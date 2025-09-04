Как принять к вычету НДС с уплаченного аванса: условия и порядок

Когда можно принять НДС с аванса к вычету
Когда по условиям договора покупатель платит продавцу деньги заранее на условиях предоплаты, он фактически участвует в операции, облагаемой НДС. Продавец должен начислить НДС с суммы полученного аванса и перечислить его в бюджет. Симметрично, покупатель получает право на входной вычет по НДС с аванса (п. 11 ст. 171 НК), но только при соблюдении определенных условий.
Согласно п. 9 ст. 172 НК вычет по НДС с уплаченного аванса возможен, если выполняются следующие условия:
Договором предусмотрен авансовый платеж. Должен быть договор или счет с указанием, что платеж — это предоплата за конкретные товары или услуги.
Имущество или услуги предназначены для операций, облагаемых НДС. Если товары пойдут, например, на деятельность освобожденную от НДС, вычет невозможен.
Есть документы, подтверждающие оплату — платежное поручение с отметкой банка или кассовый чек.
Продавец передал покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса — он обязан выставить его в течение пяти календарных дней с даты получения аванса (п. 3 ст. 168 НК).
Таким образом, вычет НДС можно заявить не дожидаясь поступления товаров, работ или услуг, в том налоговом периоде (квартале), когда уплачен аванс и получен счет-фактура поставщика.
💡Важно: в счете-фактуре на аванс обязательно указание реквизитов платежного документа. Это позволит сверить данные вычетов покупателя с данными о начислении налога у продавца. А в дальнейшем — восстановить НДС с аванса, а также принять к вычету НДС при поставке.
Если в документах есть ошибки или возникают сомнения по применению вычета, безопаснее проконсультироваться с экспертом.
Отражение вычета НДС по авансам уплаченным
Для принятия к вычету НДС, уплаченного по авансам поставщику, соответствующий счет-фактуру нужно отразить в книге покупок. Обратите внимание, что при регистрации «авансового» счета-фактуры в книге покупок делается запись с кодом 02.
При регистрации авансового счета-фактуры нужные коды проставляются автоматически.
Когда нужно восстановить НДС по уплаченному авансу
Вычет НДС по уплаченному авансу подлежит восстановлению, когда аванс «погашается» — при зачете аванса в счет поставки товаров, работ, услуг или при возврате уплаченной суммы поставщику (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК).
В случае возврата аванса при расторжении договора или отмене поставки принятый к вычету НДС подлежит восстановлению. В периоде возврата счет-фактура поставщика на авансовый платеж регистрируется покупателем в книге продаж. Основание для данной операции — документы на возврат аванса: платежное поручение, переписка с контрагентом о расторжении договора и т. д.
Когда продавец отгружает товары (выполняет работы, оказывает услуги), предоплата засчитывается и аванс становится частью оплаты. В этом случае НДС по нему нужно восстановить, а вместо него принять к вычету НДС по документам на отгрузку.
При ведении учета у вас будет помощник по расчету НДС, который напомнит о необходимости восстановления НДС по зачтенным авансам.
Сделать это нужно в периоде, когда у покупателя появилось право на вычет НДС по поставке. Соответственно, при получении счета-фактуры от поставщика на товары, работы или услуги покупатель при соблюдении требований к вычетам НДС (ст. 171–172 НК) регистрирует этот счет-фактуру в книге покупок. Одновременно с этим покупатель отражает в книге продаж счет-фактуру на уплаченный аванс. Таким образом, сумма НДС к уплате в бюджет не меняется.
Важно: восстановление НДС производится только по той части аванса, которая зачитывается в счет поставки.
Пример. В июне 2025 года Компания внесла предоплату в размере 50% на общую сумму 120 тыс. руб., в том числе НДС 20%. Поставщик предоставил Компании счет-фактуру на уплаченный аванс. Согласно договору с поставщиком эта предоплата относится к двум поставкам:
товар А — на сумму 96 тыс. руб.;
товар Б — на 144 тыс. руб.
При расчете НДС за II квартал 2025 года Компания отразила полученный авансовый счет-фактуру в книге покупок и приняла НДС в сумме 20 тыс. руб. к вычету.
В июле 2025 года компания получила товар А в соответствии с условиями договора. В счет этой поставки компания зачла предоплату в размере 48 тыс. руб. Поставка товара Б запланирована на октябрь 2025 года.
При расчете НДС за III квартал 2025 года Компания отразит НДС по товару А на сумму 16 тыс. руб. в книге покупок, а сумму НДС по зачтенному авансу в размере 8 тыс. руб. — в книге продаж.
Как отразить вычет НДС по авансу в декларации
Счета-фактуры поставщиков по уплаченным авансам учитываются в Разделе 8 декларации — «Сведения из книги покупок».
Этот раздел заполняется, когда покупатель принимает к вычету НДС с уплаченного аванса.
Сумму налогового вычета по уплаченным авансам также указывают в разделе 3 декларации НДС по строке 130.
Зачет или возврат аванса и, соответственно, восстановление НДС отражаются в Разделе 9 декларации — «Сведения из книги продаж». При расчете налога в разделе 3 Декларации восстановленные суммы отражаются по строкам 080 и 090.
Можно формировать книгу покупок и книгу продаж, проверять корректность ведения учета по НДС, подготавливать и отправлять налоговую декларацию.

