Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

Глава Минфина, например, считает, что это никоим образом не ухудшает их положения, ведь есть зарплата, которая, в отличие от их пенсии, растет.

Давайте подсчитаем, какие потери несет работающий пенсионер из-за отмены индексации.

Потери

Во-первых, за время работы пенсия выплачивается в неизменном виде без учета индексации.

Во-вторых, работающим пенсионерам не положена федеральная социальная доплата к пенсии. Это значит, что работающему пенсионеру с маленькой пенсией, государство не гарантируют «минималку». Конечно, он получает зарплату, а значит теоретически не находится за чертой бедности.

В-третьих, ежегодный перерасчет пенсии работающим пенсионерам, который производится с учетом взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году, свершается в августе. Соответственно, с января по июль пенсионер получает пенсию в прежнем размере.

В-четвертых, вышеназванная августовская индексация для работающих пенсионеров ограничена 3 баллами. Если пенсионер за год заработал 7 баллов, ему гарантируется прибавка только за 3 балла. Остальные 4 уходят в небытие.

Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам.

Раньше пенсионер продолжал нести потери и после увольнения, так как индексация происходила только спустя 4 месяца.

С 2018 года порядок индексации изменился и теперь увеличенная пенсия будет выплачиваться, начиная с месяца, следующего за месяцем увольнения.

Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения.

Расчет убытков

Для примера возьмем четырех абстрактных пенсионеров из Московской области.

Петров, Иванов, Галкин и Сорокин вышли на пенсию в 2016 году.

На момент выхода на пенсию Петров и Иванов заработали по 100 баллов, а Галкин и Сорокин — по 40.

Соответственно, пенсия Иванова и Петрова составила 4558,93 100*74,27=11985,93. Иванов продолжил работать, а Петров вышел на заслуженный отдых.

Пенсия Галкина и Сорокина составила 4558,93 40*74,27=7529,73. Это ниже прожиточного минимума пенсионера в Московской области, который в 2016 году был 8950 руб. При этом Галкин продолжил работать, поэтому его пенсия осталась в размере 7529,73. Сорокину выплачивают ФСД и его пенсия — 8950 руб.

Соответственно, ежемесячные потери Галкина в 2016 году составили 1420,27.

Весь 2017 год Иванов и Галкин работали, а их товарищи Петров и Сорокин — отдыхали.

В 2017 пенсии неработающих Петрова и Сорокина проиндексировали.

Петрову назначили 4805,11 100*78,58=12663,11

Сорокину назначили 4805,11 40*78,58=7948,31. Это опять меньше «минималки» и ему доплачивают до 9161.

Индексация пенсий неработающих пенсионеров с января 2018: почему не все ее ощутили.

Иванову и Галкину пенсия не индексировалась.

Соответственно, ежемесячная потеря Иванова в 2017 году составила 677,18 руб., а ежемесячная потеря Галкина — 1631,27 руб.

В 2018 году Иванов и Галкин продолжают работать, а их товарищи Петров и Сорокин продолжают отдыхать.

В 2018 пенсии неработающих Петрова и Сорокина проиндексировали.

Как считается пенсия в 2018.

Петрову назначили 4982,90 100*81,49=13131,90

Сорокину назначили 4982,90 40*81,49=8242,50. Это опять меньше «минималки» и ему доплачивают до 9527.

Иванову и Галкину пенсия не индексировалась.

Соответственно, ежемесячная потеря Иванова в 2018 году составит 1145,97 руб., а ежемесячная потеря Галкина — 1997,27 руб.

Расчет прибылей

Однако следует отметить, что работая и недополучая пенсию, Иванов и Галкин зарабатывали себе пенсионные баллы, которые потом трансформируются в прибавку к пенсии.

Допустим, их зарплата составляет 20 тыс. рублей.

За 2017 год каждый из них заработал по 2,74 балла (20000*12/876000*10), поэтому в августе 2018 их пенсия увеличится на 203,50 руб. (2,74*74,27).

За 2018 год каждый из них заработает по 2,35 балла (20000*12/1021000*10), поэтому в августе 2019 их пенсия увеличится на 174,53 руб. (2,35*74,27).

Напомним, на нашем сайте проводился опрос среди работающих пенсионеров на тему августовской индексации. Как показали результаты опроса, больше трети наших читателей (37%) получают с августа 2017 дополнительно от 100 до 200 рублей.

Максимально возможную прибавку в сумме более 200 рублей получил 31% опрошенных пенсионеров.

20% наших читателей заработали прибавку в сумме менее 100 рублей.

А вот 11% опрошенных ответили, что вообще ничего не получили от ПФР, хотя в предыдущем году они работали.

Отметим, что в данном опросе приняло участие около 5 тыс. человек из числа работающих пенсионеров.