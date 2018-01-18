«Ночной бухгалтер». Новый вид проверок и кнопка для налоговой «уголовки». Всему виной ядерный потенциал

Сегодня очень жаркий по новостям день, несмотря на крещенские морозы. Что с нами будет из-за введения в действие АСК НДС-3? Отчего плохо спит глава ФНС? И почему налогов в России надо собирать больше, чем в других странах?

Экстерриториальные проверки и увеличение уголовных дел

Пока мало кто из клерков верит в то, что АСК НДС-3 уже вовсю работает в России.

Тем не менее, наши источники утверждают, что это именно так.

Читайте, как работает новая версия системы контроля.

Там и про новый вид проверок — экстерриториальные.

И про автоматическое формирование отчета для возбуждения уголовного дела.

России нужно много налогов, потому что...

... у нас ядерная держава.

Честно, это не мы придумали.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал на Гайдаровском форуме:

То есть все последние выверты налоговиков ради того, чтобы третья мировая не наступила! Спасибо им.

Блок полезной рекламы. 26 января пройдет семинар: «5 способов избавиться от компании в 2018 г.» Кому стоит пойти: — руководителям компаний, которые работают более 3-х лет и им есть что скрывать; — учредителям организации, которая отработала свое, и непонятно, как от нее избавиться; — главбухам компаний с повышенным уровнем риска, чтобы не нарваться на проверку Подробности и регистрация тут. Бонус. У нас припасен подарок. Всем зарегистрировавшимся дарим запись другого полезного семинара «Следствие ведут налоговики» (длительность — 8 часов).

Почему не спится Мишустину

Теперь стало понятно, для кого придумали фразу «Заплати налоги и спи спокойно».

Глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что «Недовольство у нас вызывают „грязные данные“. Это нас мучает, что не дает нам спать».

Что еще терзает руководителя налоговиков?

Также Мишустин заявил, что у инспекторов есть опыт быть незаметными для нас с вами. Этакие налоговики-невидимки. Подходят только со спины.

Изъятие имущества у бизнеса

Плохо будут спать и предприниматели из-за решения Конституционного суда. Он разрешил изъятие имущества юрлиц во время уголовного дела, то есть, до предъявления обвинения и суда.

Читайте, какие на то должны быть основания.

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