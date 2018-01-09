«Ночной бухгалтер». Как бухгалтеры вливаются в работу после новогодних праздников

Всех клерков с отступившим Новым годом!

Бухгалтеры всегда бодры и веселы, поэтому даже длинные выходные не помешали им активно обсуждать материалы на «Клерке».

Самое интересное за сегодня:

— НДС по-новому: если все станут налоговыми агентами.

С 1 января 2018 года кардинально изменился порядок определения налоговой базы, исчисления и вычетов НДС, пока лишь для нескольких товаров.

Больше всего сегодня обсуждали именно эту статью. Многие ждут, что этот эксперимент распространят и на другие отрасли.

— Проверьте коды ОКВЭД.

Разбираем нашумевшее письмо Минфина, где чиновники прокомментировали ситуацию, когда коды ОКВЭД неправильные.

— Пенсии-2018: повышения, новый вид, ускорение индексации.

В ПФР рассказали про изменения в пенсионной системе России в 2018 году. Они коснутся как нынешних, так и будущих пенсионеров.

Аноним подытожил новинки: «И ни в чем себе, пенсионеры, не отказывайте».

— Пособия-2018.

Мы обновили справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями.

— Что будет с имущественными налогами в 2018 году: разъяснения ФНС.

Изменений немало.

— Бухгалтеры в шоке: количество отчетов в статистику растет как на дрожжах.

Давно проверяли, что «должны» Росстату?

— Налоговая амнистия: что ожидали и что получили.

А вы верили в чудеса?

Ну, и куда без коуба про начало рабочего года.

Ваша отдохнувшая редакция