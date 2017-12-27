«Ночной бухгалтер». Правительству ставят «пять» за экономику. Что не получилось у ФНС. Рэп вместо танцев на корпоративе

До Нового года пять дней: пора радоваться и забыть о плохом. Но сегодня у нас получился обзор, скорее, с ироничной, чем с искренней улыбкой.

Успехи Правительства и исчерпание резервного фонда

Владимир Путин заявил:

«Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы».

А министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью.

Зато бизнес будут проверять чаще. Плановые неналоговые проверки проводятся не чаще, чем раз в 3 года. Однако есть исключения. Теперь этих исключений будет еще больше. Законопроект готов.

Провалы проектов налоговиков

Собрали ситуации, когда налоговики, как бы это помягче сказать... В общем, когда у них не получилось.

Там про закрытие нового сервиса по проверке контрагентов, передачу сальдо по взносам и онлайн-кассы.

Наш форум теперь может быть без рекламы. Посмотрите, как это прекрасно.

Как у вас проходят корпоративы?

Сегодня говорили о том, как стали экономить на корпоративах.

Кто-то отказывается от привычного формата со столом и танцами и пробует рэп-батлы или квесты.

Проводим опрос: а у вас тоже?

Полезные обзоры для бухгалтеров

— про отмену паспортов сделки;

— про частые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 (ред.3.0);

— про придирки налоговиков и судей к новогодним подаркам.

Завтра обещаем быть позитивней. Праздник к нам приходит!

Ваша улыбчивая редакция