«Ночной бухгалтер». Как бухгалтеры вливаются в работу после новогодних праздников

Всех клерков с отступившим Новым годом!
Бухгалтеры всегда бодры и веселы, поэтому даже длинные выходные не помешали им активно обсуждать материалы на «Клерке».
Самое интересное за сегодня:
— НДС по-новому: если все станут налоговыми агентами.
С 1 января 2018 года кардинально изменился порядок определения налоговой базы, исчисления и вычетов НДС, пока лишь для нескольких товаров.
Больше всего сегодня обсуждали именно эту статью. Многие ждут, что этот эксперимент распространят и на другие отрасли.
Разбираем нашумевшее письмо Минфина, где чиновники прокомментировали ситуацию, когда коды ОКВЭД неправильные.
— Пенсии-2018: повышения, новый вид, ускорение индексации.
В ПФР рассказали про изменения в пенсионной системе России в 2018 году. Они коснутся как нынешних, так и будущих пенсионеров.
Аноним подытожил новинки: «И ни в чем себе, пенсионеры, не отказывайте».
— Пособия-2018.
Мы обновили справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями.
— Что будет с имущественными налогами в 2018 году: разъяснения ФНС.
Изменений немало.
— Бухгалтеры в шоке: количество отчетов в статистику растет как на дрожжах.
Давно проверяли, что «должны» Росстату?
— Налоговая амнистия: что ожидали и что получили.
А вы верили в чудеса?
Ну, и куда без коуба про начало рабочего года.Ваша отдохнувшая редакция