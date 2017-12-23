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«Ночной бухгалтер». Налоговая амнистия: кому, когда и что

Сегодня в третьем чтении приняли очень важный закон.

Депутаты слиберальничали благодаря обещаниям Владимира Путина по налоговой амнистии, которые он дал всего неделю назад.

Недоимки по «личным налогам»

Что простят гражданам:

— недоимки по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество, которые накопились к началу 2015 года;

— пени и штрафы по ним;

— НДФЛ по доходам, полученным с 2015 по 2017 годы, по которым не был удержан налог налоговым агентом. Но там много исключений по видам доходов.

Основание: принятый закон о налоговой амнистии.

Взносы ИП

Что простят ИП:

  • долги по взносам, образовавшиеся до 1 января 2015 года.
  • долги до 1 января 2017 года тем ИП, которые не вели деятельность и не сдавали отчетность, и им начислили взносы в максимальном размере.

Основание: принятый закон о налоговой амнистии.

Что еще могут простить ИП:

Есть еще один законопроект. Предпринимателей, получивших в течение года доход 50 тысяч рублей и менее, предлагают освободить от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд. Но маловероятно.

6 соток

Что получат пенсионеры: льготу в размере величины кадастровой стоимости шести соток. Только по одному участку.

Основание: принятый закон о налоговой амнистии.

Какие-никакие, а очень позитивные изменения. Ерничать не будем. А хотите позлиться, посмотрите тупые Аткрытки про бухгалтеров.

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Мнения
 
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6 мнений
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Аноним
, Мурманск
Невероятная скорость, к чему бы это? Надо поскорей занять очередь и попросить, что бы вместо списания отдали мне деньгами, или, хотя-бы вернули, то, что из-за "несовершенства закона" путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц, по предварительному сговору, с использованием служебного положения против моей воли и моей многодетной семьи,перешло от меня во владение неопределённого круга лиц.
Я даже согласен, что бы за установленную Гарантом Конституции несправедливость, по отношению к гражданам, расплатились те, кто причинил ущерб.
Аватар
Аноним
, Мурманск
Невероятная скорость, к чему бы это? Надо поскорей занять очередь и попросить, что бы вместо списания отдали мне деньгами, или, хотя-бы вернули, то, что из-за "несовершенства закона" путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц, по предварительному сговору, с использованием служебного положения против моей воли и моей многодетной семьи,перешло от меня во владение неопределённого круга лиц.
Я даже согласен, что бы за установленную Гарантом Конституции несправедливость, по отношению к гражданам, расплатились те, кто причинил ущерб.

 Расчёт простой. Вымышленные долги физлиц и ИП Пенсионному фонду (у многих на на сотни тысяч рублей) при падении курса рубля можно будет отдать с одной зарплаты, а пенсию платить придётся реальными деньгами по текущему курсу с привязкой к будущему МРОТ , за выдуманные, но стабильные баллы.

Клерк
Галина-Ростов android-версия
, Ростов-на-Дону
Цирк! Таким образом данная категория "амнистируемых" лиц будет ждать следующих президентских или парламентских выборов и ничего не платить!!!! Атракцион невиданной щедрости! Это ставит людей, добросовестно плативших и отчитывающихся, в не равное положение с любителями халявы. Теперь и они задумаются платить или не платить. Зачем платить, если через пять лет простят и это?
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