

В какие сроки сдавать уточненные декларации

Чтобы понять, когда лучше подать уточненную декларацию, необходимо учесть характер ошибки — влечет ли она занижение налога к уплате, а также кем эта ошибка обнаружена — налоговиками или самим налогоплательщиком.

Если налогоплательщик нашел ошибку, из-за которой налог завышен

Пример. Налог на прибыль за 2024 год в первичной декларации оказался завышен из-за того, что компания не учла в базе некоторые расходы. Срок уплаты налога — 28 марта 2025 года. Чтобы вернуть переплату, подать уточненную декларацию компания должна не позднее 28 марта 2028 года.

Учтите, что для возврата излишне уплаченного налога подать уточненку нужно в течение трех лет после истечения крайнего срока его уплаты.

Подать уточненную декларацию для исправления завышенной суммы налога можно в любое время или вообще ее не подавать — штрафовать налогоплательщика за это не будут.

Если налогоплательщик нашел ошибку, из-за которой налог занижен

Для первичных деклараций Налоговым кодексом установлены точные сроки, которые нельзя нарушать, но для уточненных отчетов таких строгих ограничений во времени нет.

Учитывайте, что момент подачи исправленных деклараций влияет на решение налоговых инспекторов о назначении штрафа за неполную уплату налога, который составляет 20% от суммы неуплаты (ст. 122 НК):

✔️Штрафа не будет, если вы заполните и подадите уточненную декларацию до окончания срока сдачи первичного отчета, пока ошибку не обнаружила налоговая (п. 2 ст. 81 НК).

Пример. Декларацию по НДС за второй квартал 2025 года нужно сдать не позже 25 июля 2025 года. Компания сдала декларацию раньше срока — 10 июля, но через неделю бухгалтер обнаружил, что из-за неправильного применения вычета сумма НДС в ней занижена на 12 000 рублей. Уточненную декларацию заполнили и подали в ИФНС, пока не истек срок сдачи — 21 июля, поэтому штраф компании не грозит.

✔️Штрафа не будет и в случае, если подадите уточненную декларацию после окончания срока сдачи первичного отчета, но до завершения срока уплаты налога и до того, как узнаете об обнаружении ошибки или о назначении выездной налоговой проверки (п. 3 ст. 81 НК).

Пример. Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года (с учетом переносов из-за выходных) — 27 октября 2025, а крайний срок уплаты налога — 28 октября. Первичная декларация подана в срок — 27 октября. На следующий день обнаружили, что не учли в доходах часть выручки и занизили налог на прибыль. Чтобы не было штрафа, внести исправления, подать уточненную декларацию и перечислить неуплаченный налог нужно в тот же день — 28 октября.

✔️Штрафа можно избежать, даже если подать уточненную декларацию после завершения сроков сдачи первичного отчета и уплаты налога. Для этого должны выполняться сразу два условия (п. 4 ст. 81 НК):

Уточненную декларацию подали до того, как налоговая сообщила о найденной ошибке или назначила выездную проверку. На момент подачи уточненки на ЕНС (едином налоговом счете) достаточно денег для погашения недоимки, которая образовалась из-за перерасчета налога, и начисленных за просрочку уплаты пеней.

Пример. ИП вовремя подал декларацию по УСН за 2024 год (срок сдачи — 25 апреля 2025) и перечислил налог (срок платежа — 28 апреля 2025). 15 мая 2025 года ИП добровольно подал уточненную декларацию, т.к. неправильно рассчитал налоговую базу в сторону уменьшения и налог ему пришлось доначислить. Перед подачей уточненки ЕНС был пополнен на сумму доначисленного налога и пеней за все дни просрочки.

Несмотря на то, что конкретных сроков для сдачи уточненки не предусмотрено, исправлять ошибки, ведущие к занижению налогов, нужно как можно быстрее.