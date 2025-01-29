Как оптимизировать кадровый документооборот и сэкономить деньги компании

С классическим бумажным документооборотом мы давно и хорошо знакомы: горы бумаг, бесконечные поиски документов, а нередко и потеря важной документации в самый неподходящий момент. О том, сколько времени занимает, например, подписание кадровых документов дистанционными сотрудниками, говорить не приходится: зачастую это даже не дни, а недели. И плюсом дополнительные расходы на курьерские услуги.

Такой подход несовместим с новой реальностью. Замедление бизнес-процессов, беспорядок в документах и неоправданные траты — то, что сегодня бизнес никак не может себе позволить. К счастью, уже на протяжении нескольких лет компаниям разрешено вести кадровое делопроизводство в «безбумажном» виде.

Итак, система КЭДО позволяет создавать, подписывать и хранить документы в электронном виде, а также обмениваться документацией онлайн. Распечатывать, отправлять на подпись, а затем хранить на протяжении нескольких лет в бумажном архиве большинство документов больше не нужно. На практике это выглядит следующим образом:

Сотрудник кадровой службы создает новый документ в системе КЭДО. Документ пересылается другому сотруднику или в другой отдел. Получатель знакомится с документом и подписывает его. После подписания документ перемещают на хранение в электронный архив.

Если даже через несколько лет кому-то из сотрудников компании потребуется этот документ, пересматривать множество папок с бумагами не придется: поиск в электронном архиве занимает несколько минут.

Конечно, мы рассмотрели самый простой пример: с использованием системы КЭДО можно совершать гораздо более сложные операции. По кадровому документообороту перевести в электронный формат возможно 99% процессов. В КЭДО работают с такими документами как приказы, заявления, договоры, положения компании и ПВТР.

Для подписания применяется электронная цифровая подпись, благодаря чему по своей юридической силе документы идентичны бумажным экземплярам.

Но не забывайте об исключениях: некоторые документы законодательство все-таки обязывает оформлять на бумаге. Среди них — приказы об увольнении, журналы инструктажей по охране труда, а также акты о несчастных случаях.