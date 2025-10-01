Господдержка для металлургии: новые меры в условиях кризиса
Положение дел в отрасли
Как отмечает «Северсталь», спрос на металл в России за первое полугодие упал на 14–15%, а в машиностроении и энергетике — на 25%. По данным корпорации «Чермет», производство стали и готового проката за 7 месяцев сократилось на 5,1% и 5,3% — до 40,3 млн тонн и 35,2 млн тонн соответственно.
Планируемые меры господдержки
В фокусе внимания властей находятся следующие ключевые предложения:
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве против металлургических компаний.
Отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до декабря 2025 года. Для компаний с высоким долгом эта мера является критически важной.
Повышение ставки экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 25 евро за тонну.
Отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургических предприятий в 2026 году.
Освобождение от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд рублей на период активной инвестиционной фазы и следующих 3 лет.
Навигатор мер государственной поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Запросы отрасли: логистика и протекционизм
Отраслевая ассоциация «Русская сталь» обратилась в Минпромторг с предложением заморозить железнодорожные тарифы на металлургическую продукцию 2 и 3 классов как минимум на 2026 год. По оценкам ассоциации, это позволит отрасли сэкономить около 21 млрд рублей, которые помогут стабилизировать финансовое состояние, обеспечить сохранение производства и рабочих мест, а также повысить покупательскую привлекательность готовой металлопродукции.
В качестве альтернативы рассматривается предоставление значительных скидок со стороны ОАО «РЖД» на перевозку металлов.
Также отрасли требуются протекционистские меры, например, антидемпинговые пошлины на сталь из Китая и Казахстана для поддержки отечественных производителей.
Как найти и получить действующую господдержку
Новые инициативы дополняют уже действующие механизмы господдержки, о некоторых из которых мы рассказывали здесь.
Актуальные меры господдержки для вашего бизнеса можно подобрать на сайте господдержка.рф.
Онлайн-сервис предлагает:
автоматизированный подбор господдержки: система анализирует данные вашей компании и автоматически находит подходящие налоговые льготы по всей России, а также региональные меры в Москве и Московской области;
экспертное сопровождение: наши специалисты разрабатывают индивидуальный план получения господдержки и сопровождают вас на всех этапах – от подготовки заявки до сдачи отчетности;
актуальная информация по подписке: вы получаете постоянный доступ к обновляемой базе мер господдержки на выгодных условиях;
решения для консалтинговых компаний и экосистем: мы предлагаем API-интеграцию, позволяющую встраивать функционал онлайн-сервиса в собственные системы и передавать отчеты клиентам в фирменном стиле.
Навигатор мер государственной поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Прорабатываемые правительством меры демонстрируют комплексный подход к решению проблем металлургической отрасли. Их реализация позволит компаниям стабилизировать финансовое состояние, сохранить производство и заложить основу для будущей модернизации.
Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFJM4bNY
Информации об авторе
Господдержка.рф
Меры государственной поддержки бизнеса в одном окне: от поиска до получения и сдачи отчетности.
Начать дискуссию