Бизнес в общепите: поддержка, льготы и усиленный контроль

Повышенное внимание налоговиков: на что обращают внимание

Сфера общественного питания — один из ключевых сегментов малого и среднего бизнеса: в ней работают около 200 000–220 000 субъектов МСП. Подавляющее большинство из них (порядка 70–80% или 150 000–175 000) — это индивидуальные предприниматели (ИП), на чьи плечи ложится основная нагрузка по созданию местной гастрономической инфраструктуры. Остальные 30 000–50 000 — это юридические лица, от небольших кафе до крупных сетей.

По данным Forbes и экспертов юридических компаний, в 2024–2025 годах резко увеличилось количество проверок предприятий общественного питания. Налоговики сконцентрировались на трех ключевых направлениях: корректность использования льготы по НДС, применение контрольно-кассовой техники (ККТ) и соответствие деятельности критериям общепита. Отдельное внимание уделяется выявлению случаев, когда под видом кафе скрывается обычная розничная торговля.

Особенно пристально изучается выполнение условий для нулевой ставки НДС, в частности, уровень среднемесячной заработной платы сотрудников. «Если бизнес платил меньше средней зарплаты по отрасли в регионе, то в следующем году он уже не вправе применять льготу. А если показатель существенно ниже, высок риск привлечения к ответственности за выплату «серой» зарплаты», — комментирует Екатерина Смоловая, партнер CLS.

Для контроля за ККТ налоговая использует риск-ориентированный подход. Признаками риска являются аномально низкая выручка, резкие колебания среднего чека, оплата на личные карты сотрудников и несоблюдение новых правил оформления чеков, действующих с 1 марта 2025 года.