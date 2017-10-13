Клерк.Ру
 
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Что интересного в сдаче отчетности, знает наш гороскоп для бухгалтеров с 16 по 22 октября

13.10.17 09:16
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Неделя с 16 по 22 октября 2017 года обещает быть спокойной и интересной (нельзя винить в этом только отчетный период). Конфликтные ситуации могут решиться с помощью неординарного юмора или компромисса. Используйте эту неделю для достижения договоренностей с партнерами, ведения ответственных переговоров, планирования глобальных проектов.

Овен

Как вы считаете, можно ли наказывать человека за то, чего он не делал? Скажете, конечно, нет. Возможно, в некоторых случаях вы и правы, но только не в случае с непредоставлением отчетов. Вторая половина недели будет напряженной — особенно важно сохранять хладнокровие и не поддаваться на провокации.

Телец

Совсем запутались в бухгалтерии? Не переживайте, если не сдадите вовремя декларацию по НДС, зато сможете успешно сдать ЭКГ и флюорографию при приеме на новое место работы. Если ваш ребенок требует 1кг шоколада, угрожая, что иначе он намочит себе манту, не потакайте! Будьте стойкими! Звезды просят быть поосторожнее с деньгами, не тратьте их на всякие безделушки. А отстоять свои права в споре с налоговиками до суда поможет эта статья.

Близнецы

Близнецы, если в школе вашему чаду задали на уроке написать сочинение на тему «Завтра у классного руководителя юбилей. Что бы вы хотели подарить?» и сочинение легонько так перешло в диктант, не стоит расклеиваться и рыдать, просто напомните учителю, что вы знаете лично многих налоговых инспекторов. Звезды обещают, что может подействовать. Новые правила заполнения книг покупок и продаж с 1 октября 2017 успели изучить?

Рак

Раньше Раки играли в хоккей, теннис, футбол, шашки. Но всё кончилось, когда директор сломал компьютер. Важные встречи стоит провести в начале недели, позже вам будет значительно труднее найти общий язык с партнерами. Знаете, как влияет на работу бухгалтера изменение ключевой ставки?

Лев

Компьютер думает так, как думает его хозяин. Смотрите на рабочем столе Львов! «Новая папка-3»! От создателей «Новой папки» и «Новой папки-2»! Чем миролюбивее и терпеливее вы будете по отношению к окружающим, тем выше шансы избежать любые проблемы и сдать НДС без ошибок. Пять вечнозеленых тем, которые не отпускают бухгалтеров уже на сайте.

Дева

Девы могут подумать, что когда копируют мышкой текст, он сохраняется в мышке. Но это не ваша вина! Это вина системного администратора. Бухгалтерам можно с этим жить. Вас могут неправильно понимать на этой неделе, но это — временное явление. Ближе к концу месяца удастся вновь найти общий язык с коллегами. Видели расчет себестоимости услуг на «Клерке»?

Весы

Труд делает из обезьяны человека, а сейчас главное, чтобы День Рождения не сделал обезьяну из Весов. Обратите внимание на свое поведение. Напоминаем, что для салата оливье все продукты режутся кубиками, не считая гороха. Утром, умывшись и аккуратно причесавшись, нажмите Sаvе... Звезды советуют сократить нагрузки и не переутомляться. Для работы конец недели — не самое лучшее время. Советуем, сдать отчеты заранее и можно будет неплохо отдохнуть на Бали. А вот и сборник статей по отчетности за 3 квартал 2017 года.

Скорпион

Терзаете себя вопросом, как можно заработать, имея только компьютер и стремление заработать? Продавайте компьютер! По вечерам не стоит размышлять о неприятных событиях (отчетах, предстоящему общению с работниками налоговой инспекции), это может привести к бессоннице. Актуальная статья про НДФЛ с отпускных и больничных уже опубликована.

Стрелец

Стрельцам не стоит приносить работу домой и активно обсуждать при детях все тонкости приема иностранца. Иначе, не далек тот час, когда у вашего ребенка появится в дневнике запись: «Ваш сын нанял узбеков для уроков труда». Начало недели будет очень удачным. Вы сможете по-новому взглянуть на вопросы, которые ранее казались вам неразрешимыми. Проверьте себя в новых списках проверок Роструда.

Козерог

Внимание Козерогам! В офисе появился новый опасный компьютерный вирус — Bomzh. В принципе, особо он ничего плохого не делает, просто храпит за рабочим столом и периодически роется в корзине. На этой неделе станет ясно, что многие проблемы, тревожившие вас, надуманны, и можно отбросить сомнения и идти к цели. Мы собрали большинство плюсов и минусов спецрежимов в одной статье.

Водолей

У вас покрасневшие, опухшие глаза? Жалобы на резь? Осенний конъюнктивит? Нет! Это — безлимитный интернет... Середина октября будет продуктивной и насыщенной: проявляйте инициативу в делах, меняйте все что угодно в профессиональной сфере. А мы помогаем ИП и микропредприятиям снять с себя часть бумажной работы.

Рыбы

Минздрав предупреждает! Злоупотребление виртуальной жизнью ведёт к реальному геморрою. А ведь могут завязываться и интересные знакомства, и романтические отношения. Деньги, на которые вы так сильно рассчитывали, вряд ли попадут в ваш кошелек вовремя. Возможны неудачные сделки. Мы опубликовали пять мифов об аренде 1С в облаке. Ждем ваши комментарии в теме.

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Александра Бурнович

астролог «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится

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Мнения 27
Клерк
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