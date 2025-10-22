Правительство готовит меры поддержки для металлургов: отсрочка налогов и поиск дополнительных решений

В поисках комплексного решения: дополнительные запросы отрасли

Понимая, что проблема требует многогранного подхода, металлургические компании уже подготовили дополнительные предложения для федеральных властей. Помимо отсрочки по акцизу и НДПИ, отрасль просит перенести сроки выплаты страховых взносов с возможностью их постепенной уплаты в первой половине 2026 года. По предварительным оценкам, такая мера могла бы принести компаниям экономию на процентах по привлекаемым кредитам в размере около 1,19 млрд рублей.

Введенный с 1 января 2022 года акциз на сталь изначально позиционировался как временная мера. Его особенностью является специальная формула расчета для вертикально интегрированных компаний: налог обнуляется, если экспортная цена на слябы, пересчитанная по среднемесячному курсу доллара, не превышает 30 тысяч рублей за тонну.

Однако текущие производственные реалии демонстрируют существенный разрыв между этим нормативом и фактическими затратами предприятий. По данным ассоциации «Русская сталь», в 2024 году себестоимость производства сляба даже на самых эффективных металлургических комбинатах России устойчиво превышала 40 тысяч рублей за тонну. Таким образом, установленный порог в 30 тысяч рублей оказался существенно заниженным относительно реальной стоимости производства, что не позволяет предприятиям в полной мере воспользоваться предусмотренной законодательством налоговой льготой.

Разработанный Минфином проект постановления о переносе налоговых платежей — это своевременный и важный шаг в поддержке металлургической отрасли. Он демонстрирует готовность государства оперативно реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются промышленные предприятия. Однако заявления представителей Минпромторга и дополнительные инициативы бизнеса ясно дают понять, что отсрочка — это скорее «скорая помощь», а не стратегическое лечение.

Для долгосрочной стабилизации и роста отрасли необходим комплексный подход, сочетающий фискальные послабления, стимулирование внутреннего спроса через понижение ключевой ставки и, возможно, пересмотр самой системы акцизного обложения. От того, насколько координированными и глубокими окажутся данные меры, будет зависеть не только финансовое здоровье металлургических гигантов, но и устойчивость смежных отраслей и, в конечном счете, выполнение масштабных государственных задач в области строительства и инфраструктурного развития.