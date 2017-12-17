Во время 13-й большой пресс-конференции Президент пообещал много позитивного для налогоплательщиков и пенсионеров.
А еще из хороших новостей сегодня то, что «Клерк» обновил инструмент по заполнению учетной политики-2018.
Хорошее обещание № 1. Льготы по земельному налогу
Дадут поручение правительству проработать вопрос о том, чтобы все пенсионеры по старости не платили налог за земельные участки в шесть соток.
Хорошее обещание № 2. Уровень кадастровой стоимости
Путина спрашивали о росте кадастровой стоимости земли.
Уровни тарифов кадастровых платежей «должны быть основаны на реальных доходах населения».
«Это не может быть оторвано от жизни, нельзя, как в 1990-е, проводить шоковую терапию, это просто недопустимо», — сказал Путин.
Хорошее обещание № 3. Простят налоговые долги
Физлицам и ИП простят 56 млрд. рублей налоговых долгов.
Кому и почему Путин пообещал такое?
Серьезно надеяться на то, что простят налоговые долги, пока рано. Поэтому давайте готовиться к правильному взаимодействию с налоговой и работе с документами.
На бесплатном вебинаре 21 декабря компании СКБ Контур и «ДоксВижн» ответят на вопросы:
- Как в 4-6 раз сократить трудозатраты на обработку бухгалтерских документов?
- Как взять под контроль поток бумажных и электронных бухгалтерских документов, и как быстро в нем найти нужный документ?
- Как в срок подготовить ответы на запросы контролирующих органов (например, ФНС)?
Также своим опытом поделится генеральный директор «Уральской консалтинговой компании» и будет проведена живая демонстрация решения «Электронный архив первичной документации».
Пока непонятное обещание. Про повышение пенсионного возраста
Президента спросили про повышение пенсионного возраста.
Хорошая новость от «Клерка». Учетная политика-2018
«Клерк» позаботился о бухгалтерах. И обновил инструмент «Учетная политика» на 2018 год.
Пора делать приказы.
Если их по каким-то причинам нет на предыдущие годы, зайдите сюда.
Что еще сегодня важного
— Зарплаты бухгалтеров в крупных городах. Итоги года;
— Может ли ИП работать без расчётного счёта, используя личный счёт физлица;
— Фиксированные взносы ИП-2018: новый расчет, КБК, сроки.
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Ваша многообещающая редакция