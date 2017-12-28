«Ночной бухгалтер». Пенсии и выплаты на детей-2018. Из ПФР сделают публичную компанию. Справочник КБК

Кто про что, а мы сегодня много говорили про пенсии, новые выплаты на детей и масштабную реформу ПФР. А еще разместили КБК на 2018 год.

Что изменится в пенсиях в 2018-м

В ПФР рассказали про изменения в пенсионной системе России в 2018 году. Они коснутся как нынешних, так и будущих пенсионеров.

Будут повышения, новый вид пенсии и ускорение индексации.

А еще сразу после новогодних праздников ПФР начнет принимать заявления на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Ежемесячные выплаты за второго ребенка в 2018: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам.

ПФР переделают

В 2018 году уже в новом составе Правительства планируется обсудить преобразование ПФР в публично-правовую компанию.

В ПФР можно будет инвестировать свободные деньги.

И заживем!

КБК-2018

Все коды по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами, — в нашем инструменте.

Там же и архив КБК за прошлые 14 лет.

А еще рассказали про структуру КБК. Коды бюджетной классификации — 20-значные коды, используемые для учета доходов и расходов бюджетов всех уровней. Из чего же они состоят?

Чем вы интересовались в 2017 году

Сделали обзор 15 самых рейтинговых материалов на «Клерке» за этот год.

Совокупно они набрали 825 тысяч просмотров.

За год 500 требований из налоговой

Полтысячи требований пришло бухгалтеру из нашей группы «Красный уголок бухгалтера» в 2017 году.

Она делится статистикой за последние три года.

А вам сколько раз пришлось в этом году отвечать на требования?

Вчера мы обещали быть позитивней. Стараемся, честно.

И вот в доказательство веселенький коуб:

Ваша меткая редакция