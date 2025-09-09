Закрывающие документы: что изменилось и как оформлять 

Рассказываем, как перестроиться, и делимся рабочим чек-листом по закрывающим документам для спокойного завершения не только месяца, но и года.
Что учитывать в 2025–2026 году.
Как перестроиться и закрывать месяц без стресса.
Какие документы нужны к закрытию года — чек-лист.
Какие ошибки встречаются и как их решать.
Что в итоге.
Изменения 2025–2026 года
С 1 августа 2025 — новые XSD-схемы для УПД, УКД и корректировок. Старые версии больше не принимаются: все участники ЭДО переходят на новые форматы без исключений.
С 1 ноября 2025 — новый порядок переписки с ФНС. Обращения и уведомления отправляются только через ЛК налогоплательщика или Госуслуги. Официальные запросы и ответы по документам остаются в ЭДО.
С 1 января 2026 — новый порядок отправки документов через ЭДО. Электронные формы ТОРГ‑12 и актов утратят силу. Переходного периода не будет — сразу только УПД. Если клиенты или контрагенты требуют отдельные накладные и акты, начинайте готовить их к переходу. Для ИП на УСН УПД пока не нужен, но при переходе на ОСН — обязателен.
Как перестроиться: пошаговый план
Системный подход превратит закрытие месяца в спокойную рутину. Ниже — конкретные шаги, которые помогут пройти изменения без ошибок и стресса.
Шаг 1: проверка готовности клиентов и контрагентов
Сначала определите, кто уже готов к ЭДО и УПД, кто в процессе, а кто задерживается. Зафиксируйте данные в списке.
Шаг 2: техническая подготовка
Шаблоны документов: убедитесь, что используете актуальные версии. Например, в 1С система автоматически обновляет XSD-схемы для УПД, УКД и корректировок.
Доступы к ЛК ФНС: с ноября 2025 года уведомления будут приходить только в личный кабинет налогоплательщика или на Госуслуги — и больше нигде не продублируются. Назначьте ответственного за их отслеживание и проверьте актуальность логинов и паролей.
Электронная подпись: регулярно проверяйте срок ее действия у себя и других ответственных за подписание документов. Если он подходит к концу — подайте заявку заранее: в ноябре-декабре в удостоверяющих центрах традиционно очереди.
Уведомления: настройте их за 3 дня, за день и в день дедлайна. Они должны напоминать об отправке УПД, УКД и корректировок, а также о проверке статусов в ЛК ФНС.
Алгоритм работы: назначьте ответственных за каждый этап — пропишите, кто принимает решения, кто оформляет документы, кто контролирует их статус.
Тестовая отправка: сделайте пробную отправку УПД на «технический» ИНН/КПП (тестовые реквизиты от оператора ЭДО, их можно найти в инструкциях или запросить у техподдержки). Документ не уйдет реальному контрагенту, а только покажет, проходит ли проверку в системе.
Шаг 3: регламенты и контроль
Пропишите, кто и какие документы формирует, и кто за что отвечает. Установите внутренние дедлайны как для клиентов, так и для своей стороны. Например:
до 25 числа клиент передает все первичные документы;
до 28 числа — формирование актов и УПД;
до 3 числа — проверка и напоминание о документах в ЭДО.
Еженедельно отслеживайте, какие документы зависли без подписи, и сразу уведомляйте об этом. Можно добавить правило: «документ считается полученным, если находится в ЭДО без подписи дольше двух дней».
Шаг 4: резервирование и план Б
Продумайте, что делать при задержках или сбоях: держите под рукой контакты техподдержки, храните копии ключевых документов в защищенном облаке или на отдельном носителе — и раз в квартал проверяйте, что они открываются.
Используйте резервную ЭП (вторую подпись на отдельном носителе или подпись у коллеги) и дублируйте каналы связи. А чтобы ничего не потерять, заведите табличку для учета статуса документов — отправленных, но еще не подписанных документов.
Шаг 5: клиенты повышенного контроля
У некоторых клиентов переход на ЭДО затягивается, а документы они передают и подписывают с задержками. Чтобы не рисковать сроками, выстройте для них отдельный порядок работы:
назначьте внутренний дедлайн для получения документов — раньше общего;
держите готовые шаблоны актов и УПД, чтобы не тратить время на оформление;
проверяйте статус их документов чаще (например, дважды в неделю);
закрывайте таких клиентов в первую очередь;
Отдельно следите за клиентами на УСН: если доход за 2024 год превысил 60 млн ₽, они становятся плательщиками НДС. А при превышении лимита в 450 млн ₽ — переходят на ОСН. В этих случаях УПД обязателен, а чтобы снизить риск ошибок у тех, кто впервые работает с НДС, подготовьте шпаргалку по кодам операций и статусам НДС — новички чаще всего путаются именно здесь.
Какие документы нужны к закрытию года — чек-лист
Чтобы вы не потерялись в нововведениях и ничего не упустили не только в месячной, но и в годовой отчетности, мы подготовили список всех закрывающих документов. Используйте его как удобный ориентир.
Ошибки и решения
У каждого бухгалтера были ситуации, когда документ завис, не подписался или ушел не туда. Вот список типичных промахов — и подсказки, как их избежать.
Что в итоге
Спокойное закрытие — не удача, а результат налаженной системы. Если процессы выстроены заранее, сюрпризов не будет: документы оформляются в срок, шаблоны не ломаются, а клиенты понимают, что и когда подписывать.
Новые требования — не катастрофа, а повод навести порядок в документообороте. Опасность только в хаосе и откладывании. Не переносите на завтра то, что можно проверить и сделать сегодня.
Закрывающие документы — финальная точка в учете. Здесь сходятся сверка данных, корректировки, согласование с контрагентами, подача в ФНС. Любая ошибка или сбой выбивает из графика, создает лишние объяснения с клиентами и налоговой. В 2025–2026 годах выиграют те, кто подстроил процессы под новые форматы и правила заранее. Остальным придется закрывать год в режиме аврала.
