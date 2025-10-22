Правительство готовит меры поддержки для металлургов: отсрочка налогов и поиск дополнительных решений

На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Сложная оперативная ситуация в отрасли
Распоряжением Правительства от 28 декабря 2022 года № 4260-р (с последующими изменениями) была принята Стратегия развития металлургической промышленности до 2030 года. Этот документ устанавливает ключевые ориентиры для сектора, фокусируясь на таких целях, как гарантированное обеспечение внутренней экономики необходимыми объемами качественной металлопродукции, поддержание конкурентоспособности на внешних рынках и усиление устойчивости к экономическим и экологическим вызовам.
Однако текущие показатели производства демонстрируют устойчивую негативную динамику. Согласно информации «Корпорации Чермет», в сентябре текущего года выплавка стали в России сократилась на 3,8%, достигнув отметки 5,2 млн тонн. В кумулятивном выражении с начала года спад составил 5,2% — общий объем производства снизился до 51 млн тонн. Как поясняет аналитик Т-Инвестиций Ахмед Алиев, такая динамика обусловлена сохранением высоких процентных ставок, а также кризисными явлениями в глобальной сталелитейной отрасли.
Отсрочка как инструмент высвобождения оборотных средств
Министерство финансов разработало проект постановления, согласно которому сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду переносятся на 1 декабря 2025 года. Решение было подготовлено по поручению Председателя Правительства и следует из проведенного анализа финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики.
Как поясняют в ведомстве, реализация этой меры позволит металлургическим компаниям высвободить значительный объем оборотных средств. Эти ресурсы предназначены для преодоления последствий сложной экономической ситуации и стабилизации финансовых показателей.
По сути, отсрочка дает предприятиям временную «передышку», позволяя перенаправить средства с обязательных платежей на операционные нужды и поддержание производственной деятельности.
Отраслевой взгляд: почему одних отсрочек может быть недостаточно
Несмотря на позитивный характер инициативы Минфина, в Министерстве промышленности и торговли выражают сдержанную оценку ее эффективности. Глава Минпромторга Антон Алиханов прямо заявил, что предоставления отсрочки по акцизу недостаточно для коренного улучшения ситуации в отрасли. «Недостаточно. С точки зрения... падение все равно по выплавке будет в этом году», — констатировал министр.
Это заявление указывает на наличие более глубоких системных проблем, которые не решаются простым сдвигом налогового графика. В качестве потенциального катализатора позитивных изменений Алиханов видит денежно-кредитную политику Центрального банка. «Однозначно дальнейшее снижение ключевой ставки позволит оживить рынок жилья, в том числе, и, надеюсь, мы вернемся к росту спроса на внутреннем рынке», — отметил он. Снижение стоимости кредитования могло бы стимулировать инвестиционную активность в строительном секторе, который является одним из основных потребителей металлопродукции.
В поисках комплексного решения: дополнительные запросы отрасли
Понимая, что проблема требует многогранного подхода, металлургические компании уже подготовили дополнительные предложения для федеральных властей. Помимо отсрочки по акцизу и НДПИ, отрасль просит перенести сроки выплаты страховых взносов с возможностью их постепенной уплаты в первой половине 2026 года. По предварительным оценкам, такая мера могла бы принести компаниям экономию на процентах по привлекаемым кредитам в размере около 1,19 млрд рублей.
Введенный с 1 января 2022 года акциз на сталь изначально позиционировался как временная мера. Его особенностью является специальная формула расчета для вертикально интегрированных компаний: налог обнуляется, если экспортная цена на слябы, пересчитанная по среднемесячному курсу доллара, не превышает 30 тысяч рублей за тонну.
Однако текущие производственные реалии демонстрируют существенный разрыв между этим нормативом и фактическими затратами предприятий. По данным ассоциации «Русская сталь», в 2024 году себестоимость производства сляба даже на самых эффективных металлургических комбинатах России устойчиво превышала 40 тысяч рублей за тонну. Таким образом, установленный порог в 30 тысяч рублей оказался существенно заниженным относительно реальной стоимости производства, что не позволяет предприятиям в полной мере воспользоваться предусмотренной законодательством налоговой льготой.
Разработанный Минфином проект постановления о переносе налоговых платежей — это своевременный и важный шаг в поддержке металлургической отрасли. Он демонстрирует готовность государства оперативно реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются промышленные предприятия. Однако заявления представителей Минпромторга и дополнительные инициативы бизнеса ясно дают понять, что отсрочка — это скорее «скорая помощь», а не стратегическое лечение.
Для долгосрочной стабилизации и роста отрасли необходим комплексный подход, сочетающий фискальные послабления, стимулирование внутреннего спроса через понижение ключевой ставки и, возможно, пересмотр самой системы акцизного обложения. От того, насколько координированными и глубокими окажутся данные меры, будет зависеть не только финансовое здоровье металлургических гигантов, но и устойчивость смежных отраслей и, в конечном счете, выполнение масштабных государственных задач в области строительства и инфраструктурного развития.
