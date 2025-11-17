Самозанятый или ИП? Льготы есть на каждом этапе вашего бизнеса

Почему изменения требуются уже сейчас

Дискуссия о будущем самозанятых вышла на высокий уровень. В Совете Федерации уже заговорили о рисках «подмены трудовых отношений» и предложили завершить эксперимент досрочно, в 2026 году. Хотя в правительстве уверяют, что режим проработает до 2028 года, очевидно, что его необходимо адаптировать.

Опрос ФНС показал тревожную тенденцию: 64% самозанятых в случае ухудшения условий НПД предпочтут прекратить деятельность или уйти в тень. И лишь 10% готовы вернуться в классический наем. Это доказывает, что текущий режим —не просто «налоговые каникулы», а фундамент новой модели занятости для миллионов.

«Если выстроить связку «платформа — самозанятый — малый бизнес», мы получим устойчивую модель занятости с высокой степенью легализации и ростом предпринимательской активности», — уверен глава подкомитета «Деловой России» Алексей Быков.

При этом инициативы встречают неоднозначную реакцию. Часть бизнес-сообщества видит в самозанятых несправедливую конкуренцию, позволяющую избежать проверок и нормативов, с которыми сталкиваются классические предприятия.

Тем не менее, запрос на изменения назрел. Реформа НПД — это уже не вопрос точечных улучшений, а необходимое условие для сохранения легального статуса огромного сектора экономики и его дальнейшей интеграции в правовое поле страны. Однако не стоит отчаиваться, если предложения по совершенствованию самозанятости не будут приняты властями. При переходе в статус ИП можно получить множество налоговых льгот и мер господдержки практически для любого вида деятельности, что сделает данный переход мягким и ваш бизнес останется легальным.