«Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

Опаснее становятся не только выездные, но и камеральные проверки.

Уголовное дело по итогам камералки

Весьма неприятно завершилась камералка декларации по НДС для строительной компании из Подмосковья.

По ее итогам налоговики решили отправить сведения в ОБЭП.

Интересно, что в своем письме налоговики говорят не о привлечении за уклонение от уплаты налогов (199 УК РФ), а об ответственности за создание однодневок (173.1, 173.2 УК РФ).

Читайте комментарии юриста и адвоката и статью о том, как отбирают кандидатов на выездные проверки.

Когда по итогам камеральной проверки декларации по НДС за 4 квартал 2017 налоговики запросят пояснения? Выпустили справочник для бухгалтера.

Налоговики взялись за старые долги ИП

ИФНС пыталась взыскать с бывшей ИП долги по взносам 8-летней давности.

Помог даже не суд, а обращение к бизнес-омбудсмену.

Как сдать РСВ за 2017 год

Вышла полноценная инструкция по сдаче расчета по страховым взносам за 2017 год.

Предыдущие отчетные периоды показали уязвимые места расчета, где чаще всего бывают ошибки.

Другие материалы по годовой отчетности смотрите тут.

Пятничный бухгалтер

В пятницу имеем право расслабиться и немного забыть о годовой отчетности.

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