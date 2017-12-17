«Ночной бухгалтер». АСК НДС-2 - это выгодно. Что «Клерк» делает с мифами. Главбух отвечает за украденные ручки

Сегодня разбирали страшилки: про банки, выборы и заработок на валюте. Налоговики хвастались системой контроля за НДС и онлайн-кассами. А бухгалтеров заставляют следить за сохранностью «канцелярки».

Развенчиваем (или подтверждаем?) финансовые и политические мифы

Вы считаете, что Форекс — это мошенничество и просто так заработать не дадут? Честно, так считают многие. Поэтому мы решили сделать эту статью. Там простым языком рассказываем, чего стоит опасаться, а чего нет.

А еще разбирали новый хайп про таинственный код 810. В соцсетях начали распространять информацию, что если эти цифры есть в номере вашего банковского счета, то вы можете серьезно заработать. В общем, смотрите наше видео.

Сегодня был и политический миф. Что будет с экономикой и налогами, если на выборах победит не Путин?

Налоговики поразили своей искренностью

У нас чудесная цитата дня.

Руководитель УФНС России по Томской области Геннадий Морозов на встрече с журналистами рассказывал про автоматизированную систему контроля над НДС, онлайн-кассы, систему маркировки товаров и другие электронные сервисы ФНС. В конце руководитель Управления резюмировал, что:

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