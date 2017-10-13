Что интересного в сдаче отчетности, знает наш гороскоп для бухгалтеров с 16 по 22 октября

Альтернатива И кнопочку внизу о переводе средств на зарплату авторам тоже не видят в упор? А может сдела... 60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?

Аноним

Лучше бы вернули деньги в перерпсчете пенсий с 1 августа, т.е. делали перерасчет с учетом всех за... Кому выгоден перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми

Аноним

пострелять половину жирномордых и полегчает Почему не отменили транспортный налог?

Аноним

Аноним, Вы писали:ПФ нас дурит как хочет с начислениями пенсионерам.Пенсию повышают на копейки, в... ПФР: если вам не хватает стажа для пенсии, его можно купить

Аноним

Слов нет. Он идиот. Наши налоговые органы лучшие в мире!

Аноним

Аноним, Вы писали:В Питере сейчас полный аншлаг по этому поводу, бегают пенсионеры от одного окна... Кому выгоден перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми

Аноним

А у нас месяц в Промсвязьбанке деньги держат. Документы им все собрали-и ни от кого ни слова не д... Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

inteloffice Про бухгалтера полностью согласна, особенно если он отличный специалист. Мне тоже почти 50, и я н... На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

Захарыч Давным-давно пора законодательно запретить все эти звонки. Достаточно того, что почта ежедневно з... Клерков атакуют телефонные спамеры

Аноним

Я пока профан в налогах, но моя налоговая 7716 выставила мне в моем лк (яко бы ошибочно, сбой в п... ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему

Аноним

Бухгалтер, мне кажется, всегда востребован. Мелкие фирмы и ИП за небольшую оплату, не особую загр... На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

Аноним

Аноним, Вы писали:Как я это обосновал - объяснять долго. Но вот посмотрим теперь, кто в суде похо... Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Аноним

Я в 47 ИП открыла. Сейчас бы в своем возрасте (за 50) уже бы точно по специальности не нашла рабо... На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

Аноним

Добрый день, у меня примерно та же история , 20 лет в солидной фирме с высоким темпом работы,но в... Бухгалтерам пенсионного возраста тоже нужна работа

nmy1 Я и не сомневалась, что отклонят. Не вводить же закон против себя любимых. Свой карман ближе к телу. Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ

Щекуля Безобразие! Именно отменой транспортного налога и прикрывались, когда вводили повышенные акцизы. ... Почему не отменили транспортный налог?

Аноним

Так вроде решается уже вопрос в пользу плательщиков. Посмотрите письма № БС-4-11/18282@ от ... ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет

Gvozdi4ca потому что или страховка или повышенный % по кредиту Ипотечники стали активнее страховать свою жизнь

id191520580 Аноним, Вы писали:Не новость. Везде и всюду молодые и продвинутые , работ... Молодой бухгалтер против главбуха-пенсионерки

Аноним

Они просто убъют малый бизнес!!! А установка онлайн касс под ключ стоит примерно 300 000 тыс.руб.!!! ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

Аноним

это реальный писец мне тоже заблокировали но смеяться на этот раз буду я, ни рубля этому банку и ... Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Кошки Рyлят Глава Минфина Антон Силуанов ранее объявил, что на совещании было решено, что государство &l... В России ограничат сумму покупки криптовалют

Аноним

Мужик с работы сделал перерасчёт и пенсия стала меньше и это не единственный пример. Там жулики с... ПФР предлагает новый способ обращения за перерасчетом пенсии

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, Вы не можете оспорить письмо, это не нормативный документ. И практи... ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет

Аноним

СРО-узаконенный метод отъёма денег в строительном бизнесе. Проблемы с СРО ставят под угрозу строительный бизнес

Аноним

Прежде чем болтать, хоть бы выяснили что такое криптовалюта. Децентрализованная система её выпуск... В России ограничат сумму покупки криптовалют

Аноним

Выход один - ИП На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

Аноним

Огромное спасибо Руководителю Клерк.ру и его сотрудникам!!!!Успехов всем и процветания! Еди... 60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?

id244999085 natalisa51, Вы писали: Мне вот интересно... Если государство считает ,что эта регистрация ну... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

id244999085, Вы писали:Регистрация так устроен, что не желая морочатся легче стать анонимом. Вот ... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

Огромное спасибо! Очень благодарна! Много раз выручал Клерк, находила ответы на свои вопросы! Тож... 60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?