Уточненная декларация в 2025 году: как заполнить и подать

В каких случаях нужно подавать уточненную декларацию
Уточненные декларации подают для того, чтобы исправить ранее сданную первичную отчетность за тот же отчетный или налоговый период.
Исправление декларации может быть обязательным или добровольным (п. 1 ст. 81 НК):
В обязательном порядке уточненку нужно предоставить, когда допущенные в декларации ошибки, недостоверные или не полностью отраженные сведения привели к занижению суммы налога к уплате.
По своему желанию уточненную декларацию подают, если ошибки или неверные сведения не повлекли занижение суммы налога либо стали причиной его завышения.
В какие сроки сдавать уточненные декларации
Чтобы понять, когда лучше подать уточненную декларацию, необходимо учесть характер ошибки — влечет ли она занижение налога к уплате, а также кем эта ошибка обнаружена — налоговиками или самим налогоплательщиком.
Если налогоплательщик нашел ошибку, из-за которой налог завышен
Подать уточненную декларацию для исправления завышенной суммы налога можно в любое время или вообще ее не подавать — штрафовать налогоплательщика за это не будут.
Учтите, что для возврата излишне уплаченного налога подать уточненку нужно в течение трех лет после истечения крайнего срока его уплаты.
Пример. Налог на прибыль за 2024 год в первичной декларации оказался завышен из-за того, что компания не учла в базе некоторые расходы. Срок уплаты налога — 28 марта 2025 года. Чтобы вернуть переплату, подать уточненную декларацию компания должна не позднее 28 марта 2028 года.
Если налогоплательщик нашел ошибку, из-за которой налог занижен
Для первичных деклараций Налоговым кодексом установлены точные сроки, которые нельзя нарушать, но для уточненных отчетов таких строгих ограничений во времени нет.
Учитывайте, что момент подачи исправленных деклараций влияет на решение налоговых инспекторов о назначении штрафа за неполную уплату налога, который составляет 20% от суммы неуплаты (ст. 122 НК):
✔️Штрафа не будет, если вы заполните и подадите уточненную декларацию до окончания срока сдачи первичного отчета, пока ошибку не обнаружила налоговая (п. 2 ст. 81 НК).
Пример. Декларацию по НДС за второй квартал 2025 года нужно сдать не позже 25 июля 2025 года. Компания сдала декларацию раньше срока — 10 июля, но через неделю бухгалтер обнаружил, что из-за неправильного применения вычета сумма НДС в ней занижена на 12 000 рублей. Уточненную декларацию заполнили и подали в ИФНС, пока не истек срок сдачи — 21 июля, поэтому штраф компании не грозит.
✔️Штрафа не будет и в случае, если подадите уточненную декларацию после окончания срока сдачи первичного отчета, но до завершения срока уплаты налога и до того, как узнаете об обнаружении ошибки или о назначении выездной налоговой проверки (п. 3 ст. 81 НК).
Пример. Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года (с учетом переносов из-за выходных) — 27 октября 2025, а крайний срок уплаты налога — 28 октября. Первичная декларация подана в срок — 27 октября. На следующий день обнаружили, что не учли в доходах часть выручки и занизили налог на прибыль. Чтобы не было штрафа, внести исправления, подать уточненную декларацию и перечислить неуплаченный налог нужно в тот же день — 28 октября.
✔️Штрафа можно избежать, даже если подать уточненную декларацию после завершения сроков сдачи первичного отчета и уплаты налога. Для этого должны выполняться сразу два условия (п. 4 ст. 81 НК):
Уточненную декларацию подали до того, как налоговая сообщила о найденной ошибке или назначила выездную проверку.
На момент подачи уточненки на ЕНС (едином налоговом счете) достаточно денег для погашения недоимки, которая образовалась из-за перерасчета налога, и начисленных за просрочку уплаты пеней.
Пример. ИП вовремя подал декларацию по УСН за 2024 год (срок сдачи — 25 апреля 2025) и перечислил налог (срок платежа — 28 апреля 2025). 15 мая 2025 года ИП добровольно подал уточненную декларацию, т.к. неправильно рассчитал налоговую базу в сторону уменьшения и налог ему пришлось доначислить. Перед подачей уточненки ЕНС был пополнен на сумму доначисленного налога и пеней за все дни просрочки.
Несмотря на то, что конкретных сроков для сдачи уточненки не предусмотрено, исправлять ошибки, ведущие к занижению налогов, нужно как можно быстрее.
Если ошибку нашли налоговики
Когда ошибку, из-за которой сумма налога к уплате оказалась заниженной, раньше налогоплательщика находит налоговая инспекция, она направляет требование о внесении исправлений (п. 3 ст. 88 НК).
В этом случае представить исправленную декларацию нужно в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, или в срок, который указан в документе.
Прежде чем подавать уточненку, проверьте — хватает ли на ЕНС денег, чтобы погасить доначисленный налог и пени по нему, и при необходимости перечислите недостающую сумму.
❗ Если на ЕНС со дня, на который приходится срок уплаты налога, по день, когда налоговики вынесли решение о привлечении к ответственности за неполную уплату налога, было непрерывным положительное сальдо в сумме, достаточной для погашения задолженности — штрафа быть не должно. Если такое сальдо на ЕНС было меньше, чем сумма задолженности, штрафа не будет в части, соответствующей такому сальдо (п. 4 ст. 122 НК).
Заполнение уточненной декларации: что нужно учесть
Заполнять уточненную декларацию необходимо по той же форме, по которой сдавали первичный отчет. При этом неважно, действует еще эта форма или уже отменена.
Например, уточненную декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2025 года нужно заполнять по действующей форме из приказа ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@. А если исправляете декларацию за 2024 год, применяйте форму, утвержденную приказом от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в ред. от 17.08.2022), несмотря на то, что с I квартала 2025 года она утратила силу.
Также необходимо соблюдать формат уточненной декларации — он должен быть таким же, как у первичного отчета, то есть (п. 3 ст. 80 НК):
электронным — если среднесписочная численность в прошлом году превышала 100 человек;
электронным или на бумаге — при среднесписочной численности в предыдущем году не более 100 человек.
При подаче первичного отчета по любому налогу на титульном листе в поле «Номер корректировки» указывается «0--». А при подаче уточненных деклараций за тот же период нужно указывать порядковый номер корректировки:
«1--» — для первого уточненного отчета;
«2--» — если пришлось исправлять первую уточненную декларацию;
«3--», «4--» и т. д. по порядку — если уточняются последующие корректировки.
Заполнять уточненную декларацию нужно по тем же правилам, что и первичную.
Ошибкой будет вносить в корректировку суммовые показатели в размере разницы между корректными и ошибочными суммами. Уточненную декларацию заполняйте также как и первичную, то есть — все данные и показатели вносите заново, учитывая исправленные ошибки.
Например, если в первичной декларации указана ошибочная сумма дохода 10 млн рублей, а правильная сумма составляет 12 млн рублей, в уточненном отчете нужно указать именно 12 млн рублей, а не разницу между правильной и ошибочной суммой.
При подаче уточненной декларации можете приложить к ней пояснительную записку (или сопроводительное письмо), в которой будет указано, по какой причине подается корректировка, какие показатели изменились, какую сумму налога нужно доплатить.
