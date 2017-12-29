«Новогодний бухгалтер». Что вы сделали для «Клерка» в уходящем году

Наши дорогие клерки, спасибо, что были с нами в 2017-м году!

Что он для нас значил?

Мы боролись за то, чтобы самые лучшие бухгалтеры на свете (то есть вы) всегда находили на «Клерке» все самое полезное.

Для этого в 2017-м на «Клерке» вышло: 1895 статей;

5990 новостей; Размещено 995 документов. Оставлено 41886 мнений.

Весь год «Клерк» менялся. Назначили нового главреда, делали новые рассылки, меняли иллюстратора, дизайн и правила размещения рекламных баннеров.

Мы выпустили 106 «Ночных бухгалтеров».

А вы — поддерживали нас в череде скандальных материалов и просто были с нами. Каждый день.

Мы вас любим! Пусть праздники не пролетят за один миг, а мы успеем ими насладиться! Пусть годовой отчет в 2018-м пройдет без сучка без задоринки! Пусть вы и все ваши близкие будут здоровы!

И пусть те, о ком мы пишем в новостях, будут благосклонны к бухгалтерам, и в наступающем году у нас будут только хорошие новости.

С Н-О-В-Ы-М Г-О-Д-О-М!

Танцуем! Вот танец одинокого бухгалтера на новогоднем корпоративе:

Для самых идейных бухгалтеров — главное за день:

— Семь вопросов-ответов про выплату зарплаты;

— Все, что нужно знать бухгалтеру о налоговых новинках-2018. За 19 минут;

— НДС по-новому: если завтра все станут налоговыми агентами;

— Как заполнить раздел 3 РСВ: разъяснения ФНС.

Ваша благодарная за то, что вы весь год были с нами, редакция