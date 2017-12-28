Что бухгалтеров и ИП больше всего волновало в 2017-м

Сделали обзор самых рейтинговых материалов на «Клерке» за этот год. Совокупно они набрали 825 тысяч просмотров.
1. Порядок расчета налога на имущество организаций меняется. Этого ждали, но до последнего надеялись на положительный исход дела.
2. По данным ПФР за год количество работающих пенсионеров сократилось на полмиллиона человек. Сегодня в России работают 22% пенсионеров. Их доход, по мнению главы Минфина, растет.
3. Контроль над финансовыми операциями граждан начался?
4. Смотрите в глазок, прежде чем открывать дверь. А вдруг там налоговики. Веяния в налоговых проверках.
5. Принято считать, что налоговая проверка касается исключительно ИП или организаций, которые занимаются бизнесом. Однако налоговики контролируют и обычных граждан.
6. В некоторых случаях выплата пенсии может быть приостановлена, либо вовсе прекращена. Почему это происходит и как возобновляется выплата.
7. В последнее время на «Клерке» все больше новостей о пристальном внимании налоговиков и банкиров к обычным физлицам. Даже тем, кто не занимается предпринимательской деятельностью. Сделали обзор на эту тему.
8. Даже переводы сотрудникам могут привести к блокировкам счета.
9. С 2017 контролируют платежи физлиц, с чем уже столкнулись предприниматели. Как себя обезопасить?
10. Все про новую форму счета-фактуры.
11. Приставы становятся изобретательнее. Сообщений о необычных способах работы по взысканию налоговых долгов все больше.
12. Новый законопроект от депутатов может обязать применять ККТ при всех выплатах физлицам.
13. Отдохнуть после сдачи квартальной отчетности бухгалтерам не удалось. Новости держали в тонусе.
14. Кто должен сдавать форму СЗВ-СТАЖ в подразделения ПФР? Должны ли сдавать СЗВ-СТАЖ индивидуальные предприниматели? Какой срок сдачи нового отчета?
15. Активисты и юристы из соцсетей объявляют, что найден супер лайфхак: оказывается, если в вашем банковском или ином счете зашифрован код 810, то это код неденоминированного рубля, а значит, все ваши платежи автоматически увеличиваются в тысячу раз! Разбираемся.