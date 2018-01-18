«Ночной бухгалтер». Новый вид проверок и кнопка для налоговой «уголовки». Всему виной ядерный потенциал

Сегодня очень жаркий по новостям день, несмотря на крещенские морозы. Что с нами будет из-за введения в действие АСК НДС-3? Отчего плохо спит глава ФНС? И почему налогов в России надо собирать больше, чем в других странах?
Экстерриториальные проверки и увеличение уголовных дел
Пока мало кто из клерков верит в то, что АСК НДС-3 уже вовсю работает в России.
Тем не менее, наши источники утверждают, что это именно так.
Читайте, как работает новая версия системы контроля.
Там и про новый вид проверок — экстерриториальные.
И про автоматическое формирование отчета для возбуждения уголовного дела.
России нужно много налогов, потому что...
... у нас ядерная держава.
Честно, это не мы придумали.
Министр финансов Антон Силуанов рассказал на Гайдаровском форуме:
То есть все последние выверты налоговиков ради того, чтобы третья мировая не наступила! Спасибо им.
Блок полезной рекламы. 26 января пройдет семинар: «5 способов избавиться от компании в 2018 г.»
Кому стоит пойти:
— руководителям компаний, которые работают более 3-х лет и им есть что скрывать;
— учредителям организации, которая отработала свое, и непонятно, как от нее избавиться;
— главбухам компаний с повышенным уровнем риска, чтобы не нарваться на проверку
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Почему не спится Мишустину
Теперь стало понятно, для кого придумали фразу «Заплати налоги и спи спокойно».
Глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что «Недовольство у нас вызывают „грязные данные“. Это нас мучает, что не дает нам спать».
Что еще терзает руководителя налоговиков?
Также Мишустин заявил, что у инспекторов есть опыт быть незаметными для нас с вами. Этакие налоговики-невидимки. Подходят только со спины.
Изъятие имущества у бизнеса
Плохо будут спать и предприниматели из-за решения Конституционного суда. Он разрешил изъятие имущества юрлиц во время уголовного дела, то есть, до предъявления обвинения и суда.
Читайте, какие на то должны быть основания.
Что еще
Клерки интересовались:
- зачем нужен аттестат ИПБ;
- как заполнить в 2-НДФЛ и РСВ персональные данные сотрудников;
- когда и как налоговики проводят осмотры и что будет, если им отказать;
- кому случаях нужен обязательный аудит отчетности за 2017 год.
Ваша никогда не мерзнущая от новостей редакция