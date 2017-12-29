«Новогодний бухгалтер». Что вы сделали для «Клерка» в уходящем году

Наши дорогие клерки, спасибо, что были с нами в 2017-м году!
Что он для нас значил?
Мы боролись за то, чтобы самые лучшие бухгалтеры на свете (то есть вы) всегда находили на «Клерке» все самое полезное.
Для этого в 2017-м на «Клерке» вышло:
- 1895 статей;
- 5990 новостей;
Размещено 995 документов.
Оставлено 41886 мнений.
Весь год «Клерк» менялся. Назначили нового главреда, делали новые рассылки, меняли иллюстратора, дизайн и правила размещения рекламных баннеров.
Мы выпустили 106 «Ночных бухгалтеров».
А вы — поддерживали нас в череде скандальных материалов и просто были с нами. Каждый день.
Мы вас любим!
Пусть праздники не пролетят за один миг, а мы успеем ими насладиться!
Пусть годовой отчет в 2018-м пройдет без сучка без задоринки!
Пусть вы и все ваши близкие будут здоровы!
И пусть те, о ком мы пишем в новостях, будут благосклонны к бухгалтерам, и в наступающем году у нас будут только хорошие новости.
С Н-О-В-Ы-М Г-О-Д-О-М!
Танцуем! Вот танец одинокого бухгалтера на новогоднем корпоративе:
Для самых идейных бухгалтеров — главное за день:
— Семь вопросов-ответов про выплату зарплаты;
— Все, что нужно знать бухгалтеру о налоговых новинках-2018. За 19 минут;
— НДС по-новому: если завтра все станут налоговыми агентами;
— Как заполнить раздел 3 РСВ: разъяснения ФНС.
Ваша благодарная за то, что вы весь год были с нами, редакция
С Новым годом, мой любимый клерк!
Надеюсь, мы неплохо помогаем друг другу в обсуждениях и на форуме.