Господдержка для металлургии: новые меры в условиях кризиса

Российская металлургическая отрасль сталкивается с серьезными вызовами на фоне падения мировых цен и снижения внутреннего спроса. В этих условиях правительство активно прорабатывает новые инструменты господдержки, направленные на стабилизацию финансового состояния компаний и сохранение производственного потенциала.

Положение дел в отрасли

Как отмечает «Северсталь», спрос на металл в России за первое полугодие упал на 14–15%, а в машиностроении и энергетике — на 25%. По данным корпорации «Чермет», производство стали и готового проката за 7 месяцев сократилось на 5,1% и 5,3% — до 40,3 млн тонн и 35,2 млн тонн соответственно.

Планируемые меры господдержки

В фокусе внимания властей находятся следующие ключевые предложения:

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве против металлургических компаний. Отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до декабря 2025 года. Для компаний с высоким долгом эта мера является критически важной. Повышение ставки экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 25 евро за тонну. Отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургических предприятий в 2026 году. Освобождение от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд рублей на период активной инвестиционной фазы и следующих 3 лет.

Навигатор мер государственной поддержки Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф Проверить онлайн

Запросы отрасли: логистика и протекционизм

Отраслевая ассоциация «Русская сталь» обратилась в Минпромторг с предложением заморозить железнодорожные тарифы на металлургическую продукцию 2 и 3 классов как минимум на 2026 год. По оценкам ассоциации, это позволит отрасли сэкономить около 21 млрд рублей, которые помогут стабилизировать финансовое состояние, обеспечить сохранение производства и рабочих мест, а также повысить покупательскую привлекательность готовой металлопродукции.

В качестве альтернативы рассматривается предоставление значительных скидок со стороны ОАО «РЖД» на перевозку металлов.

Также отрасли требуются протекционистские меры, например, антидемпинговые пошлины на сталь из Китая и Казахстана для поддержки отечественных производителей.

Как найти и получить действующую господдержку

Новые инициативы дополняют уже действующие механизмы господдержки, о некоторых из которых мы рассказывали здесь.

Актуальные меры господдержки для вашего бизнеса можно подобрать на сайте господдержка.рф.

Онлайн-сервис предлагает:

автоматизированный подбор господдержки: система анализирует данные вашей компании и автоматически находит подходящие налоговые льготы по всей России, а также региональные меры в Москве и Московской области;

экспертное сопровождение: наши специалисты разрабатывают индивидуальный план получения господдержки и сопровождают вас на всех этапах – от подготовки заявки до сдачи отчетности;

актуальная информация по подписке: вы получаете постоянный доступ к обновляемой базе мер господдержки на выгодных условиях;

решения для консалтинговых компаний и экосистем: мы предлагаем API-интеграцию, позволяющую встраивать функционал онлайн-сервиса в собственные системы и передавать отчеты клиентам в фирменном стиле.

Навигатор мер государственной поддержки Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф Проверить онлайн

Прорабатываемые правительством меры демонстрируют комплексный подход к решению проблем металлургической отрасли. Их реализация позволит компаниям стабилизировать финансовое состояние, сохранить производство и заложить основу для будущей модернизации.

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFJM4bNY