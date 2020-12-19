С 2018 года можно списать больше расходов на обучение

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года расходы по договорам о сетевой форме реализации образовательных программ можно отнести к расходам на обучение, учитываемым при расчете налога на прибыль.
В чем суть сетевой формы обученияОбразовательная программа включает в себя обучающий материал нескольких организаций, которые оказывают услуги в сфере образования.
Это могут быть даже иностранные учреждения.
Помимо организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в реализации образовательных программ по сетевой форме могут принимать участие: медицинские, научные и иные учреждения.
Главное, чтобы они обладали необходимыми ресурсами для обучения, которых требует образовательная программа. Об этом сказано в п. 1 ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ («Об образовании в Российской Федерации»).
На что обратить внимание при заключении договораВ договоре о сетевой форме обучения должно быть указано (п. 3 ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ):
- вид, уровень, направленность обучающей программы, реализуемой с использованием сетевой формы;
- правила приема на обучение, статус обучающихся, порядок перевода в иное образовательное учреждение (условия академической мобильности);
- распределение обязанностей между образовательными учреждениями;
- характер и объем ресурсов, предоставляемых каждым учреждением;
- порядок предоставления образовательных услуг;
- документы, которые будут выданы по окончании обучения, и организации, которые их выдают;
- срок действия договора, порядок его прекращения и изменения.