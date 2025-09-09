ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Господдержка.рф
Ведение документооборота
Новые электронные форматы документов в 2025 году: разбор изменений от RUSTAX

Новые электронные форматы документов в 2025 году: разбор изменений от RUSTAX

С 23 января 2025 года в России вступили в силу новые требования к электронным документам, включая обновленные форматы счетов-фактур (версия 5.03) и универсальных передаточных документов (УПД). Эти изменения направлены на усиление контроля со стороны ФНС, особенно за прослеживаемыми товарами. Однако многие компании до сих пор сталкиваются с трудностями при переходе на новые стандарты.  

В этой статье наши партнеры — эксперты консалтинговой компании RUSTAX — разберут, какие форматы изменились и как их правильно оформлять, типичные ошибки при работе с электронными документами и как адаптировать учетные процессы под новые требования.

Налоговый консалтинг от экспертов

Ваше спокойствие по вопросам налогообложения и бухучета

Новые форматы документов: что изменилось

Счет-фактура 5.03

С 23 января 2025 года все счета-фактуры должны соответствовать новому формату «5.03». Основные изменения:

  • QR-код для быстрой проверки подлинности.

  • Обязательные реквизиты прослеживаемости (для товаров, подлежащих маркировке).

  • Электронная подпись нового образца (требуется совместимость с системой ФНС).

Что необходимо проверить:

Соответствует ли ваше ПО новому формату?

Указаны ли коды товаров по ФГИС «Маркировка»?

Корректно ли работает ЭП (электронная подпись)?

Универсальный передаточный документ (УПД)

Обновленный УПД теперь включает:

  • Дополнительные поля для агентских схем и комиссионных сделок.

  • Интеграцию с маркировочными системами (например, «Честный ЗНАК»).

  • Автоматическую сверку с данными ФНС.

Пример типичной ошибки: компания не указала в УПД регистрационный номер партии для прослеживаемого товара, итог — ФНС заблокировала вычет НДС.

По данным ФНС 40% компаний до сих пор допускают ошибки, в том числе:

  • Неверное указание кодов товаров (приводит к доначислениям НДС).

  • Использование «устаревшего ПО» (не поддерживает формат 5.03).

  • Ошибки в электронной подписи (документы не принимаются ФНС).

Какие решения требуются для безболезненного перехода и устранения возникших проблем: 

✅ Обновить бухгалтерские программы (1С, Контур, СБИС).

✅ Провести аудит документооборота — выявить несоответствия.

✅ Обучить сотрудников новым правилам заполнения.

Также необходимо помнить, что с 1 января 2026 года утратят силу электронные форматы представления документов:

  • о передаче товаров при торговых операциях (накладной ТОРГ-12);

  • результатов работ (документа об оказании услуг, акта выполненных работ).

Таким образом, с начала 2026 года единственным официально признанным электронным документом, подтверждающим отгрузку товаров, выполнение работ или оказание услуг, станет универсальный передаточный документ (УПД). Его формат 5.03 утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ и объединяет счет-фактуру и первичный документ. ФНС рекомендует заранее начать использовать УПД, как основной отгрузочный документ.

Отметим, что все это относится к компаниям, которые полностью перешли на электронный документооборот. В бумажном документообороте возможность применения традиционных форм ТОРГ-12 и Актов выполненных работ (оказанных услуг) сохраняется.

Как RUSTAX (входит в ТОП-крупнейших компаний налогового консалтинга) помогает бизнесу адаптироваться:

  • Аудит документооборота: проверка соответствия новых счетов-фактур и УПД требованиям ФНС; выявление ошибок, которые могут привести к налоговым спорам.

  • Настройка ПО: интеграция 1С, Контур.Эльба и других систем с новыми форматами; подключение ЭДО (электронного документооборота).

  • Обучение сотрудников: проведение семинаров по заполнению документов, консультации по работе с маркировкой и прослеживаемостью.

  • Помощь по другим вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и господдержки.

Вывод

Не откладывайте переход на электронные форматы, так как могут возникнуть споры с ФНС за использование старых форматов. Автоматизируйте проверку документов — используйте ПО с поддержкой 5.03. 

А мы с нашими партнерами поможем решить любые ваши задачи налогообложения, бухгалтерского учета, государственной поддержки и не только!

Актуально на 5 сентября 2025 года.

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFGj4mV2

Информации об авторе

Господдержка.рф

Господдержка.рф

Меры государственной поддержки бизнеса в одном окне: от поиска до получения и сдачи отчетности.

2 655 подписчиков59 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы