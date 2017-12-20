Что выгоднее: патент или УСН-доходы. Определите в специальном файле

Довольно часто сталкиваюсь с мнением предпринимателей о том, что патентная система налогообложения очень выгодная. И даже те, кто в силу условий ее применения не может на нее перейти, ищут пути все-таки на нее попасть.
Предлагаю разобраться, а всегда ли эта система налогообложения выгодна для ИП.
При этом прошу учесть следующее: все сказанное ниже относится к ИП, которые не имеют наемных работников.
Для начала чуть теории.
В чем суть ПСН
Государство законодательно определяет виды деятельности, которые могут облагаться по этой системе (всего таких видов 63 в 2017 году).
И еще государство определяет общий порядок получения патента – порядок оплаты, сроки действия, порядок начала и окончания применения ПСН, ограничения.
А субъекты Российской Федерации издают свои законы, в которых уже указывают, какие именно из разрешенного перечня виды деятельности подпадают под ПСН в каждом субъекте.
Они же определяют конкретные суммы вмененного дохода для каждого вида деятельности и иные особенности применения ПСН в регионе.
Потенциально возможный к получению доход (ПД) – это тот доход, который ИП теоретически может получить за год, занимаясь определенным видом деятельности.
Стоимость патента (она же налог по ПСН) определяется как ПД * 6%.
Отличие от упрощенки
В чем отличие ПСН от упрощенной системы налогообложения (доходы*6%)?
1) – на УСН-доходы налогом облагается вся сумма полученного дохода;
– на ПСН налогом облагается сумма потенциально возможного дохода независимо от факта его получения; при этом, если доход ИП фактически превысит сумму потенциального дохода, то доплачивать налог не нужно.
2) – на УСН-доходы страховые взносы уменьшают сумму налога, т.е. взносы уплачиваются как бы «в счет налога»;
– на ПСН страховые взносы не уменьшают стоимость патента и оплачиваются дополнительно к стоимости патента.
Файл для расчета
И вот именно отличия, которые связаны с порядком уплаты страховых взносов на каждой из налоговых систем, приводят к необходимости перед подачей заявления на переход на ПСН определить, с какой же суммы годового дохода ПСН будет выгодна с учетом страховых взносов.
Я подготовила файл с расчетом такой суммы. Скачайте его.
Как им пользоваться:
1) Идете сюда на сайт налоговой и определяете стоимость патента в вашем регионе.
2) В ЖЕЛТУЮ ячейку вставляете ту сумму (стоимость патента), которая получилось на сайте налоговой.
3) В ЗЕЛЕНОЙ ячейке получаете сумму выручки за год, выше которой вам патент выгоден.
В файле два листа – расчеты для 2017 и 2018 годов.
Сейчас, в конце года, вы можете по данным за 2017 год определить сумму для 2017 и оценить ее.
В 2018 году сумма в зеленой ячейке будет больше, потому что страховые взносы увеличатся.
Как только на сайте налоговой появится стоимость патента в 2018 году, можно будет рассчитать точно.