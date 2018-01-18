КС разрешил изымать имущество юрлиц до суда. Но только в исключительных случаях

На минувшей неделе Конституционный суд опубликовал Постановление № 1-П/2018 от 11.01.2018, которое касается ареста имущества бизнесменов в качестве вещественных доказательств.

С жалобой в КС обратилась компания «Синклит», у которой следователи изъяли оборудование на 30 млн. рублей в рамках уголовного дела об изготовлении немаркированной табачной продукции.

Причем обвинение собственникам фирмы предъявлено не было.

Отменить арест имущества через суд не удалось, и компания обратилась в КС с просьбой признать несоответствующими основному закону положения ч. 1 ст. 81 и п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК в той мере, в какой они не предполагают наложение на определенный срок ареста на имущество, признанное вещественным доказательством в качестве орудия преступления по уголовному делу в сфере экономической деятельности.

Компания считает, что сложившаяся практика ограничивает свободу предпринимательской деятельности и нарушает право на владение и распоряжение имуществом, так как позволяет следователю на неопределенный срок арестовывать имущество без решения суда.

КС дал разъяснение оспариваемым положениям. Изъятие и удержание в режиме хранения любого имущества, признанного вещественным доказательством, по существу, ограничивают права его собственника или владельца, причиняет им неудобство. В то же время арест оборудования затрагивает интересы не только собственника: косвенно от него могут пострадать контрагенты, работники самого предприятия.

Суд указал, что такие изъятие и удержание имущества должны быть «скорее исключением».

Это, впрочем, не означает, что имущество лиц, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу, не может быть арестовано как вещественное доказательство - иначе объективно невозможно обеспечить сохранность и доказательственную ценность указанных предметов.

В то же время, при оценке законности и обоснованности изъятия имущества, суд должен прийти к выводу, что иным способом, например, фото- или видеосъемкой доказательств, невозможно обеспечить решение стоящих перед уголовным судопроизводством задач. Должны приниматься во внимание как тяжесть преступления, в связи с расследованием которого решается вопрос об изъятии имущества, так и особенности самого имущества, в том числе его стоимость, значимость для собственника и общества, возможные негативные последствия его изъятия, передает Право.ру.

Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы УПК соответствуют основному закону, однако их конституционно-правовой смысл, выявленный в настоящем постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное их толкование в правоприменительной практике.

А решения, вынесенные в отношении «Синклит», подлежат пересмотру.

Отметим, это Постановление КС вызвало бурную дискуссию среди посетителей Фейсбука, которые сетуют, что у российского бизнеса добавится еще больше неудобств в процессе деятельности.