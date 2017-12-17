Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». АСК НДС-2 - это выгодно. Что «Клерк» делает с мифами. Главбух отвечает за украденные ручки

Сегодня разбирали страшилки: про банки, выборы и заработок на валюте. Налоговики хвастались системой контроля за НДС и онлайн-кассами. А бухгалтеров заставляют следить за сохранностью «канцелярки».

Развенчиваем (или подтверждаем?) финансовые и политические мифы

Вы считаете, что Форекс — это мошенничество и просто так заработать не дадут? Честно, так считают многие. Поэтому мы решили сделать эту статью. Там простым языком рассказываем, чего стоит опасаться, а чего нет.

А еще разбирали новый хайп про таинственный код 810. В соцсетях начали распространять информацию, что если эти цифры есть в номере вашего банковского счета, то вы можете серьезно заработать. В общем, смотрите наше видео.

Сегодня был и политический миф. Что будет с экономикой и налогами, если на выборах победит не Путин?

Налоговики поразили своей искренностью

У нас чудесная цитата дня.

Руководитель УФНС России по Томской области Геннадий Морозов на встрече с журналистами рассказывал про автоматизированную систему контроля над НДС, онлайн-кассы, систему маркировки товаров и другие электронные сервисы ФНС. В конце руководитель Управления резюмировал, что:

«Все эти цифровые проекты Федеральной налоговой службы создают такие условия, при которых быть добросовестным налогоплательщиком просто и выгодно».

В комментах аноним переиначил: «Сервисы ФНС создают такие условия, при которых быть добросовестным налогоплательщиком просто страшно».

Бухгалтерский блиц

— С 2018 года можно списать больше расходов на обучение;

— Как предоставляется имущественный вычет на жилье, купленное до 2014 года;

— ТОП-5 вопросов и ответов по «1С:Зарплата и управление персоналом 8» прошедшей недели;

— Все про НДС при расчетах иностранной валютой.

Невеселая история из серии «тыжбухгалтер». За воровство ручек и бумаги из офиса отвечает главбух.

-------------------------------------------------------

Ваша ответственная за все редакция

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». «Утки» про пенсии, штрафы за несдачу отчета по экологии, бухгалтер соврала про беременность
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Кошелек бухгалтеров защитят от долгов фирмы. Путевой лист по-новому. Зарегистрировать ООО станет проще
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Налоговики станут меньше придираться к массовым адресам? Кто просит у нас прощения
 
Бухгалтеру
 
«Ночной бухгалтер». Чем перед налоговой опасны одноклассники? «Клерк» отличается от книги?
 

×
×