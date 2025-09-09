Новые электронные форматы документов в 2025 году: разбор изменений от RUSTAX

Новые форматы документов: что изменилось

Счет-фактура 5.03

✅ Указаны ли коды товаров по ФГИС «Маркировка»?

✅ Соответствует ли ваше ПО новому формату?

С 23 января 2025 года все счета-фактуры должны соответствовать новому формату «5.03». Основные изменения :

Универсальный передаточный документ (УПД)

Обновленный УПД теперь включает:

Дополнительные поля для агентских схем и комиссионных сделок.

Интеграцию с маркировочными системами (например, «Честный ЗНАК»).

Автоматическую сверку с данными ФНС.

Пример типичной ошибки: компания не указала в УПД регистрационный номер партии для прослеживаемого товара, итог — ФНС заблокировала вычет НДС.

По данным ФНС 40% компаний до сих пор допускают ошибки, в том числе:

Неверное указание кодов товаров (приводит к доначислениям НДС).

Использование «устаревшего ПО» (не поддерживает формат 5.03).

Ошибки в электронной подписи (документы не принимаются ФНС).

Какие решения требуются для безболезненного перехода и устранения возникших проблем:

✅ Обновить бухгалтерские программы (1С, Контур, СБИС).

✅ Провести аудит документооборота — выявить несоответствия.

✅ Обучить сотрудников новым правилам заполнения.

Также необходимо помнить, что с 1 января 2026 года утратят силу электронные форматы представления документов:

о передаче товаров при торговых операциях (накладной ТОРГ-12);

результатов работ (документа об оказании услуг, акта выполненных работ).

Таким образом, с начала 2026 года единственным официально признанным электронным документом, подтверждающим отгрузку товаров, выполнение работ или оказание услуг, станет универсальный передаточный документ (УПД). Его формат 5.03 утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ и объединяет счет-фактуру и первичный документ. ФНС рекомендует заранее начать использовать УПД, как основной отгрузочный документ.

Отметим, что все это относится к компаниям, которые полностью перешли на электронный документооборот. В бумажном документообороте возможность применения традиционных форм ТОРГ-12 и Актов выполненных работ (оказанных услуг) сохраняется.