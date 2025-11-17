Самозанятый или ИП? Льготы есть на каждом этапе вашего бизнеса

На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Что есть у самозанятых сейчас
На сегодняшний день налог на профессиональный доход (НПД) — один из самых простых способов для легализации индивидуальной деятельности.
Для его применения гражданину необходимо зарегистрироваться в качестве «самозанятого», далее ФНС проводит проверку и подтверждает или отклоняет заявку на получение данного статуса. Как только статус получен, самозанятый обязан регистрировать свой доход и платить льготный налог на профессиональный доход (НПД).
Ключевые особенности статуса самозанятого:
Льготные ставки: 4% — с доходов от физических лиц, 6% — с доходов от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Простота: вся отчетность ведется через мобильное приложение «Мой налог», налог рассчитывается и уплачивается автоматически.
Лимит доходов: режим можно применять до тех пор, пока годовой доход не превысит 2,4 млн рублей. После этого статус самозанятого утрачивается.
Отсутствие взносов: самозанятые не обязаны платить страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование, хотя могут делать это добровольно.
Несмотря на кажущуюся привлекательность, эта система столкнулась с серьезными вызовами, которые и привели к требованиям о реформе.
Главные проблемы и пути их решения
Бизнес и эксперты выделяют несколько ключевых «узких мест» в текущем режиме.
1. Двойное налогообложение расходов
Сегодня самозанятый платит налог со всей выручки, без учета своих расходов. Это становится особенно болезненным для тех, кто работает через цифровые платформы (агрегаторы, маркетплейсы, такси) или арендует помещение. Например, мастер маникюра платит 6% налога не с чистого заработка, а со всей суммы, включая комиссию агрегатора и арендную плату. Эти же суммы затем облагаются налогом у платформы и арендодателя. Фактически один и тот же экономический результат облагается налогом дважды.
Предложение: «Деловая Россия» настаивает на введении учета ключевых расходов — на комиссии платформ и аренду — при расчете налоговой базы самозанятого. Это позволило бы перейти к налогообложению реального, а не валового дохода, сделав режим более справедливым.
2. Устаревший лимит доходов
Лимит в 2,4 млн рублей в год (200 тыс. в месяц) был установлен в 2019 году. С учетом инфляции и роста доходов он перестал отвечать реалиям. Для успешного специалиста в сфере IT, маркетинга или строительства превысить этот порог не составляет труда, после чего он вынужден либо уходить в тень, либо регистрироваться как ИП, что означает резкий рост налоговой нагрузки и административных барьеров.
Предложение: бизнес предлагает повысить планку годового дохода, что позволило бы растущим специалистам дольше оставаться в комфортном правовом поле и легализовывать больше доходов.
3. «Правовой вакуум» и недоступность финансовых услуг
Деятельность самозанятых сегодня слабо интегрирована в другие сферы. Банки не могут адекватно оценить их кредитоспособность из-за отсутствия официально подтвержденных данных о расходах и финансовой устойчивости. Нет и налаженных механизмов для перехода в статус ИП.
Предложение: создать систему мониторинга деятельности самозанятых и наладить межведомственный обмен данными. Это, с одной стороны, откроет им доступ к льготным кредитам, а с другой — упростит процедуру «апгрейда» до ИП, когда бизнес перерастет режим НПД. Как отметил эксперт Арсений Беленький, легальный доход должен учитываться при расчете ставки по кредиту.
Почему изменения требуются уже сейчас
Дискуссия о будущем самозанятых вышла на высокий уровень. В Совете Федерации уже заговорили о рисках «подмены трудовых отношений» и предложили завершить эксперимент досрочно, в 2026 году. Хотя в правительстве уверяют, что режим проработает до 2028 года, очевидно, что его необходимо адаптировать.
Опрос ФНС показал тревожную тенденцию: 64% самозанятых в случае ухудшения условий НПД предпочтут прекратить деятельность или уйти в тень. И лишь 10% готовы вернуться в классический наем. Это доказывает, что текущий режим —не просто «налоговые каникулы», а фундамент новой модели занятости для миллионов.
«Если выстроить связку «платформа — самозанятый — малый бизнес», мы получим устойчивую модель занятости с высокой степенью легализации и ростом предпринимательской активности», — уверен глава подкомитета «Деловой России» Алексей Быков.
При этом инициативы встречают неоднозначную реакцию. Часть бизнес-сообщества видит в самозанятых несправедливую конкуренцию, позволяющую избежать проверок и нормативов, с которыми сталкиваются классические предприятия.
Тем не менее, запрос на изменения назрел. Реформа НПД — это уже не вопрос точечных улучшений, а необходимое условие для сохранения легального статуса огромного сектора экономики и его дальнейшей интеграции в правовое поле страны. Однако не стоит отчаиваться, если предложения по совершенствованию самозанятости не будут приняты властями. При переходе в статус ИП можно получить множество налоговых льгот и мер господдержки практически для любого вида деятельности, что сделает данный переход мягким и ваш бизнес останется легальным.
