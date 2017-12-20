Что выгоднее: патент или УСН-доходы. Определите в специальном файле

Довольно часто сталкиваюсь с мнением предпринимателей о том, что патентная система налогообложения очень выгодная. И даже те, кто в силу условий ее применения не может на нее перейти, ищут пути все-таки на нее попасть.

Предлагаю разобраться, а всегда ли эта система налогообложения выгодна для ИП.

При этом прошу учесть следующее: все сказанное ниже относится к ИП, которые не имеют наемных работников.

Для начала чуть теории.

В чем суть ПСН

Государство законодательно определяет виды деятельности, которые могут облагаться по этой системе (всего таких видов 63 в 2017 году).

И еще государство определяет общий порядок получения патента – порядок оплаты, сроки действия, порядок начала и окончания применения ПСН, ограничения.

А субъекты Российской Федерации издают свои законы, в которых уже указывают, какие именно из разрешенного перечня виды деятельности подпадают под ПСН в каждом субъекте.

Они же определяют конкретные суммы вмененного дохода для каждого вида деятельности и иные особенности применения ПСН в регионе.

Потенциально возможный к получению доход (ПД) – это тот доход, который ИП теоретически может получить за год, занимаясь определенным видом деятельности.

Стоимость патента (она же налог по ПСН) определяется как ПД * 6%.

Отличие от упрощенки

В чем отличие ПСН от упрощенной системы налогообложения (доходы*6%)?

1) – на УСН-доходы налогом облагается вся сумма полученного дохода;

– на ПСН налогом облагается сумма потенциально возможного дохода независимо от факта его получения; при этом, если доход ИП фактически превысит сумму потенциального дохода, то доплачивать налог не нужно.

2) – на УСН-доходы страховые взносы уменьшают сумму налога, т.е. взносы уплачиваются как бы «в счет налога»;

– на ПСН страховые взносы не уменьшают стоимость патента и оплачиваются дополнительно к стоимости патента.

Файл для расчета

И вот именно отличия, которые связаны с порядком уплаты страховых взносов на каждой из налоговых систем, приводят к необходимости перед подачей заявления на переход на ПСН определить, с какой же суммы годового дохода ПСН будет выгодна с учетом страховых взносов.

Я подготовила файл с расчетом такой суммы. Скачайте его.

Как им пользоваться:

1) Идете сюда на сайт налоговой и определяете стоимость патента в вашем регионе.

2) В ЖЕЛТУЮ ячейку вставляете ту сумму (стоимость патента), которая получилось на сайте налоговой.

3) В ЗЕЛЕНОЙ ячейке получаете сумму выручки за год, выше которой вам патент выгоден.

В файле два листа – расчеты для 2017 и 2018 годов.

Сейчас, в конце года, вы можете по данным за 2017 год определить сумму для 2017 и оценить ее.

В 2018 году сумма в зеленой ячейке будет больше, потому что страховые взносы увеличатся.

Как только на сайте налоговой появится стоимость патента в 2018 году, можно будет рассчитать точно.