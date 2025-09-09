Закрывающие документы: что изменилось и как оформлять 

Какие ошибки встречаются и как их решать.

Как перестроиться и закрывать месяц без стресса.

Что учитывать в 2025–2026 году.

Рассказываем, как перестроиться, и делимся рабочим чек-листом по закрывающим документам для спокойного завершения не только месяца, но и года.

С 1 января 2026 — новый порядок отправки документов через ЭДО . Электронные формы ТОРГ‑12 и актов утратят силу. Переходного периода не будет — сразу только УПД. Если клиенты или контрагенты требуют отдельные накладные и акты, начинайте готовить их к переходу. Для ИП на УСН УПД пока не нужен, но при переходе на ОСН — обязателен.

С 1 ноября 2025 — новый порядок переписки с ФНС . Обращения и уведомления отправляются только через ЛК налогоплательщика или Госуслуги. Официальные запросы и ответы по документам остаются в ЭДО.

С 1 августа 2025 — новые XSD-схемы для УПД, УКД и корректировок . Старые версии больше не принимаются: все участники ЭДО переходят на новые форматы без исключений.

Как перестроиться: пошаговый план

Системный подход превратит закрытие месяца в спокойную рутину. Ниже — конкретные шаги, которые помогут пройти изменения без ошибок и стресса.

Шаг 1: проверка готовности клиентов и контрагентов

Сначала определите, кто уже готов к ЭДО и УПД, кто в процессе, а кто задерживается. Зафиксируйте данные в списке. Пример списка для контроля готовности к ЭДО и УПД

Шаг 2: техническая подготовка

Шаблоны документов: убедитесь, что используете актуальные версии. Например, в 1С система автоматически обновляет XSD-схемы для УПД, УКД и корректировок.

Доступы к ЛК ФНС : с ноября 2025 года уведомления будут приходить только в личный кабинет налогоплательщика или на Госуслуги — и больше нигде не продублируются. Назначьте ответственного за их отслеживание и проверьте актуальность логинов и паролей.

Электронная подпись: регулярно проверяйте срок ее действия у себя и других ответственных за подписание документов. Если он подходит к концу — подайте заявку заранее: в ноябре-декабре в удостоверяющих центрах традиционно очереди.

Уведомления: настройте их за 3 дня, за день и в день дедлайна. Они должны напоминать об отправке УПД, УКД и корректировок, а также о проверке статусов в ЛК ФНС.

Алгоритм работы: назначьте ответственных за каждый этап — пропишите, кто принимает решения, кто оформляет документы, кто контролирует их статус.

Тестовая отправка: сделайте пробную отправку УПД на «технический» ИНН/КПП (тестовые реквизиты от оператора ЭДО, их можно найти в инструкциях или запросить у техподдержки). Документ не уйдет реальному контрагенту, а только покажет, проходит ли проверку в системе.

Шаг 3: регламенты и контроль

Пропишите, кто и какие документы формирует, и кто за что отвечает. Установите внутренние дедлайны как для клиентов, так и для своей стороны. Например: до 25 числа клиент передает все первичные документы;

до 28 числа — формирование актов и УПД;

до 3 числа — проверка и напоминание о документах в ЭДО. Еженедельно отслеживайте, какие документы зависли без подписи, и сразу уведомляйте об этом. Можно добавить правило: «документ считается полученным, если находится в ЭДО без подписи дольше двух дней».

Шаг 4: резервирование и план Б

Продумайте, что делать при задержках или сбоях: держите под рукой контакты техподдержки, храните копии ключевых документов в защищенном облаке или на отдельном носителе — и раз в квартал проверяйте, что они открываются. Используйте резервную ЭП (вторую подпись на отдельном носителе или подпись у коллеги) и дублируйте каналы связи. А чтобы ничего не потерять, заведите табличку для учета статуса документов — отправленных, но еще не подписанных документов. Пример простой таблички для учета статусов документов

Шаг 5: клиенты повышенного контроля