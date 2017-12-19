Сколько в «черных списках» банков добросовестных клиентов. И что изменится

За этот год банками были остановлены 460 тыс. транзакций на сумму 180 млрд. рублей, закрыты тысячи предпринимательских счетов, владельцы которых подозреваются банкирами в отмывании доходов и финансировании терроризма.

Что думает бизнес

Предпринимательское сообщество взбудоражено. Бизнесмены считают, что банки действуют исключительно на свое усмотрение, выступая в роли финансовых регуляторов, налоговых органов.

Отказы в обслуживание, изгнание из банка (иногда с удержанием «прощальной» комиссии) стали носить массовый характер.

«Черный список» банков официально называется 550-П.

Что думают банкиры

Ассоциация «Россия» провела опрос кредитных организаций, попросив их оценить долю добросовестных клиентов, попавших в список отказников по формальным причинам, не связанным с их вовлеченностью в незаконные операции.

По оценке 70% участников опроса, в списках отказников количество добросовестных клиентов, по которым за последний год наблюдалось два и более отказа в проведении операций, превышает статистическую погрешность в 5%.

Среди лиц, обслуживание которых было прекращено по основаниям, предусмотренным законом 115-ФЗ, доля добросовестных клиентов, по оценке большинства опрошенных, не превышает 5% и чуть менее чем у четверти опрошенных находится в пределах 5-10%.

Наибольшее количество добросовестных клиентов оказываются в списках отказников по причине отказа в заключении договора банковского счета (вклада). Четверть банков оценивают их долю более чем в 30%, а почти по 20% опрошенных считают, что их 10-30%.

Соответственно, прекращение обслуживания по основаниям закона 115-ФЗ является наиболее объективным критерием, позволяющим определить вовлеченность клиента в незаконные операции, в то время как другие критерии, особенно отказ в открытии счета зачастую носят субъективный характер, в них велика доля отказов по принципу «лучше отказать, чем тратить ресурсы на углубленный анализ и мониторинг клиента».

Высокая доля добросовестных клиентов при отказе в заключении договора обусловлена также массовыми отказами в заключении договоров, имевшими место после начала передачи информации согласно Положению 550-П.

Несмотря на вышеприведенные данные, 96% участников опроса считают списки отказников полезным инструментом, а почти 30% полагают, что с их помощью решается задача прекращения миграции недобросовестных клиентов из одной кредитной организации в другую.

Что уже сделано

ЦБ выпустил Методические рекомендации № 29-МР от 10.11.2017 «О подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента».

Банк России акцентирует внимание на необходимости исключения случаев принятия решений об отказе или решений о расторжении договора банковского счета на основании обстоятельств, напрямую не связанными с риском отмывания доходов или финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Как банки будут исключать клиентов из черных списков. ЦБ выпустил методичку»

Но этого мало. Нужны более действенные меры.

Что планируется

Центробанк совместно с Росфинмониторингом готовит поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которыми, в частности, предлагается установить возможность использования информации об отказах только для определения степени риска клиента.

Поправками будет закреплен механизм «реабилитации» лиц, в отношении которых были применены меры по отказам.

Речь идет о законопроекте № 313457-7, который на минувшей неделе был принят во втором чтении.

По новой версии 115-ФЗ в случае отказа банка в проведении операции или открытии счета клиент вправе направит в банк документы, свидетельствующие об отсутствии у банка оснований для таких решений.

Банк, в свою очередь, обязан рассмотреть эти документы в течение 10 рабочих дней, после чего объявить клиенту о своем решении — устранены ли основания для решения об отказе в проведении операции (или открытии счета) или нет.

Если клиент не согласен с решением банка, он вправе обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ РФ.

Законопроектом предусмотрено, что будет создана «вторая» инстанция — межведомственная комиссия, рассматривающая жалобы клиентов на независимой площадке с участие Банка России и Росфинмониторинга.