Почему после 2025 года в 2026 году продавать новостройку по переуступке прав стало опаснее

Как рассчитывается налог по переуступке прав с 2025 года в 2026 году

Важно понимать, что повышенная ставка НДФЛ применяется не ко всей сумме дохода, а только к той части прибыли, которая превышает установленный лимит по прогрессивной шкале.

Формулы расчетов:

До 2 400 000 руб доход

(Цена продажи – цена покупки)*13%

До 5 000 000 руб доход

(Цена продажи – цена покупки – 2 400 000) х 15% + 312 000 руб

До 20 000 000 руб доход

(Цена продажи – цена покупки – 5 000 000) х 18% + 702 000 руб

До 50 000 000 руб доход

(Цена продажи – цена покупки – 20 000 000) х 20% + 3 402 000 руб

Свыше 50 000 000 руб доход

(Цена продажи – цена покупки – 50 000 000) х 22% + 9 402 000 руб

Давайте рассмотрим на примере расчет налога.

Новостройка куплена за 10 млн рублей в 2020 году и продана по переуступке права собственности за 20 млн рублей в 2026 году. Какой налог будет к уплате?

Цена покупки, руб Цена продажи, руб Прибыль, руб Сумма налога, руб 10 000 000 20 000 000 10 000 000 (10 000 000 – 5 000 000)*18% + 702 000 = 1 602 000 руб

Но теперь налог уже распределяется по нескольким ставкам. Часть прибыли облагается по ставке 13%, затем 15%, а более высокие суммы уже могут попадать под 18%, 20% и 22%. В результате итоговый налог с 2026 года может оказаться значительно выше, чем раньше.

Рассмотрим тот же самый пример, но продажа по переуступке была в 2024.

Цена покупки, руб Цена продажи, руб Прибыль, руб Сумма налога, руб 10 000 000 20 000 000 10 000 000 (10 000 000 – 5 000 000)*15% + 650 000 = 1 400 000 руб

Разница в 202 000 руб между 2 годами, так как Федеральный закон 176-ФЗ от 12 июля 2024 года установил новый порядок расчета НДФЛ. Именно поэтому сейчас особенно важно заранее рассчитывать налоговую нагрузку перед продажей новостройки. С 2025 года формулы расчета налога по прогрессивной пятиступенчатой шкале стали значительно сложнее. Рассчитать налог по новым ставкам можно с экспертами ООО Верните налог.