Государственная поддержка отрасли редких и редкоземельных металлов

Проблемы реализации механизмов поддержки отрасли РЗМ

Несмотря на заявленные планы, отрасль сталкивается с системными вызовами. Как отмечают эксперты, на среднем уровне госуправления пока не хватает понимания, что РРЗМ — это вопрос национальной экономической безопасности. Позиция Минфина, критически настроенного по отношению к налоговым льготам для РРЗМ-проектов, свидетельствует о необходимости более плотного диалога между бизнесом и государством.

«Проблема развития отрасли шире, чем просто льготы и субсидии. Нашей отрасли РРЗМ не хватает внимания и понимания на средне высоком уровне. Как только это произойдет, тогда мы сможем перейти от разговора о технологическом суверенитете к мировому технологическому лидерству», — комментирует ситуацию экспертное сообщество.

На этом фоне особое внимание уделяется конкретным проектам. Легендарный проект Томтор, одно из богатейших в мире месторождений, после перехода под контроль «Роснефти» получил нового оператора с опытом работы в сложных арктических условиях. Однако его освоение остается крайне трудной задачей из-за удаленности и сложной геологии.

По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, с точки зрения быстрого запуска есть и другие, более подготовленные проекты. Среди них — Ловозерское месторождение в Мурманской области (в связке с Соликамским магниевым заводом, курируется «Росатомом») и Африканда. Эти площадки могут стать первыми точками роста новой отрасли.