«Ночной бухгалтер». Правительству ставят «пять» за экономику. Что не получилось у ФНС. Рэп вместо танцев на корпоративе

До Нового года пять дней: пора радоваться и забыть о плохом. Но сегодня у нас получился обзор, скорее, с ироничной, чем с искренней улыбкой.
Успехи Правительства и исчерпание резервного фонда
Владимир Путин заявил:
«Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы».
А министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью.
Зато бизнес будут проверять чаще. Плановые неналоговые проверки проводятся не чаще, чем раз в 3 года. Однако есть исключения. Теперь этих исключений будет еще больше. Законопроект готов.
Провалы проектов налоговиков
Собрали ситуации, когда налоговики, как бы это помягче сказать... В общем, когда у них не получилось.
Там про закрытие нового сервиса по проверке контрагентов, передачу сальдо по взносам и онлайн-кассы.
Наш форум теперь может быть без рекламы. Посмотрите, как это прекрасно.
Как у вас проходят корпоративы?
Сегодня говорили о том, как стали экономить на корпоративах.
Кто-то отказывается от привычного формата со столом и танцами и пробует рэп-батлы или квесты.
Проводим опрос: а у вас тоже?
Полезные обзоры для бухгалтеров
— про отмену паспортов сделки;
— про частые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 (ред.3.0);
— про придирки налоговиков и судей к новогодним подаркам.
Завтра обещаем быть позитивней. Праздник к нам приходит!
Ваша улыбчивая редакция