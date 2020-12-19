С 2018 года можно списать больше расходов на обучение

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года расходы по договорам о сетевой форме реализации образовательных программ можно отнести к расходам на обучение, учитываемым при расчете налога на прибыль.

В чем суть сетевой формы обучения

Образовательная программа включает в себя обучающий материал нескольких организаций, которые оказывают услуги в сфере образования.

Это могут быть даже иностранные учреждения.

Помимо организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в реализации образовательных программ по сетевой форме могут принимать участие: медицинские, научные и иные учреждения.

Главное, чтобы они обладали необходимыми ресурсами для обучения, которых требует образовательная программа. Об этом сказано в п. 1 ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ («Об образовании в Российской Федерации»).

На что обратить внимание при заключении договора

В договоре о сетевой форме обучения должно быть указано (п. 3 ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ):

вид, уровень, направленность обучающей программы, реализуемой с использованием сетевой формы;

правила приема на обучение, статус обучающихся, порядок перевода в иное образовательное учреждение (условия академической мобильности);

распределение обязанностей между образовательными учреждениями;

характер и объем ресурсов, предоставляемых каждым учреждением;

порядок предоставления образовательных услуг;

документы, которые будут выданы по окончании обучения, и организации, которые их выдают;

срок действия договора, порядок его прекращения и изменения.

Когда расходы можно признать в НУ

Расходы по сетевой форме обучения в отношении потенциальных работников признаются в том налоговом периоде, в котором они были понесены, если в данном налоговом периоде хотя бы один из обучающихся, заключил трудовой договор с налогоплательщиком на срок не менее 1 года (п. 3 ст. 264 НК РФ в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 года № 169-ФЗ).

Сколько хранить документы на обучение

Налогоплательщик обязан обеспечить сохранность документов, подтверждающие расходы на обучение, в течение всего срока действия договора и одного года работы сотрудника, но не менее 4-ех лет.