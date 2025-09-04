Как принять к вычету НДС с уплаченного аванса: условия и порядок

Когда нужно восстановить НДС по уплаченному авансу

Вычет НДС по уплаченному авансу подлежит восстановлению, когда аванс «погашается» — при зачете аванса в счет поставки товаров, работ, услуг или при возврате уплаченной суммы поставщику (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК).

В случае возврата аванса при расторжении договора или отмене поставки принятый к вычету НДС подлежит восстановлению. В периоде возврата счет-фактура поставщика на авансовый платеж регистрируется покупателем в книге продаж. Основание для данной операции — документы на возврат аванса: платежное поручение, переписка с контрагентом о расторжении договора и т. д.

Когда продавец отгружает товары (выполняет работы, оказывает услуги), предоплата засчитывается и аванс становится частью оплаты. В этом случае НДС по нему нужно восстановить, а вместо него принять к вычету НДС по документам на отгрузку.

При ведении учета в системе «1С:Фреш» у вас будет помощник по расчету НДС, который напомнит о необходимости восстановления НДС по зачтенным авансам.

Сделать это нужно в периоде, когда у покупателя появилось право на вычет НДС по поставке. Соответственно, при получении счета-фактуры от поставщика на товары, работы или услуги покупатель при соблюдении требований к вычетам НДС (ст. 171–172 НК) регистрирует этот счет-фактуру в книге покупок. Одновременно с этим покупатель отражает в книге продаж счет-фактуру на уплаченный аванс. Таким образом, сумма НДС к уплате в бюджет не меняется.

Важно: восстановление НДС производится только по той части аванса, которая зачитывается в счет поставки.

Пример. В июне 2025 года Компания внесла предоплату в размере 50% на общую сумму 120 тыс. руб., в том числе НДС 20%. Поставщик предоставил Компании счет-фактуру на уплаченный аванс. Согласно договору с поставщиком эта предоплата относится к двум поставкам:

товар А — на сумму 96 тыс. руб.;

товар Б — на 144 тыс. руб.

При расчете НДС за II квартал 2025 года Компания отразила полученный авансовый счет-фактуру в книге покупок и приняла НДС в сумме 20 тыс. руб. к вычету.

В июле 2025 года компания получила товар А в соответствии с условиями договора. В счет этой поставки компания зачла предоплату в размере 48 тыс. руб. Поставка товара Б запланирована на октябрь 2025 года.

При расчете НДС за III квартал 2025 года Компания отразит НДС по товару А на сумму 16 тыс. руб. в книге покупок, а сумму НДС по зачтенному авансу в размере 8 тыс. руб. — в книге продаж.