Что бухгалтеров и ИП больше всего волновало в 2017-м

Сделали обзор самых рейтинговых материалов на «Клерке» за этот год. Совокупно они набрали 825 тысяч просмотров.

1. Порядок расчета налога на имущество организаций меняется. Этого ждали, но до последнего надеялись на положительный исход дела.

За один автомобиль придется платить два налога. Готовьте деньги — 147 тыс. просмотров

2. По данным ПФР за год количество работающих пенсионеров сократилось на полмиллиона человек. Сегодня в России работают 22% пенсионеров. Их доход, по мнению главы Минфина, растет.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Проверьте, не ошибся ли ПФР — 77 тыс. просмотров

3. Контроль над финансовыми операциями граждан начался?

Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты: платежи физлиц под прицелом — 74 тыс. просмотров

4. Смотрите в глазок, прежде чем открывать дверь. А вдруг там налоговики. Веяния в налоговых проверках.

«Ночной бухгалтер». Инспекторы пойдут по домам. И когда налоговик позвонит в дверь... — 73 тыс. просмотров

5. Принято считать, что налоговая проверка касается исключительно ИП или организаций, которые занимаются бизнесом. Однако налоговики контролируют и обычных граждан.

Как налоговики проверяют физлиц: вычеты, незаконное предпринимательство, сдача квартир — 70 тыс. просмотров

6. В некоторых случаях выплата пенсии может быть приостановлена, либо вовсе прекращена. Почему это происходит и как возобновляется выплата.

В каких случаях прекращают выплачивать пенсию — 59 тыс. просмотров

7. В последнее время на «Клерке» все больше новостей о пристальном внимании налоговиков и банкиров к обычным физлицам. Даже тем, кто не занимается предпринимательской деятельностью. Сделали обзор на эту тему.

Как налоговики и банки подбираются к «физикам»: обзор «Клерка» — 50 тыс. просмотров

8. Даже переводы сотрудникам могут привести к блокировкам счета.

Банки начали блокировать зарплатные карты из-за больших переводов от работодателей — 41 тыс. просмотров

9. С 2017 контролируют платежи физлиц, с чем уже столкнулись предприниматели. Как себя обезопасить?

Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность! — 40 тыс. просмотров

10. Все про новую форму счета-фактуры.

Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года — 40 тыс. просмотров

11. Приставы становятся изобретательнее. Сообщений о необычных способах работы по взысканию налоговых долгов все больше.

Что приставы начали делать с должниками по налогам — 36 тыс. просмотров

12. Новый законопроект от депутатов может обязать применять ККТ при всех выплатах физлицам.

При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже — 35 тыс. просмотров

13. Отдохнуть после сдачи квартальной отчетности бухгалтерам не удалось. Новости держали в тонусе.

«Ночной бухгалтер». Малый бизнес заставят перейти на электронную отчетность. Тинькову крышка? — 29 тыс. просмотров

14. Кто должен сдавать форму СЗВ-СТАЖ в подразделения ПФР? Должны ли сдавать СЗВ-СТАЖ индивидуальные предприниматели? Какой срок сдачи нового отчета?

Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР — 29 тыс. просмотров

15. Активисты и юристы из соцсетей объявляют, что найден супер лайфхак: оказывается, если в вашем банковском или ином счете зашифрован код 810, то это код неденоминированного рубля, а значит, все ваши платежи автоматически увеличиваются в тысячу раз! Разбираемся.