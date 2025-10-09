Государственная поддержка отрасли редких и редкоземельных металлов

Осознавая критическую зависимость от импорта, государство запускает комплекс мер для создания в стране полноценной и конкурентоспособной отрасли.
Масштабные планы и инструменты поддержки
Фундаментом государственной стратегии стал федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов». Как сообщил замдиректора департамента металлургии Минпромторга Константин Федоров, объем господдержки в рамках проекта оценивается в порядке 60 млрд рублей.
В арсенале мер — целый набор финансовых инструментов:
Субсидии на НИОКР для стимулирования собственных технологических разработок.
Льготное кредитование — ключевой механизм для капиталоемких проектов.
Механизм СПИК (Специальные инвестиционные контракты), гарантирующий стабильность условий для инвесторов.
Таможенно-тарифное регулирование для защиты внутреннего рынка.
Одной из конкретных уже действующих мер является субсидия на компенсацию процентов по инвестиционным кредитам. Она покрывает до 2/3 затрат компании на уплату процентов, что значительно снижает финансовую нагрузку при реализации новых проектов. Получатели субсидий определяются Минпромторгом на конкурсной основе, что должно обеспечить адресность и эффективность поддержки.
Текущая ситуация в отрасли демонстрирует острую необходимость таких мер. Сегодня Россия импортирует около 1500 тонн редкоземельных металлов. Однако планы государства грандиозны: к 2030 году собственное производство должно вырасти с нынешних 50 тонн до 3000 тонн, что позволит полностью закрыть внутренний спрос.
Отрасль РРЗМ развивается по двум направлениям:
Крупнотоннажные металлы (литий, вольфрам, титан, цирконий и др.): планируемый объем производства к 2030 году — 50 тысяч тонн.
Малотоннажные металлы (тантал, бериллий, галлий, индий и др.) — 80 тонн.
Проблемы реализации механизмов поддержки отрасли РЗМ
Несмотря на заявленные планы, отрасль сталкивается с системными вызовами. Как отмечают эксперты, на среднем уровне госуправления пока не хватает понимания, что РРЗМ — это вопрос национальной экономической безопасности. Позиция Минфина, критически настроенного по отношению к налоговым льготам для РРЗМ-проектов, свидетельствует о необходимости более плотного диалога между бизнесом и государством.
«Проблема развития отрасли шире, чем просто льготы и субсидии. Нашей отрасли РРЗМ не хватает внимания и понимания на средне высоком уровне. Как только это произойдет, тогда мы сможем перейти от разговора о технологическом суверенитете к мировому технологическому лидерству», — комментирует ситуацию экспертное сообщество.
На этом фоне особое внимание уделяется конкретным проектам. Легендарный проект Томтор, одно из богатейших в мире месторождений, после перехода под контроль «Роснефти» получил нового оператора с опытом работы в сложных арктических условиях. Однако его освоение остается крайне трудной задачей из-за удаленности и сложной геологии.
По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, с точки зрения быстрого запуска есть и другие, более подготовленные проекты. Среди них — Ловозерское месторождение в Мурманской области (в связке с Соликамским магниевым заводом, курируется «Росатомом») и Африканда. Эти площадки могут стать первыми точками роста новой отрасли.
Новые инициативы и взгляд в будущее
Диалог о мерах поддержки продолжается. Как рассказал председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Динмухаметов, с Минпромторгом обсуждаются такие меры, как долгосрочные субсидированные кредиты и субсидирование выпуска продукции. Последняя мера, по сути, прямая поддержка конкурентоспособности отечественной продукции.
Важным защитным механизмом рассматривается и увеличение импортных пошлин на продукцию РРЗМ, которые сегодня составляют около 8%. Это мировая практика для защиты внутренних рынков на этапе становления отрасли.
Отдельным перспективным направлением стала переработка отходов. По итогам ПМЭФ президент поручил правительству создать механизмы поддержки проектов по извлечению ценных компонентов, включая РРЗМ, из отходов недропользования и производства.
Россия делает серьезную ставку на создание собственной отрасли редких и редкоземельных металлов. Объем планируемой поддержки, разнообразие инструментов и амбициозные производственные планы свидетельствуют о стратегическом подходе. Главными задачами на этом пути станут не только финансирование, но и выстраивание эффективной кооперации между государством, госкомпаниями и частным бизнесом, а также фокус на реализацию конкретных, наиболее подготовленных проектов.
