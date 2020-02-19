Весьма неожиданными и неприятными результатами завершилась «камералка» декларации по НДС для строительной компании из Подмосковья.

Налоговые инспекторы, заподозрив компанию в сотрудничестве с фирмами-однодневками, направили в ОБЭП письмо, в котором просят правоохранителей использовать в своей работе информацию, собранную налоговиками.

Компания заявила необоснованный вычет по НДС, на основании документов от сомнительных контрагентов, уверены налоговики.

Кроме того, в ИФНС установили, что компания не находится по своему юрадресу. Помимо прочего, налоговики сделали запрос в СРО и выяснили, что заявленные в перечне физлица фактически в штате компании не состоят, так как не отражены в «зарплатных» отчетах организации. В РСВ и 2-НДФЛ фигурируют совсем другие сотрудники.

Такой историей поделилась в Фейсбуке Кира Гин, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры».

К чему приводят разрывы по НДС

С предпринимателем из Подмосковья произошел интересный и одновременно пугающий своей новизной случай. Налоговики провели у него углубленную камеральную проверку (причина — разрывы по НДС), обнаружили намеки на вывод денег... и передали по нему информацию в ОЭБиПК (ОБЭП).

Налоговый кодекс и другие нормативные документы не содержат указания о законности такого порядка действий. Раньше такого рвения у налоговиков не было... Посмотрите, какие документы о «прегрешениях» предпринимателя налоговики направили в ОБЭП «для использования в работе». — Kira Gin

Хочу обратить ваше внимание на два новых момента в работе ФНС:

1) Ситуация, когда сразу после камералки материалы передаются в ОБЭП — это, на мой взгляд, совершенно новая практика, которая отражает тренд укрепления связи «ФНС-МВД-СК». Похоже, в наше сознание аккуратно внедряют мысль, что проведение любой налоговой проверки для налогоплательщика также будет автоматически означать проверку силовиков и уголовную ответственность.

2) Камеральщики — это люди правил, инструкций и традиционных действий. Как практики, мы знаем, что они всегда и все делают по готовым алгоритмам. Нам в открытом доступе не известны какие-либо документы, которые четко, конкретно и на уровне процедур прописывали бы камеральщикам, что после их работы (это, кстати, была неожиданная по своей глубине камеральная проверка, с выездом на место, с полным сбором информации по компаниям-контрагентам и подробным отчетом с выкладками) документы следует сразу направлять в ОБЭП для привлечения налогоплательщика к уголовной ответственности. — Kira Gin

Свои комментарии по поводу такого порыва налоговиков высказал адвокат Владимир Китсинг:

Думаю это сделано на основании ст.4 «Соглашения о взаимодействии между МВД РФ и ФНС» от 13.10.2010 ММВ-27-4/11 и письма ФНС

от 22.04.2015 ПА-4-6/6929

«О порядке взаимодействия с МВД России». Вызывает интерес то, что здесь налоговики говорят не о привлечении компании (руководителей) за уклонение от уплаты налогов (199 УК РФ), а об ответственности за создание однодневок (173.1, 173.2 УК РФ). Соответственно, речь идёт не о том, что налоговики хотят переложить на МВД свою работу, а о том, что в рамках выявленных нарушений они хотят привлечь не только компанию к налоговой отвественности, но и лиц, причастных к созданию однодневок. — Владимир Китсинг

Юристы отмечают: чтобы налоговики направляли в ОБЭП результаты своих изысканий в ходе камеральной проверки — это что-то новенькое...