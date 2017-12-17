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«Ночной бухгалтер». Что Путин пообещал про налоги и пенсии. Бесплатная учетная политика-2018

Во время 13-й большой пресс-конференции Президент пообещал много позитивного для налогоплательщиков и пенсионеров.

А еще из хороших новостей сегодня то, что «Клерк» обновил инструмент по заполнению учетной политики-2018.

Хорошее обещание № 1. Льготы по земельному налогу

Дадут поручение правительству проработать вопрос о том, чтобы все пенсионеры по старости не платили налог за земельные участки в шесть соток.

Хорошее обещание № 2. Уровень кадастровой стоимости

Путина спрашивали о росте кадастровой стоимости земли.

Уровни тарифов кадастровых платежей «должны быть основаны на реальных доходах населения».

«Это не может быть оторвано от жизни, нельзя, как в 1990-е, проводить шоковую терапию, это просто недопустимо», — сказал Путин.

Хорошее обещание № 3. Простят налоговые долги

Физлицам и ИП простят 56 млрд. рублей налоговых долгов.

Кому и почему Путин пообещал такое?

Серьезно надеяться на то, что простят налоговые долги, пока рано. Поэтому давайте готовиться к правильному взаимодействию с налоговой и работе с документами.

На бесплатном вебинаре 21 декабря компании СКБ Контур и «ДоксВижн» ответят на вопросы:

  • Как в 4-6 раз сократить трудозатраты на обработку бухгалтерских документов?
  • Как взять под контроль поток бумажных и электронных бухгалтерских документов, и как быстро в нем найти нужный документ?
  • Как в срок подготовить ответы на запросы контролирующих органов (например, ФНС)?

Также своим опытом поделится генеральный директор «Уральской консалтинговой компании» и будет проведена живая демонстрация решения «Электронный архив первичной документации». 

Зарегистрируйтесь.

Пока непонятное обещание. Про повышение пенсионного возраста

Президента спросили про повышение пенсионного возраста.

Что он ответил?

Хорошая новость от «Клерка». Учетная политика-2018

«Клерк» позаботился о бухгалтерах. И обновил инструмент «Учетная политика» на 2018 год.

Пора делать приказы.

Если их по каким-то причинам нет на предыдущие годы, зайдите сюда.

Что еще сегодня важного

— Зарплаты бухгалтеров в крупных городах. Итоги года;

— Может ли ИП работать без расчётного счёта, используя личный счёт физлица;

— Фиксированные взносы ИП-2018: новый расчет, КБК, сроки.

 

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Ваша многообещающая редакция

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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