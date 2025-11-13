Бизнес в общепите: поддержка, льготы и усиленный контроль

Предпринимателям в сфере общепита как никогда важно разбираться в доступных возможностях и подводных камнях. На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Повышенное внимание налоговиков: на что обращают внимание
Сфера общественного питания — один из ключевых сегментов малого и среднего бизнеса: в ней работают около 200 000–220 000 субъектов МСП. Подавляющее большинство из них (порядка 70–80% или 150 000–175 000) — это индивидуальные предприниматели (ИП), на чьи плечи ложится основная нагрузка по созданию местной гастрономической инфраструктуры. Остальные 30 000–50 000 — это юридические лица, от небольших кафе до крупных сетей.
По данным Forbes и экспертов юридических компаний, в 2024–2025 годах резко увеличилось количество проверок предприятий общественного питания. Налоговики сконцентрировались на трех ключевых направлениях: корректность использования льготы по НДС, применение контрольно-кассовой техники (ККТ) и соответствие деятельности критериям общепита. Отдельное внимание уделяется выявлению случаев, когда под видом кафе скрывается обычная розничная торговля.
Особенно пристально изучается выполнение условий для нулевой ставки НДС, в частности, уровень среднемесячной заработной платы сотрудников. «Если бизнес платил меньше средней зарплаты по отрасли в регионе, то в следующем году он уже не вправе применять льготу. А если показатель существенно ниже, высок риск привлечения к ответственности за выплату «серой» зарплаты», — комментирует Екатерина Смоловая, партнер CLS.
Для контроля за ККТ налоговая использует риск-ориентированный подход. Признаками риска являются аномально низкая выручка, резкие колебания среднего чека, оплата на личные карты сотрудников и несоблюдение новых правил оформления чеков, действующих с 1 марта 2025 года.
Налоговые льготы: как легально снизить нагрузку
Несмотря на усиление контроля, государство предоставляет реальные инструменты для поддержки ресторанов, кафе и баров.
Освобождение от НДС — основная льгота для отрасли. Применять ее могут предприятия, соответствующие критериям. С 1 октября 2025 года это доход за предыдущий год не более 3 млрд рублей, не менее 70% выручки от услуг общепита и средняя зарплата сотрудников не ниже средней по отрасли в регионе. Важно помнить, что льгота не распространяется на розничные магазины с отделами кулинарии, а при совмещении видов деятельности необходим раздельный учет.
Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) позволяет с 2025 года уменьшить налог на прибыль на 3% от расходов на покупку определенного оборудования и инвентаря. Сэкономленные средства необходимо реинвестировать в развитие бизнеса.
Также субъекты МСП в сфере общепита платят страховые взносы по пониженным тарифам. В 2025 году с части выплаты до 1,5 МРОТ взнос составляет 30%, а с суммы, превышающей этот порог, — всего 15%.
Господдержка: субсидии, гранты и льготные кредиты
Помимо налоговых послаблений, бизнес может претендовать на прямую финансовую помощь.
Гранты и субсидии: начинающие предприниматели до 25 лет могут получить грант до 500 тыс. рублей (а в некоторых случаях — до 2 млн). Участницы программы «Мама-предприниматель» — от 150 тыс. до 1 млн рублей. Также доступны субсидии на трудоустройство социально уязвимых категорий граждан и компенсацию затрат на франшизу или создание сайта.
Льготное кредитование: по обновленной программе «1764» v 2.0 можно получить кредит на инвестиционные цели по ставке до 17,5% годовых. Для пополнения оборотных средств доступны микрозаймы до 5 млн рублей.
Социальный контракт: малоимущие граждане, зарегистрировавшие ИП, могут получить до 350 тыс. рублей на открытие своего дела.
Таким образом, в текущих условиях успех в общепите зависит от умения легально пользоваться государственной поддержкой и безупречного соблюдения законодательства. Для этого необходимо строго соблюдать критерии льгот, вести прозрачный учет и исключить любые манипуляции с кассовой дисциплиной. Как отмечает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров, «если предприятие не тянет честную работу, его лучше закрыть». В то же время, для законопослушного бизнеса есть все возможности для роста, предусмотренные государством инструменты экономии и поддержки.
Как найти и получить действующую господдержку
Новые инициативы дополняют уже действующие механизмы господдержки, о некоторых из которых мы рассказывали здесь.
Актуальные меры господдержки для вашего бизнеса можно подобрать на сайте господдержка.рф.
