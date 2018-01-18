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Налоговики-невидимки

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин на IX Гайдаровском форуме:

На сегодняшний день у нас есть опыт и инфраструктура, чтобы подойти к налогоплательщику и быть незаметными.
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